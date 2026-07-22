България

Димитър Петров, ПБ: Ще подкрепим решението за разполагането на американски самолети на "Безмер"

Той увери, че няма заплаха за националната сигурност на страната ни

Василена Василева Василена Василева

22 юли 2026, 09:09
„В името на детските мечти“: „Славия“, „Левски“ и ЦСКА излизат на терена за благотворителна кауза

„В името на детските мечти“: „Славия“, „Левски“ и ЦСКА излизат на терена за благотворителна кауза
Мъжът, заснел шофьора с райски газ в Пловдив: Видях го да кара с балон в устата

Мъжът, заснел шофьора с райски газ в Пловдив: Видях го да кара с балон в устата
НС решава окончателно за бюджетите на ДОО и НЗОК

НС решава окончателно за бюджетите на ДОО и НЗОК
Парламентът решава за разполагането на американски самолети в

Парламентът решава за разполагането на американски самолети в "Безмер"
Бюджет 2026 мина през комисия след 12-часов маратон: Какви промени одобриха депутатите

Бюджет 2026 мина през комисия след 12-часов маратон: Какви промени одобриха депутатите
Цяла България е предупредена с оранжев или жълт код за бури и градушки в сряда

Цяла България е предупредена с оранжев или жълт код за бури и градушки в сряда
Мощна буря помете Петрич, щети и паднали дървета

Мощна буря помете Петрич, щети и паднали дървета
Активираха BG-Alert за мощна буря тази нощ в Благоевградско

Активираха BG-Alert за мощна буря тази нощ в Благоевградско

"Парламентарната група на "Прогресивна България" ще подкрепи решението за американските самолети. Това е така не само защото е внесено от правителството с нашия мандат, но отразява и позицията от предизборната кампания, че искаме действията ни да бъдат ясни пред българските граждани", това заяви в ефира на NOVA депутатът от "Прогресивна България" Димитър Петров. 

Парламентът решава за разполагането на американски самолети в "Безмер"

Той увери, че няма заплаха за националната сигурност на страната ни.

"Няма рискове за националната сигурност. Получили сме гаранции от страна на САЩ. От територията на България няма как да бъдат провеждани военни действия към Иран. Ние не сме засегнати от конфликта. Предупреждението от страна на Иран е в реда на дипломацията, а България зачита международните договори и следи тяхното изпълнение", изтъкна той.

Петров обясни, че предишната нота, която е получена по време на управлението на кабинета "Желязков" не е била обявена публично.

"Вместо да бъде внесено искането за получаване на разрешение от НС, беше взето решение еднолично от военния министър, тъй като беше замаскирано като военно учение", уточни депутатът.

Той каза в допълнение, че отново ще се извършват същите логистични операции. "Въпросът е защо до момента тези самолети бяха на Летище Васил Левски, а не на някоя от авиобазите "Безмер" или "Граф Игнатиево", заяви той. 

Военният министър: Нямам притеснения за американските самолети

"Премиерът Радев не се крие зад депутатите, говорим за спазване на Конституцията в момента. Там пише, че пребиваването и преминаването на чуждестранни войски през територията на страната се случва с разрешение на парламента. Въпросът е защо предишните управляващи не са внесли подобен проект на решение. Дали защото са се опасавяли, че тогавашното мнозинство е доста крехко, или са искали да скрият това от обществото. Ние не крием темата", заяви депутатът. 

"Имаме уверение от НАТО, че ще бъде осигурена защитата на българското въздушно пространство. Темата с визите също не е затворена. Ние сме в очакване за отсрочване на дерогацията за Лукойл. Имаме редица теми, по които имаме общи интереси със САЩ", каза още той. 

Йотова за американските самолети: Разполагането им у нас не ни прави част от военните действия в Иран

Петров изрази мнение и за развитието на войната в Украйна.

"Ние сме за създаването на силна дипломатическа мисия, която да постигне примирие. Наливането на пари задълбочава конфликта. Притеснително е, че европейските държави гледат на този конфликт, а той ще донесе още повече жертви", коментира той.

Комисията по отбрана решава за 8 американски самолета в "Безмер"

Относно поправката на изборния кодекс, Петров заяви, че изцяло машинният вот е най-ефективен.

"България трябва да бъде пример за изборни политики", уточни той.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Румен Радев: Изключено е от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток

Румен Радев: Изключено е от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток

Мъжът, заснел шофьора с райски газ в Пловдив: Видях го да кара с балон в устата

Мъжът, заснел шофьора с райски газ в Пловдив: Видях го да кара с балон в устата

Загина 18-годишната звезда от „Годзила срещу Конг“ Кейли Хотъл

Загина 18-годишната звезда от „Годзила срещу Конг“ Кейли Хотъл

Жена загина при тежка катастрофа край Владая, движението е затруднено

Жена загина при тежка катастрофа край Владая, движението е затруднено

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg
<p>Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона</p>
Ексклузивно

Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона

Преди 2 дни
Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното
Ексклузивно

Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното

Преди 2 дни
Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед
Ексклузивно

Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед

Преди 2 дни
Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното
Ексклузивно

Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Не очакваш това, което получаваш от Toyota bZ4X Touring (ВИДЕО РЕВЮ)</p>

Toyota bZ4X Touring поразява по начин, който не очакваш (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 6 минути

Това не е новият хибрид на Toyota, а обновената версия на първия EV на марката, която идва и във версия Touring с голям багажник и семейно ориентиране, но със скорост, която те оставя с отворена уста

Атанас Запрянов: "Безмер" е подготвена да приема американски самолети, НС трябва да реши

Атанас Запрянов: "Безмер" е подготвена да приема американски самолети, НС трябва да реши

България Преди 9 минути

Бившият министър на отбраната коментира разполагането на американски самолети-цистерни и предупреждението, отправено от Иран към България

Снимката е илюстративна

Украйна вече може да управлява разузнавателния дрон Buntar-3 от стотици километри разстояние

Свят Преди 14 минути

Новата система цели да защити операторите, като на предната линия остава само малък технически екип за подготовка и излитане

Ще удвои ли златото цената си

Ще удвои ли златото цената си

Свят Преди 15 минути

След като цената на златото надмина 4000 долара за унция, икономисти прогнозират, че то може да поскъпне двойно до 2031 година. Вижте какво движи рекордния търс и остава ли благородният метал най-сигурното пристанище срещу инфлацията

Украинският президент Володимир Зеленски, се ръкува с новия главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна Михайло Драпати по време на срещата им в Киев, 20 юли 2026 г.

Зеленски назначи Михайло Драпати за главнокомандващ на ВСУ

Свят Преди 16 минути

Новият командир на украинската армия обеща да работи съсредоточено и с уважение към военнослужещите.

Вивиан с майка си Анджелина Джоли

Нов удар за Брад Пит: Още едно от децата му се отказва от името му

Любопитно Преди 16 минути

Дъщерята на Брад Пит и Анджелина Джоли – Вивиан, иска официално да премахне „Пит“ от фамилното си име. 18-годишното момиче е подало молба във Върховния съд на окръг Лос Анджелис

26-годишен моторист загина при катастрофа в Хасково

26-годишен моторист загина при катастрофа в Хасково

България Преди 19 минути

69-годишен шофьор е задържан, след като според полицията е отнел предимството на мотоциклета при ляв завой

Всички рекорди, които пренаписаха историята на Световното първенство през 2026 г.

Всички рекорди, които пренаписаха историята на Световното първенство през 2026 г.

Любопитно Преди 21 минути

Световното първенство по футбол през 2026 г. влезе в историята с рекорден брой от 48 участващи отбора и над 6 милиона зрители по трибуните. Турнирът донесе исторически голови постижения за Килиан Мбапе и Лионел Меси, както и подвиг за Кабо Верде

Риба балон

Европа е изправена пред проблем с токсичните риби балон, а акулите навлизат в нашите води - колко трябва да се страхуваме?

Свят Преди 26 минути

Страхът от морето често се усилва от тревожност и минали преживявания, но може да бъде овладян чрез разумни мерки за безопасност, както и чрез терапии като когнитивно-поведенческа терапия, експозиционна терапия и EMDR

Войната в Иран ескалира: Има ли изход?

Войната в Иран ескалира: Има ли изход?

Свят Преди 29 минути

САЩ и Иран си разменят интензивни удари вече над седмица. Примирието пропадна, а път напред изглежда няма

Пътнически самолет от типа Douglas DC-4

Разкриха 74-годишна загадка: Намериха останките от самолет на „Пан Ам“ край Пуерто Рико

Свят Преди 41 минути

Въпреки че всички пътници оцеляват при първоначалния удар, едва 17 души са спасени, а останалите потъват заедно с бързо потапящия се самолет – резултат, който разследващите отдават частично на липсата на инструктаж за безопасност и който по-късно подтиква сериозни промени в авиационната индустрия

Борисов след нотата от Иран: Президентът Йотова да свика КСНС

Борисов след нотата от Иран: Президентът Йотова да свика КСНС

България Преди 1 час

<p>Внимание, шофьори!&nbsp;Затварят за час АМ &bdquo;Тракия&ldquo; в двете посоки</p>

Спират движението по АМ „Тракия“ край Карнобат заради повторен оглед след тежката катастрофа

България Преди 1 час

Трафикът ще бъде ограничен в двете посоки за един час, а автомобилите ще се пренасочват по обходни маршрути

Двама огнеборци загинаха при голям пожар край летище във Франция

Двама огнеборци загинаха при голям пожар край летище във Франция

Свят Преди 2 часа

Огнеборците са били блокирани в пожарния си автомобил, докато се борели с пламъците; започна разследване за причините за инцидента

Илюстративна снимка на балистични ракети

Проектът FREYJA: Европа изгражда собствен противоракетен щит срещу руската балистична заплаха

Свят Преди 2 часа

Украйна има ключова роля в FREYJA като системен интегратор, използвайки натрупания практически опит от войната за разработването и интеграцията на архитектурата за противоракетна отбрана

Държавното обвинение и близките на загиналите полицаи ще поискат по-тежко наказание за подсъдимия

Апелативният съд разглежда присъдата на Омар Аднан за смъртта на двамата полицаи в Бургас

България Преди 2 часа

Близките на загиналите служители на МВР и прокуратурата настояват за по-тежко наказание за сирийския гражданин, осъден на 20 години затвор

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg

Защо котката ми ме следва в банята? 

dogsandcats.bg
1

Намериха рядък защитен бръмбар в Стара планина

sinoptik.bg
1

Внимание! опасни бури в следващите часове

sinoptik.bg

Още едно дете на Брад Пит се отказва от фамилията му: Вивиан предприема съдебна стъпка

Edna.bg

Холивуд плаче: Едва на 18 години си отиде звездата от „Годзила срещу Конг“

Edna.bg

Тежки обвинения към звезда на Франция след Мондиала (СНИМКА)

Gong.bg

Теодор Иванов: За ЦСКА равенството е като загуба, срещу Карабах ще дадем всичко

Gong.bg

Жълт и оранжев код за бури, градушки и риск от наводнения

Nova.bg

Заснелият клипа в Пловдив: Исках да предотвратя трагедия. Лично видях шофьора да диша райски газ

Nova.bg