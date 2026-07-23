Свят

Обрат в съда: Семейството и най-близките на Тръмп може да получат призовки

На първото изслушване по делото в Маями във вторник американският мирови съдия Енжолик Лет също така реши, че Тръмп трябва да предаде подробни финансови записи от своите компании, поискани с призовка от BBC

Надежда Неменски Надежда Неменски

23 юли 2026, 10:44
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Семейството на американския президент Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

С ъдия реши, че Британската радиопредавателна корпорация (BBC) може да призове десетки членове на семейството, членове на кабинета и най-близките съюзници на президента Доналд Тръмп като част от защитата си срещу неговия иск за клевета на стойност 10 милиарда долара.

На първото изслушване по делото в Маями във вторник американският мирови съдия Енжолик Лет също така реши, че Тръмп трябва да предаде подробни финансови записи от своите компании, поискани с призовка от BBC, пише Newsweek.

Тръмп съди медията през декември заради начина, по който тя беше сглобила негова реч, държана преди щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г., в документален филм от поредицата „Панорама“, излъчен седмица преди президентските избори през 2024 г.

Документалният филм обедини три цитата от две части на речта в нещо, което изглеждаше като единен цитат, създавайки впечатлението, че Тръмп казва на поддръжниците си, че ще отиде с тях до Капитолия, за да се „борят здраво“. От BBC се извиниха на Тръмп за монтажа, но заявиха, че не са го оклеветили.

В иска си Тръмп обвини документалния филм на BBC, че го представя по „фалшив, клеветнически, измамен, унизителен, подпалващ и злонамерен“ начин.

Изслушването се фокусира върху това докъде може да стигне BBC в разследването на действията, намеренията и финансовите претенции на Тръмп като част от своята защита. Решението на Лет сега позволява на медията да изиска разкриване на доказателства, включващи децата на Тръмп – включително Дон Джуниър и Иванка, дългогодишни съветници, правителствени служители и бизнес субекти, докато двете страни се подготвят за евентуален процес.

„Някога уважаваната, а сега опорочена BBC оклевети президента Тръмп, като умишлено, злонамерено и измамно фалшифицира неговата реч в безсрамен опит да се намеси в президентските избори през 2024 г.“, каза говорител на правния екип на Тръмп пред Newsweek в сряда.

„BBC има дълга история на заблуждаване на аудиторията си при отразяването на президент Тръмп, всичко това в услуга на собствения ѝ ляв политически дневен ред. Мощният иск на президент Тръмп търси отговорност от BBC за нейната клевета и безразсъдна намеса в изборите, точно както той е търсил отговорност от други фалшиви новинарски казионни медии за техните нарушения“, добави говорителят.

От Белия дом препратиха Newsweek към правния съветник на президента за коментар. Правният съветник на BBC заяви, че не може да коментира извън вече казаното в съда, и препрати Newsweek към пресслужбата на BBC. Newsweek се свърза и с Trump Organization за допълнителен коментар.

  • Кой е изправен пред призовки?

BBC издаде десетки призовки с искане за информация относно поведението и състоянието на духа на Тръмп преди и по време на 6 януари. Според Bloomberg призовките включват искания, насочени към членове на семейството и близкия кръг на Тръмп, включително Доналд Тръмп-джуниър, Иванка Тръмп, Джаред Къшнър, Стив Банън, Стивън Милър и Майкъл Флин.

Исканията също така според информациите включват представители на кабинета, федерални агенции и други лица, свързани с опитите на Тръмп да оспори резултатите от изборите през 2020 г.

От BBC твърдят, че информацията е от значение, тъй като искът на Тръмп поставя смисъла на речта му от 6 януари пряко като предмет на спора. Медията аргументира, че Тръмп трябва да покаже, че документалният филм на BBC е внушил фалшив подтекст, внушавайки, че той е насърчавал насилие, и че доказателствата за неговото намерение и за това как са били разбрани думите му биха могли да помогнат да се установи дали документалният филм е бил клеветнически.

Адвокатите на Тръмп възразиха, твърдейки, че BBC се опитва да превърне иска за клевета за 12-секунден монтаж в по-широко разследване на събитията от 6 януари. Лет изглежда се съгласи, че някои от исканията на BBC са твърде широки, но отхвърли опита на Тръмп да блокира напълно разкриването на доказателства.

„Не вярвам, че е необходимо пълно повторно разглеждане на събитията от 6 януари само защото самият документален филм е бил свързан с 6 януари“, каза Лет, според Bloomberg.

  • Защо BBC иска бизнес записите на Тръмп?

Съдията също така реши, че Тръмп трябва да предостави финансова информация, поискана от BBC чрез призовка, насочена към неговите компании. От BBC аргументираха, че записите са от значение, тъй като първоначалната жалба на Тръмп твърди, че документалният филм е навредил на неговата марка, имоти и бизнес интереси.

Адвокатите на Тръмп се опитаха да стеснят обхвата на делото по време на изслушването във вторник, твърдейки, че Тръмп вече не поддържа претенциите, че документалният филм е причинил финансови щети на неговите компании. Адвокатът на президента, Алехандро Брито, каза пред съда, че претенциите за щети на Тръмп са се „развили“ и сега са фокусирани върху репутационни вреди.

„Щетите са ограничени по начин, който се различава от времето, когато делото беше заведено първоначално. Това е много по-тесен обхват на това, за което се отнася това дело“, каза Брито, според Politico.
Но Лет заяви, че трябва да се произнесе въз основа на жалбата, която е настоящо представена пред съда, и няма правомощията просто да премахне тези обвинения.

Адвокатът на BBC Чък Тобин заяви, че обществената репутация на Тръмп и неговият бизнес са тясно свързани. „Той се кандидатира за президент на Съединените щати с платформа, базирана на изкуството на сделката. Не можете да разделите човека и неговата репутация от управлението на неговия бизнес“, каза Тобин, според Politico.

Решението може да позволи на BBC да проучи финансова информация, включваща стотици компании, свързани с Тръмп, въпреки че Лет загатна, че някои искания за разкриване на доказателства може да се наложи да бъдат стеснени.

  • Ще обжалва ли Тръмп решението за призовките?

Правният екип на Тръмп не е казал дали ще обжалва решението на Лет. Тъй като Лет е мирови съдия, Тръмп би могъл да поиска от окръжния съдия на САЩ Рой Алтман, който ръководи цялостното дело, да преразгледа решението.

Извън съдебната зала във вторник Брито отказа да коментира дали Тръмп ще поиска преразглеждане на решението. По-рано адвокатите на Тръмп твърдяха, че призовките са неподходящ опит за „риболов на доказателства“ и че се търси информация извън уместната за претенциите за клевета.

Всяко евентуално оспорване вероятно ще се фокусира върху това дали исканията за доказателства са твърде широки и дали BBC търси информация, която надхвърля въпросите, повдигнати от иска.

  • Разпитът под клетва на Тръмп може да се превърне в следващия голям спор

BBC също така търси показания от Тръмп. По време на изслушването Тобин каза, че медията е поискала дата за разпит под клетва на Тръмп, но че екипът на Тръмп „забавя“ насрочването му.

Един такъв разпит вероятно би се фокусирал върху речта на Тръмп от 6 януари, неговото тълкуване на документалния филм, претенциите му за репутационни вреди и обезщетенията, които търси. Ако делото продължи, се очаква Тръмп да се изправи пред въпроси под клетва като част от процеса по разкриване на доказателства.

BBC също така подаде молба с искане за прекратяване на делото, твърдейки, че съдът във Флорида няма юрисдикция над базираната в Обединеното кралство медия. Молбата все още не е разрешена.

  • Какво следва

Следващите основни събития вероятно ще включват това дали Тръмп ще подаде изменена жалба, дали BBC ще стесни исканията си за доказателства и дали Тръмп ще поиска преразглеждане на решението на Лет.

Делото остава в ранен етап, но изслушването във вторник подчерта централен конфликт: искът на Тръмп е фокусиран върху предполагаем клеветнически монтаж, докато защитата на BBC се опитва да проучи по-широкия контекст около речта и последвалите събития. Как съдилищата в крайна сметка ще определят обхвата на това разкриване на доказателства, може да оформи посоката на делото.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Newsweek    
Доналд Тръмп BBC иск за клевета щурм на Капитолия призовки финансови записи 6 януари 2021 г разкриване на доказателства репутационни вреди монтаж на реч
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