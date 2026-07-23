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Забранената дума: Меган Маркъл разстрои до сълзи съдийка от MasterChef

Надежда Неменски Надежда Неменски

23 юли 2026, 11:06
Меган Маркъл херцогиня на Съсекс
Меган Маркъл   
Източник: GettyImages

И скане на Меган Маркъл на снимачната площадка според информациите е разстроило съдийката от „MasterChef Australia“ По Линг Йу. Любимата съдийка без да иска представила херцогинята на Съсекс като „кралска особа“ по време на гостуването ѝ, въпреки че Маркъл и нейният екип бяха инструктирали продуцентите да не използват тази дума, според SkyNews.

„Имали сме кралски особи от MasterChef в кухнята и преди, но никой като този гост. Специално от слънчева Калифорния, моля, посрещнете в MasterChef Australia… херцогинята на Съсекс, Меган Маркъл!“, казва Йу в промоционален клип за епизода.

Съобщава се, че бившата актриса е останала „много разочарована“ от забележката на Йу, което на свой ред е разстроило съдийката. „Не ставаше дума за Меган лично. По усети, че без да иска е била въвлечена в въпрос на кралския протокол, от който никога не е възнамерявала да бъде част“, твърди вътрешен източник, цитиран от The New York Post

Втори източник твърди, че 52-годишната Йу е искала лично да се извини на 44-годишната Маркъл, но е била разубедена. „Тя имаше желание да се свърже с нея веднага. Но я посъветваха да остави продукцията да се справи с това“, споделят те.

Междувременно трети източник твърди, че има моменти от снимките, които няма да бъдат излъчени поради разликите в характера на Йу и Маркъл.

„По е пълна с енергия – тя винаги се шегува и повдига настроението. Тя се опита да донесе същата тази искра и с Меган, пускайки няколко закачливи реплики, но не всичко се получи според очакванията“, настоява вътрешният източник.

Моментите, които не са проработили пред камерата, са били премахнати при монтажа. 

Източник, близък до Маркъл обаче, заяви пред Page Six, че херцогинята и По „са прекарали страхотно заедно на снимачната площадка“. Източникът добавя: „Нямаше никакво разочарование от страна на Меган относно каквото и да било, казано на снимачната площадка“.

Бившата звезда от сериала „Костюмари“ засне епизода, докато тя и принц Хари бяха в Австралия по-рано тази година. Двойката замина за Австралия през април за поредица от публични изяви и филантропски събития.

По онова време 41-годишният херцог на Съсекс говори за отказването си от ролята на старши работещ член на кралското семейство по време на срещата на върха InterEdge Summit. „Казах си: „Не искам тази работа. Не искам тази роля – накъдето и да води това, не ми харесва“, обясни Хари.

Маркъл и принц Хари, които сключиха брак през 2018 г., се оттеглиха от кралските си задължения през 2020 г. и се преместиха в Монтесито, Калифорния, заедно с двете си деца: принц Арчи (7 г.) и принцеса Лилибет (5 г.).

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
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