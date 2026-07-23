„Не повярвахме на очите си“: Мечка се покачи и заседна на електрически стълб в САЩ

Н евероятни кадри на едра мечка, заседнала на стълб за електропреносна мрежа в Ню Мексико, станаха тотален хит в социалните мрежи, оставяйки потребителите смаяни от необичайното място, което дивото животно е избрало да се подслони, пише New York Post.

Смайващото видео, публикувано първоначално в платформата X, бе споделено повторно от Министерството на вътрешните работи на САЩ и бързо събра десетки хиляди гледания.

👮‍♂️911 operator: "911 what is your emergency?"



😳Caller: "I'm calling to report a bear on top of a light pole." pic.twitter.com/8g07ibZupQ — 👮‍♂️🚒 Tales of Badge & Blaze™ (@ScottEnlow) July 21, 2026

„Оценяваме ентусиазма за американско енергийно господство, но определено нямаме предвид това“, пошегуваха се от ведомството в публикацията си.

Видеоклипът, за който бе потвърдено, че е напълно автентичен, показва как задъханото животно се държи здраво с предните си лапи за напречната греда на стълба, докато задните му крака висят във въздуха. Случката се е разиграла в селския район на Гладстоун.

В записа се чува как очевидец се обажда на спешния телефон 911:

„Обаждам се, за да съобщя за мечка на върха на електрически стълб.“

Операторът, който вече е получил няколко сигнала за необичайната ситуация, отговаря:

„Свързахме се с Горското стопанство и службата за дивата природа, но оттам заявиха, че в момента няма какво да направят“.

По-нататък в разговора диспечерът обяснява, че ако специалистите използват упойваща стреличка, за да принизят дивото животно, падането от тази височина би било с фатални последици за него.

Шанън Мълънс, която е заснела необичайната сцена, разказва пред Storyful, че е пътувала от Ред Ривър, Ню Мексико, към Оклахома по магистрала 56, когато изведнъж забелязала бедстващото животно.

Insane video shows hulking bear perched atop utility pole in New Mexico https://t.co/sY1dNmpdim pic.twitter.com/SIan4rKHSU — California Post (@californiapost) July 23, 2026

„В началото наистина не повярвахме на очите си, затова обърнахме колата, за да се уверим“, споделя Мълънс и добавя: „Първоначално помислихме, че е мъртва, но когато се приближихме, видяхме, че все още диша“.

За съжаление, историята завършва трагично. Департаметът по рибарство и дива природа на Ню Мексико потвърди пред The Post, че въпреки бързата намеса и усилията на местните власти, животното е получило фатален токов удар, преди да му бъде оказана помощ.

Подобни шокиращи инциденти не се случват за първи път. През 2021 г. друга мечка попадна в капан на електропреносен стълб в Аризона, но тогава акцията завърши успешно и животното бе спасено.

Експертите по дива природа обясняват, че този аномален феномен се проявява, когато мечка — най-често млада или подплашена — бъде подплашена от хора, автомобилен трафик или кучета. В стреса си тя възприема електрическия стълб като високо дърво и катеренето по него е първичният ѝ инстинкт за търсене на безопасност.