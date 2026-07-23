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Какво представлява "черният тумор" - ракът, който Уилям Шатнър пребори в четвърти стадий

След като 95-годишният Уилям Шатнър разкри, че е преборил меланом с метастази в белите дробове и мозъка, медицински експерти алармират за опасностите от т.нар. „черен тумор“. Ето кои са симптомите и как навременната диагноза може да спаси живот

Стела Христова Стела Христова

23 юли 2026, 11:37
Какво представлява "черният тумор" - ракът, който Уилям Шатнър пребори в четвърти стадий
Източник: Getty

А ктьорът Уилям Шатнър прекъсна мълчанието си относно мъчителната си битка с рак в четвърти стадий — изпитание, през което той преминава, докато най-малкото му дете се бори със собствена тежка здравословна криза.

95-годишният актьор разкри, че през 2023 г. е бил диагностициран с меланом, разпрострял се до белите дробове и мозъка му — около година след като дъщеря му, Мелани Шатнър Греч, започва лечение за метастатичен рак на гърдата.

Уилям Шатнър и дъщеря му разкриха, че са били диагностицирани с рак в четвърти стадий

„Казаха ми: „Имаш рак. Ако беше дошъл малко по-късно, щеше да си мъртъв“, споделя Шатнър пред People.

„Спомням си толкова ясно как си мислех: „Нямам физическите сили да се грижа за себе си и едновременно с това да загубя баща си“, разказва 61-годишната Мелани.

Плашещото разкритие идва, след като Мелани забелязва необичайна бучка на бузата на баща си, докато самата тя е в последните етапи от лечението си.

Звездата от „Стар Трек“ първоначално подминава образуванието, тъй като личният му лекар го уверява, че това е просто запушена слюнчена жлеза. Но когато бучката продължава да расте, негов приятел — пластичен хирург — го настоява да си направи щателни изследвания.

В крайна сметка Шатнър претърпява операция за отстраняване на тумора на лицето, последвана от две години имунотерапия, насочена към метастазите в белите дробове и мозъка.

Днес баща и дъщеря са напълно излекувани от коварната болест и превръщат споделения си опит в нов подкаст за здраве и дълголетие, наречен „No Time but Now“, където ще интервюират водещи медицински експерти и други оцелели.

„Ние сме изключително сплотено семейство“, казва Шатнър. „Свързва ни всяко едно изпитание, през което сме преминали заедно.“

Новината за диагнозата на Шатнър идва на фона на поредица от медийни случаи, свързани с тази диагноза, чието наименование буквално се превежда като „черен тумор“.

Риалити звездата Теди Меленкамп бе диагностицирана с напреднал меланом през 2022 г., а до 2025 г. ракът метастазира в белите ѝ дробове и мозъка. Наскоро тя сподели, че в момента няма видими следи от тумори в тялото ѝ, въпреки че остава в 4-ти стадий и продължава имунотерапията.

За съжаление, не всеки успява да се пребори. Бившият съпруг на певицата Кели Кларксън — музикалният мениджър Брандън Блексток — почина на 48-годишна възраст след тригодишна битка с меланома.

Най-опасната форма на рак на кожата отнема хиляди животи всяка година. Ето какво споделят медицинските експерти относно превенцията и симптомите на заболяването.

  • Какво прави меланома толкова опасен?

„Много видове рак на кожата — като базално-клетъчния карцином — растат локално върху кожата и рядко метастазират“, обяснява д-р Виктория Казлоуская, директор на Dermatology Circle.

При меланома обаче ситуацията е съвсем различна.

„Меланомът се смята за най-опасния рак на кожата, тъй като има висок потенциал бързо да се разпространи в други органи и системи, ако не бъде открит в ранен стадий“, посочва дерматологът д-р Адарш Виджай Муджил.

Това се дължи на факта, че меланомните клетки действат агресивно и бързо си проправят път до други органи чрез кръвния поток и лимфната система.

Източник: Getty
  • Как изглежда меланомът?

„Меланомите могат да се появят като нова бенка, променяща се съществуваща бенка или петно с неправилна форма, граници или цвят — често с нюанси на кафяво, черно, а понякога розово, червено или бяло“, обяснява д-р Муджил.

За лесна ориентация дерматолозите препоръчват правилото „ABCDE“:

  • A (Asymmetry) — Асиметрия: Едната половина на бенката не съвпада с другата.
  • B (Border) — Граници: Неравномерни, назъбени или размити краища.
  • C (Color) — Цвят: Неравномерен цвят с различни нюанси.
  • D (Diameter) — Диаметър: Размер, по-голям от 6 мм (колкото гумичка на молив).
  • E (Evolving) — Еволюция: Всяка промяна в размера, формата или цвета на бенката с течение на времето.

Д-р Казлоуская обаче допълва, че самопрегледът не винаги е достатъчен:

„Много обикновени бенки могат да са големи или с леко неправилна форма без да са опасни. И обратното — някои меланоми изглеждат съвсем обикновено или дори нямат пигмент.“

  • Кой е изложен на най-голям риск?

Меланомът може да засегне хора от всички раси и етноси, но хората със светла кожа са значително по-застрашени, тъй като кожата им съдържа по-малко меланин — естествения пигмент, предпазващ от UV лъчите. Рискът е особено висок при хора с червена или руса коса, светли очи или кожа, която лесно изгаря и лунича.

Възрастта също е фактор — средната възраст при поставяне на диагнозата е 66 години, но меланомът е и сред най-често срещаните онкологични заболявания при млади хора под 30 години (особено при жените). Други рискови фактори са мъжкият пол, наличието на множество бенки, фамилната обремененост и слънчевите изгаряния с мехури в детството.

  • Как да се предпазим?

Тъй като повечето кожни ракови заболявания са причинени от прекомерно излагане на ултравиолетови лъчи, ключово е да се предпазваме:

  • Използвайте широкоспектърен слънцезащитен крем със SPF 30 или по-висок всеки ден — дори в облачно време, тъй като UV лъчите преминават през облаците и се отразяват от повърхности като вода и асфалт.
  • Избягвайте прякото слънце в часовете между 10:00 и 16:00 ч.
  • Избягвайте солариумите. Използването на солариум преди 35-годишна възраст увеличава риска от меланом с цели 75%.
  • Редовни прегледи: Годишният преглед при дерматолог и регулярният самопреглед са най-добрият начин за ранна диагностика.

Какви са шансовете за оцеляване?

„Меланомът е сред най-агресивните видове рак, но ключът към успешното лечение се крие в ранното му откриване“, обобщава д-р Казлоуская. „В началните стадии той често може да бъде напълно излекуван с рутинна хирургична интервенция.“

Когато меланомът бъде открит преди да се е разпространил извън кожата, 5-годишната преживяемост е над 99%. Ако обаче ракът вече е метастазирал в отдалечени органи (като белите дробове или черния дроб), този процент спада драстично до около 35%.

„Ако забележите каквото и да е необичайно или ново петно по кожата си, непременно се консултирайте със специалист дерматолог!“, съветва в заключение д-р Муджил.

Редактор: Стела Христова
Източник: nypost.com    
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