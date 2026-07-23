Първи думи от намерената Наталия и неочакваните детайли след 24 дни в неизвестност

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„Криел се е в ниви с дни“: Как полицията стигна до Наталия и пастрока ѝ

С естрата на 11-годишната Наталия — Петя Кателиева, е първата, която е разговаряла с намереното след 24 дни в неизвестност момиче. По нейни думи Наталия е в добро физическо състояние и се е зарадвала на срещата им, но предстоят прегледи и психолог, за да се оцени психическото ѝ здраве.

Детето и пастрокът ѝ, Асен Симеонов, който я отвлече в края на юни, бяха открити от полицията в шуменското село Овчарово с две раници и различни дрехи от деня на изчезването.

„Наталия ми каза, че са вървели пеша от тук до мястото, където са открити. Когато ме видя, много се зарадва. Поговорихме си. Щастливи сме!”, разказа Петя, цитирана от NOVA.

Петя благодари на всички доброволци и на полицията, че успяха да намерят детето след 24 дни в неизвестност. Предстои Наталия да се прибере във Варна от Шумен, където се намира към момента.

Мащабното издирване

Намирането на 11-годишната Наталия е резултат от мащабна, продължила 24 дни операция, която мобилизира както държавни ресурси, така и гражданска енергия. Случаят постави на изпитание системите за реакция при изчезване на деца и демонстрира координираните усилия на няколко институции.

Непосредствено след като момичето беше отведено от пастрока си Асен Симеонов от дома им в село Константиново в края на юни, Министерството на вътрешните работи (МВР) задейства няколко ключови протокола. Един от най-важните официални отговори беше активирането на Националната система за ранно предупреждение AMBER Alert, чрез която информацията за изчезналото дете беше разпространена в социалните мрежи. Малко след това беше използвана и системата за известяване BG-ALERT, като на мобилните телефони в областите Варна, Шумен и Бургас бяха изпратени съобщения с описание на Наталия.

Паралелно с технологичните мерки, започна и мащабна полева акция. В издирването се включиха стотици служители на МВР, жандармерия и хиляди доброволци, които претърсваха гористи и труднодостъпни райони с помощта на специализирана техника, включително дронове и термокамери. По време на издирването от полицията многократно отправяха официални предупреждения към гражданите да не влизат в контакт със Симеонов, тъй като той е криминално проявен и има опит в укриването.

Откриването на детето в шуменското село Овчарово е пряко следствие от тези продължителни и координирани действия, които обхванаха територията на няколко области.