Свят

Вълна от блокирани профили във Facebook и Instagram: Какви са правата ни в ЕС?

Meta е подложена на остри критики заради масово спиране на Facebook и Instagram профили без обяснение. За гражданите на ЕС обаче влезе в сила нов механизъм за извънсъдебно обжалване благодарение на Закона за цифровите услуги

23 юли 2026, 10:44
Вълна от блокирани профили във Facebook и Instagram: Какви са правата ни в ЕС?
Източник: iStock

К омпанията Meta е изправена пред нов скандал заради масово блокиране на профили без абсолютно никакво обяснение. Потребители губят достъп до личните и бизнес страниците си във Facebook и Instagram, а жалбите им биват автоматично отхвърляни. За гражданите на Европейския съюз обаче вече съществува официален механизъм за защита.

Бизнеси и страници с милиони последователи изчезват за дни

Журналистически проучвания документират десетки случаи на блокирани бизнес и образователни профили. Сред тях са популярна страница за обучение по английски език с близо един милион последователи, свалена за уж извършена „измама“, както и голям социален проект с над 500 000 фенове.

И в двата случая Meta така и не посочва кой конкретен пост е нарушил правилата. Жалбите на собствениците са отхвърлени автоматично, без право на повторен преглед от човек.

Това силно противоречи на обещанията на компанията. През март Meta обяви, че въвежда по-усъвършенствани системи с изкуствен интелект (AI) за модерация, но гарантира, че крайното решение при обжалване винаги се взима от реален човек.

Надзорният съвет на Meta (Oversight Board) обаче бе категоричен: платформата страда от системни проблеми, свързани с липсата на прозрачност. Съветът критикува и платената услуга Meta Verified – въпреки че тя обещава 24/7 поддръжка за клиенти, на практика не предоставя никакви реални инструменти за възстановяване на блокиран акаунт.

Как Законодателството в ЕС защитава потребителите?

Проблемът с внезапно блокираните профили е изключително сериозен и в Европа. Според годишния доклад за 2025 г. на германската Федерална мрежова агенция, над 2000 от получените жалби са били именно заради неоснователно ограничаване на акаунти.

Благодарение на Закона за цифровите услуги (DSA) на Европейския съюз обаче, потребителите в страните членки (включително България) разполагат с ясни законови права:

  • Член 21 от DSA: Ако вътрешното обжалване пред Meta откаже да възстанови профила ви, имате законното право да отнесете случая си до сертифициран орган за извънсъдебно решаване на спорове.
  • Безплатна или евтина процедура: В повечето случаи Meta е длъжна да покрие разходите по делото, а потребителят заплаща само минимална административна такса.
  • Право на съд: Всички потребители запазват правото си да заведат и директно съдебно дело срещу платформата.

Как да предпазим профилите и бизнеса си?

Експертите по дигитални права съветват потребителите да намалят риска от загуба на информация, като спазват следните правила:

  • Теглете сигурни копия: Редовно сваляйте архиви на вашите данни, снимки и контакти от Facebook и Instagram.
  • Диверсифицирайте: Не разчитайте единствено на една социална мрежа за бизнеса си – поддържайте клиентска база данни и извън платформите на Meta (напр. чрез имейл бюлетини или собствен сайт).
Източник: rbc.ua / The Post    
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