Съседите на Хари и Меган: Градът е изтощен от претенциите им и от безкрайната драма

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Н якои от съседите на принц Хари и Меган Маркъл са готови за малко повече спокойствие и тишина на фона на новините, че херцозите на Съсекс се местят обратно във Обединеното кралство.

„Когато за първи път чухме, че Хари и Меган се местят в Монтесито, определено имаше известни притеснения. Вече имаше толкова много негативна преса и внимание около тях и кралското семейство, че хората се притесняваха какво медийно внимание би донесло това на една толкова спокойна общност“, сподели местен жител.

Източникът на The New York Post отбелязва, че след като се чува, че принц Хари и Маркъл се връщат в Обединеното кралство, хората „не биха могли да бъдат по-въодушевени“.

„Монтесито е много лично и тихо място и мисля, че много хора тук ще се радват да видят как нещата отново стават малко по-спокойни“, продължи източникът. Той обаче подчерта, че говори единствено от свое име и от името на други жители, с които е разговарял, а не от името на цялата общност в Монтесито.

Въпреки че Монтесито е дом на много други известни личности, включително Опра Уинфри и Роб Лоу, местният жител сподели, че Хари и Меган са донесли необичайно високо ниво на медиен интерес за тази иначе тиха общност.

Това изглежда е масово усещане, тъй като друг съсед заяви пред изданието: „Време беше!“. Източникът твърди, че много хора са „щастливи“ да видят как херцозите на Съсекс си тръгват, тъй като според него те „винаги са искали грандиозни услуги“ от своите приятели и познати „заради титлите си“, докато „никога не са давали нищо в замяна“ на тях или на „самата общност в Монтесито“.

Той добави: „Градът е изтощен от тях, от претенциите им и от безкрайната драма“. Според източника, някои местни жители дори са започнали да наричат двойката „Херцогът и Херцогинята на измамите“ (игра на думи с Grift and Griftess).

Твърди се също, че техни приятели от Обединеното кралство шеговито са изпращали съобщения от рода на: „Моля ви, задръжте ги! Ние не ги искаме!“. Източникът твърди още, че преди няколко години Маркъл е казвала пред хора, че „би се върнала във Великобритания само с крещене и съпротива“.

Представители на херцога и херцогинята на Съсекс не отговориха веднага на запитванията за коментар от страна на изданието.

В четвъртък се появиха информации, че Хари и Маркъл планират да се върнат в Обединеното кралство с децата си, принц Арчи и принцеса Лилибет, в края на месеца за „продължителен период“.

Wax figures of Harry and Meghan have been moved at Madame Tussauds London, after the couple announced their planned return to the UK.



However, they haven't been placed back next to waxworks of the main Royal Family, which they were separated from in 2021.



Read the latest:… pic.twitter.com/5j9IVrefR6 — Sky News (@SkyNews) August 20, 2026

Източници заявиха, че семейството все пак планира да запази имението си в Монтесито на стойност 14,5 милиона долара, докато прекарва значително повече време от другата страна на Океана. Втори източник от пазара на луксозни недвижими имоти в Санта Барбара обаче заяви пред The Post, че „има слухове“, че двойката ще продаде имота, отбелязвайки, че „всеки брокер иска тази оферта“.

Хари и Меган живеят в богатата общност на окръг Санта Барбара от 2020 г., когато се установиха там, след като се оттеглиха като „висши“ членове на кралското семейство и се преместиха в САЩ. Двойката купи обширното си имение през същата година и оттогава отглежда Арчи и Лилибет там. Техният дом разполага с девет спални и 16 бани, както и с огромни дворни пространства, които включват тенис корт, розова градина, къща за чай и детска къщичка за игра.

Завръщането им в родната страна на Хари идва шест години след драматичното оттегляне на двойката от кралския живот, което предизвика голям смут и стана широко известно като „Мегзит“.

Източници по-рано заявиха, че крал Чарлз III е основна причина за решението на семейството да се върне. „Знам, че Чарлз е голяма причина за тяхното завръщане“, сподели кралски вътрешен източник в сряда.

Хари, Маркъл и децата им се събраха отново с 77-годишния монарх в Хайгроув Хаус през юли, което отбеляза първия път, когато Чарлз вижда Арчи и Лилибет от четири години насам.

Твърди се, че кралят, който се бори с рака, е изключително щастлив от възможността синът му, снаха му и внуците му да бъдат по-близо до него.

Херцозите на Съсекс също така искат Арчи и Лилибет да развият по-близки отношения със семейството и приятелите си във Великобритания. Източник сподели, че децата ще посещават училище в Обединеното кралство по време на престоя на семейството.

„Те имат толкова много приятели и роднини в Обединеното кралство, с които остават изключително близки“, сподели по-рано друг източник.

Междувременно се очаква Хари и Меган да останат „неработещи членове“ на кралското семейство и да продължат да се занимават с бизнес начинанията си, докато живеят във Великобритания.