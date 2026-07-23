България

БАБХ откри огнище на шарка по овцете и козите в Хасковска област

В някои населени места се въвеждат ограничителни мерки

Василена Василева Василена Василева

23 юли 2026, 10:15
БАБХ откри огнище на шарка по овцете и козите в Хасковска област
Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, която обхваща селата Тянево, Дряново и Овчарово, както и град Симеоновград   
Източник: iStock photos/Getty images

Б ългарската агенция по безопасност на храните констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в село Тянево, Община Симеоновград. Заболяването е установено в животновъден обект с 65 овце. Собственикът е подал сигнал до компетентните органи веднага след появата на клинични признаци на заболяването и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти. Огнището е първото установено в област Хасково през тази година.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, която обхваща селата Тянево, Дряново и Овчарово, както и град Симеоновград.

Разпоредена е и 20-километрова надзорна зона, която обхваща:

  • Община Симеоновград – град Симеоновград и селата Пясъчево, Калугерово, Навъсен, Троян, Свирково и Константиново;
  • Община Харманли – град Харманли и селата Поляново, Преславец, Шишманово, Българин, Рогозиново, Надежден, Доситеево, Коларово, Богомил, Браница, Черепово и Изворово;
  • Община Тополовград – селата Българска поляна, Орлов дол и Владимирово;
  • Община Димитровград – село Светлина;
  • Община Гълъбово – град Гълъбово и селата Помощник, Главан, Медникарово, Искрица, Мъдрец, Априлово, Обручище, Мусачево и Великово;
  • Община Раднево – селата Полски градец, Бели бряг, Рисиманово, Константиновец, Любеново и Трояново;
  • Община Опан, област Стара Загора – селата Бащино и Васил Левски.

В населените места, попадащи в определените зони, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим. Във всички животновъдни обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система "ВетИС", както и засилен официален ветеринарномедицински контрол. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията - 0 700 122 99.

Редактор: Василена Василева
Източник: БАБХ    
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