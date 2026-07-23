Свят

„Не повярвахме на очите си“: Мечка се покачи и заседна на електрически стълб в САЩ

Кадри с едра мечка, заседнала на стълб за високо напрежение в Ню Мексико, обиколиха социалните мрежи. Въпреки опитите за реакция и спасяване, необичайният инцидент завърши фатално за животното след токов удар, съобщават властите

Стела Христова Стела Христова

23 юли 2026, 09:57
„Не повярвахме на очите си“: Мечка се покачи и заседна на електрически стълб в САЩ
Източник: iStock

Н евероятни кадри на едра мечка, заседнала на стълб за електропреносна мрежа в Ню Мексико, станаха тотален хит в социалните мрежи, оставяйки потребителите смаяни от необичайното място, което дивото животно е избрало да се подслони, пише New York Post

Смайващото видео, публикувано първоначално в платформата X, бе споделено повторно от Министерството на вътрешните работи на САЩ и бързо събра десетки хиляди гледания.

„Оценяваме ентусиазма за американско енергийно господство, но определено нямаме предвид това“, пошегуваха се от ведомството в публикацията си.

Видеоклипът, за който бе потвърдено, че е напълно автентичен, показва как задъханото животно се държи здраво с предните си лапи за напречната греда на стълба, докато задните му крака висят във въздуха. Случката се е разиграла в селския район на Гладстоун.

В записа се чува как очевидец се обажда на спешния телефон 911:

„Обаждам се, за да съобщя за мечка на върха на електрически стълб.“

Операторът, който вече е получил няколко сигнала за необичайната ситуация, отговаря:

„Свързахме се с Горското стопанство и службата за дивата природа, но оттам заявиха, че в момента няма какво да направят“.

По-нататък в разговора диспечерът обяснява, че ако специалистите използват упойваща стреличка, за да принизят дивото животно, падането от тази височина би било с фатални последици за него.

Шанън Мълънс, която е заснела необичайната сцена, разказва пред Storyful, че е пътувала от Ред Ривър, Ню Мексико, към Оклахома по магистрала 56, когато изведнъж забелязала бедстващото животно.

„В началото наистина не повярвахме на очите си, затова обърнахме колата, за да се уверим“, споделя Мълънс и добавя: „Първоначално помислихме, че е мъртва, но когато се приближихме, видяхме, че все още диша“.

За съжаление, историята завършва трагично. Департаметът по рибарство и дива природа на Ню Мексико потвърди пред The Post, че въпреки бързата намеса и усилията на местните власти, животното е получило фатален токов удар, преди да му бъде оказана помощ.

Подобни шокиращи инциденти не се случват за първи път. През 2021 г. друга мечка попадна в капан на електропреносен стълб в Аризона, но тогава акцията завърши успешно и животното бе спасено.

Експертите по дива природа обясняват, че този аномален феномен се проявява, когато мечка — най-често млада или подплашена — бъде подплашена от хора, автомобилен трафик или кучета. В стреса си тя възприема електрическия стълб като високо дърво и катеренето по него е първичният ѝ инстинкт за търсене на безопасност.

Редактор: Стела Христова
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