Свят

Съседите на Хари и Меган: Градът е изтощен от претенциите им и от безкрайната драма

Няма публични индикации, че отсъствието на първата дама е било свързано със съобщената иранска заплаха, а официалните лица не са правили подобна връзка

Надежда Неменски Надежда Неменски

21 август 2026, 10:30
Смъртта на Хейдън Пенетиър: Агенцията за борба с наркотиците се включи в разследването

Смъртта на Хейдън Пенетиър: Агенцията за борба с наркотиците се включи в разследването
Торнадо и наводнения в САЩ: Бури удариха Ню Йорк и Делауеър

Торнадо и наводнения в САЩ: Бури удариха Ню Йорк и Делауеър
Марк Зукърбърг си купи готически замък в Ирландия за десетки милиони

Марк Зукърбърг си купи готически замък в Ирландия за десетки милиони
За първи път от 52 години: АЕЦ „Козлодуй“ намалява мощността на 5-и блок заради ниското ниво на Дунав

За първи път от 52 години: АЕЦ „Козлодуй“ намалява мощността на 5-и блок заради ниското ниво на Дунав
От съюзник до най-голяма заплаха: Михайло Федоров се изправя срещу Зеленски

От съюзник до най-голяма заплаха: Михайло Федоров се изправя срещу Зеленски
Трогателните планове на Хейдън Пенетиър за 37-ия ѝ рожден ден с нейната дъщеря Кая

Трогателните планове на Хейдън Пенетиър за 37-ия ѝ рожден ден с нейната дъщеря Кая
Симона Ръждавичка, Ваня Запрянова и Мартин Кънев са новите водещи на “След Игрите”

Симона Ръждавичка, Ваня Запрянова и Мартин Кънев са новите водещи на “След Игрите”
След шока с 40-те трилиона: Белият дом е под обстрел заради рекордния дълг на САЩ

След шока с 40-те трилиона: Белият дом е под обстрел заради рекордния дълг на САЩ

Н якои от съседите на принц Хари и Меган Маркъл са готови за малко повече спокойствие и тишина на фона на новините, че херцозите на Съсекс се местят обратно във Обединеното кралство.

„Когато за първи път чухме, че Хари и Меган се местят в Монтесито, определено имаше известни притеснения. Вече имаше толкова много негативна преса и внимание около тях и кралското семейство, че хората се притесняваха какво медийно внимание би донесло това на една толкова спокойна общност“, сподели местен жител.

Източникът на The New York Post отбелязва, че след като се чува, че принц Хари и Маркъл се връщат в Обединеното кралство, хората „не биха могли да бъдат по-въодушевени“.

„Монтесито е много лично и тихо място и мисля, че много хора тук ще се радват да видят как нещата отново стават малко по-спокойни“, продължи източникът. Той обаче подчерта, че говори единствено от свое име и от името на други жители, с които е разговарял, а не от името на цялата общност в Монтесито.

Въпреки че Монтесито е дом на много други известни личности, включително Опра Уинфри и Роб Лоу, местният жител сподели, че Хари и Меган са донесли необичайно високо ниво на медиен интерес за тази иначе тиха общност.

Това изглежда е масово усещане, тъй като друг съсед заяви пред изданието: „Време беше!“. Източникът твърди, че много хора са „щастливи“ да видят как херцозите на Съсекс си тръгват, тъй като според него те „винаги са искали грандиозни услуги“ от своите приятели и познати „заради титлите си“, докато „никога не са давали нищо в замяна“ на тях или на „самата общност в Монтесито“.

Той добави: „Градът е изтощен от тях, от претенциите им и от безкрайната драма“. Според източника, някои местни жители дори са започнали да наричат двойката „Херцогът и Херцогинята на измамите“ (игра на думи с Grift and Griftess).

Твърди се също, че техни приятели от Обединеното кралство шеговито са изпращали съобщения от рода на: „Моля ви, задръжте ги! Ние не ги искаме!“. Източникът твърди още, че преди няколко години Маркъл е казвала пред хора, че „би се върнала във Великобритания само с крещене и съпротива“.

Представители на херцога и херцогинята на Съсекс не отговориха веднага на запитванията за коментар от страна на изданието.

В четвъртък се появиха информации, че Хари и Маркъл планират да се върнат в Обединеното кралство с децата си, принц Арчи и принцеса Лилибет, в края на месеца за „продължителен период“.

Източници заявиха, че семейството все пак планира да запази имението си в Монтесито на стойност 14,5 милиона долара, докато прекарва значително повече време от другата страна на Океана. Втори източник от пазара на луксозни недвижими имоти в Санта Барбара обаче заяви пред The Post, че „има слухове“, че двойката ще продаде имота, отбелязвайки, че „всеки брокер иска тази оферта“.

Хари и Меган живеят в богатата общност на окръг Санта Барбара от 2020 г., когато се установиха там, след като се оттеглиха като „висши“ членове на кралското семейство и се преместиха в САЩ. Двойката купи обширното си имение през същата година и оттогава отглежда Арчи и Лилибет там. Техният дом разполага с девет спални и 16 бани, както и с огромни дворни пространства, които включват тенис корт, розова градина, къща за чай и детска къщичка за игра.

Завръщането им в родната страна на Хари идва шест години след драматичното оттегляне на двойката от кралския живот, което предизвика голям смут и стана широко известно като „Мегзит“.

Източници по-рано заявиха, че крал Чарлз III е основна причина за решението на семейството да се върне. „Знам, че Чарлз е голяма причина за тяхното завръщане“, сподели кралски вътрешен източник в сряда.

Хари, Маркъл и децата им се събраха отново с 77-годишния монарх в Хайгроув Хаус през юли, което отбеляза първия път, когато Чарлз вижда Арчи и Лилибет от четири години насам.

Твърди се, че кралят, който се бори с рака, е изключително щастлив от възможността синът му, снаха му и внуците му да бъдат по-близо до него.

Принц Хари: от Меган до "жалките" интервюта
6 снимки
Хари Меган
Хари Меган
Хари Меган
Принц Хари Меган Маркъл

Херцозите на Съсекс също така искат Арчи и Лилибет да развият по-близки отношения със семейството и приятелите си във Великобритания. Източник сподели, че децата ще посещават училище в Обединеното кралство по време на престоя на семейството.

„Те имат толкова много приятели и роднини в Обединеното кралство, с които остават изключително близки“, сподели по-рано друг източник.

Междувременно се очаква Хари и Меган да останат „неработещи членове“ на кралското семейство и да продължат да се занимават с бизнес начинанията си, докато живеят във Великобритания.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
Принц Хари Меган Маркъл Херцози на Съсекс Кралско семейство Монтесито Завръщане във Великобритания Крал Чарлз III Мегзит Реакция на съседите Медиен интерес
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Заподозрян за „Северен поток“ е арестуван на снимачната площадка на филм с Мария Бакалова

Заподозрян за „Северен поток“ е арестуван на снимачната площадка на филм с Мария Бакалова

Разкриха защо полицията изведе DARA след концерта за Деня на Варна

Разкриха защо полицията изведе DARA след концерта за Деня на Варна

Кремъл с условие за край на войната - Москва чака нови предложения

Кремъл с условие за край на войната - Москва чака нови предложения

Между Вашингтон и Москва – рисковете, пред които е изправен Корейският полуостров

Между Вашингтон и Москва – рисковете, пред които е изправен Корейският полуостров

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg
Магистрален водопровод се спука и заля улици във Варна
Ексклузивно

Магистрален водопровод се спука и заля улици във Варна

Преди 13 часа
Индийски генерал предупреди Ердоган
Ексклузивно

Индийски генерал предупреди Ердоган

Преди 14 часа
Австрия с мерки срещу младежката престъпност - 11-13 годишни рецидивисти
Ексклузивно

Австрия с мерки срещу младежката престъпност - 11-13 годишни рецидивисти

Преди 12 часа
САЩ с ултиматум към съюзниците: Или сте с нас, или срещу нас
Ексклузивно

САЩ с ултиматум към съюзниците: Или сте с нас, или срещу нас

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жестока трагедия в САЩ: Лекарка забрави 10-месечното си внуче в нагорещена кола за 8 часа

Жестока трагедия в САЩ: Лекарка забрави 10-месечното си внуче в нагорещена кола за 8 часа

Свят Преди 15 минути

Бебето почина при температура от 46 градуса на задната седалка, докато бабата работела в медицинската клиника отвън

Планински спасители помогнаха на пострадало дете на Витоша

Планински спасители помогнаха на пострадало дете на Витоша

България Преди 29 минути

Спасителната акция е проведена в района на Малък резен.

Осем души загинаха при самолетна катастрофа в Западна Аляска

Осем души загинаха при самолетна катастрофа в Западна Аляска

Свят Преди 1 час

Чартърната машина се е разбила при заход за кацане близо до отдалечена радарна станция

<p>Космическите дейта центрове на Мъск ще са проблем</p>

Космическите дейта центрове на Мъск ще са проблем за всички останали

Технологии Преди 1 час

SpaceX планира да изгради множество центрове за данни в орбита около Земята, но според учени, това ще създаде нова категория космически отпадъци, която ще създаде рискове за практически всички други дейности и може да е изключително скъпо

Рекорд в историята на киното: „Одисея“ стана най-печелившият филм за възрастни за всички времена

Рекорд в историята на киното: „Одисея“ стана най-печелившият филм за възрастни за всички времена

Любопитно Преди 1 час

Епичният блокбъстър на Кристофър Нолан „Одисея“ спечели над 1,352 милиарда долара в световния боксофис. С това той пренаписа историята на киното, превръщайки се в най-печелившия филм с рейтинг R (забранен за непълнолетни) за всички времена

Мелания Тръмп

„Чух, че съм ви липсвала“: Мелания Тръмп с неочаквана коментар

Свят Преди 1 час

Няма публични индикации, че отсъствието на първата дама е било свързано със съобщената иранска заплаха, а официалните лица не са правили подобна връзка

Ще скочат ли цените на тока заради намалената мощност на АЕЦ „Козлодуй“

Ще скочат ли цените на тока заради намалената мощност на АЕЦ „Козлодуй“

България Преди 2 часа

Соларните панели в България произвеждат почти толкова за ден, колкото и АЕЦ при нормалната ѝ мощност, каза Констанца Рангелова

Земетресение разтърси Сърбия посред нощ

Земетресение разтърси Сърбия посред нощ

Свят Преди 2 часа

Трусът край Нови Пазар е бил усетен най-силно в квартал Луг

Снимката е илюстративна

Петролът е напът към втори пореден седмичен ръст

Свят Преди 2 часа

Конфликтът между САЩ и Иран и нарушенията на корабоплаването в Ормуз подкрепят ръста на петрола

Сградата на Капитолия във Вашингтон, където заседават двете камари на Конгреса на САЩ

Жена, вдъхновена от „Ислямска държава“, планирала атентат срещу Капитолия

Свят Преди 3 часа

Според прокуратурата тя е искала да взриви сградата на Капитолия в Олбъни и да замине за Сирия

Изтеглиха изпитния вариант за матурата по БЕЛ

Изтеглиха изпитния вариант за матурата по БЕЛ

България Преди 3 часа

Близо 7000 зрелостници са подали заявления за държавния зрелостен изпит от августовската сесия

Военноморските сили на Мексико

На косъм от смъртта: Двама рибари прекараха пет дни в хладилен контейнер насред океана

Свят Преди 4 часа

Мъжете се скрили в контейнера, след като вълна потопила лодката им на 240 км от брега

Как млади момичета в Германия биват омъжвани насила в чужбина

Как млади момичета в Германия биват омъжвани насила в чужбина

Свят Преди 4 часа

Всяко лято десетки момичета от мигрантски произход в Германия са отвеждани насила в родините си за уредени бракове. При противопоставяне натискът от семействата ескалира до физическо насилие и дори т.нар. „убийства на честта“

Не само „Обичам те“: 5 магически фрази, които ще спечелят сърцето на мъжа завинаги

Не само „Обичам те“: 5 магически фрази, които ще спечелят сърцето на мъжа завинаги

Любопитно Преди 4 часа

Въпреки стереотипите, мъжете също имат нужда от емоционална сигурност и признание. Ето кои са 5-те вълшебни фрази, препоръчани от семейните психолози, които ще накарат вашия партньор да се чувства ценен, обичан и истински силен

Рекорд в Млечния път: Звезда се изстреля с 8,5% от скоростта на светлината

Рекорд в Млечния път: Звезда се изстреля с 8,5% от скоростта на светлината

Любопитно Преди 4 часа

Астрономи откриха звездата S301, която се движи по екстремна орбита около супермасивната черна дупка в центъра на галактиката ни. Откритието може най-накрая да разкрие ключови тайни за въртенето и гравитацията на Стрелец A*.

Всекидневният навик, който почти утроява риска от рак на стомаха

Всекидневният навик, който почти утроява риска от рак на стомаха

Любопитно Преди 4 часа

Консумацията дори на една напитка с добавена захар дневно може да повиши риска от рак на стомаха почти два пъти и половина. Ново проучване сред 112 000 души разкрива сериозната опасност от захарните напитки и последиците за здравето от тях

Всичко от днес

От мрежата

Как да предотвратим слънчево изгаряне при котките

dogsandcats.bg

11 дръзки породи кучета, които винаги имат последната дума

dogsandcats.bg
1

Суша в незапомнен мащаб в Западна Европа

sinoptik.bg
1

Koe e родното място на Омир

sinoptik.bg

Сопраното Илеана Котрубас почина на 87 години

Edna.bg

Дакота Джонсън сложи край на връзката си с музиканта Тъкър Пилсбъри

Edna.bg

Големи проблеми връхлетяха ЦСКА

Gong.bg

141 см талант и характер: Необикновената история на Стилияна Николова - момичето, което тръгна само към мечтата си

Gong.bg

Защо DARA беше изведена с полицейски кордон след концерта за Деня на Варна

Nova.bg

Талант и характер: Необикновената история на Стилияна Николова - момичето, което тръгна само към мечтата си

Nova.bg