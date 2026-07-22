Зеленски направи нова смяна в командването на армията на Украйна

У краинският президент Володимир Зеленски обяви, че генерал-майор Игор Скибюк ще замени Андрий Хнатов като началник на Генералния щаб, продължавайки кадровите промени в армията на Украйна.

"Определихме последователността на следващите стъпки. Днес ще бъдат формализирани решенията за промените в ръководството на Въоръжените сили на Украйна – съответните укази са в процес на подготовка. Заедно с Михайло Драпати и Евгений Хмара решихме, че генерал-майор Игор Скибюк ще стане новият началник на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна. Той е висококвалифициран офицер, който защитаваше Украйна рамо до рамо с новия главнокомандващ. Важно е всички компоненти на нашите Въоръжени сили да продължат да функционират в пълна координация", заяви Зеленски в X.

Зеленски уволни главнокомандващия Сирски

"Заедно определихме и как Александър Сирски и Андрий Хнатов ще продължат да служат в защитата на страната ни. Обсъдихме организационните решения, които трябва да бъдат изпълнени, включително развитието на киберсилите на Украйна, обучението на нашите воини, укрепването на възможностите на нашите подразделения и по-нататъшното развитие на корпусната система. Практическият и ефективен процес на мобилизация беше определен като приоритет за осигуряване на реалната способност на Въоръжените сили на Украйна да изпълняват своите отбранителни мисии", поясни Зеленски.

"Благодарих на Украинските отбранителни сили за изпълнението на нашия план за дългосрочни санкции срещу Русия, както и за последователността им в изпълнението на нашите удари в средата на разстояние. Евгений Хмара разглежда въпросите със снабдяването, свързани с дълбоки удари и удари в средата на разстояние, които бяха обсъдени през последните няколко дни с бойни командири и производители на оръжие. Разгледахме текущата ситуация и изпълнението на нашите отбранителни цели в посока Александровка, в Донецка област и в други райони на интензивни боеве. Благодаря на всички украински подразделения за тяхната сила и за успешното изпълнение на тези операции. Определихме стъпките, решенията и назначенията, които би трябвало да ускорят изпълнението на ключови инициативи за укрепване на нашата противовъздушна отбрана – нашата противобалистична програма FREYJA, работата ни със Съединените щати по лицензи за производство на "Пейтриът", както и сътрудничеството ни с европейски партньори по договорените съвместни програми", посочи украинският президент,

"Благодаря на Александър Сирски и Андрий Хнатов! Пожелавам на Михайло Драпати и Игор Скибюк успех в битките, победи за Украйна и успех в нанасянето на удари по руските окупатори! Слава на Въоръжените сили на Украйна! Слава на Украйна!", добави Зеленски.

Накъде тръгва украинската армия след смяната на Сирски?

Припомняме, че той освободи генерал Олександър Сирски от поста главнокомандващ на въоръжените сили на 21 юли 2026 г., като решението беше мотивирано с необходимостта от промени във военното ръководство на страната след повече от две години и половина война.

През последните месеци срещу Сирски се натрупаха сериозни критики както от военните среди, така и от обществото. Част от тях бяха свързани с начина, по който ръководи бойните действия, като според негови критици той залага на прекалено централизирано командване и на тактики, довели до високи загуби на личен състав. Успоредно с това между него и вече бившия министър на отбраната Михайло Федоров възникнаха разногласия относно реформите в армията. Федоров настояваше за по-бърза модернизация, по-широко използване на дронове и нови технологии, както и за промени в начина на управление на въоръжените сили.

Смяната на Сирски дойде на фона на политическо напрежение след освобождаването на Федоров, което предизвика обществени протести и призиви за промени и във военното командване. Зеленски представи решението като част от по-широко обновяване на ръководството на армията, целящо тя да стане по-гъвкава и по-добре адаптирана към съвременния характер на войната с Русия.

Кой е новият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна

За нов главнокомандващ беше назначен генерал-майор Михайло Драпатий, който се смята за представител на по-младото поколение украински командири и е известен с подкрепата си за по-широкото използване на модерни технологии и иновативни подходи на бойното поле.