Започва Нобеловата седмица: Кои са отличията и кога ще бъдат обявени

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З апочва седмицата на Нобеловите награди за 2026 г. От днес, 5 октомври, в продължение на пет последователни дни ще бъдат обявени носителите на отличията в основните категории.

Защо няма Нобелова награда за математика

Първи ще стане известен лауреатът на Нобеловата награда за физиология или медицина. Във вторник ще бъде обявен носителят на наградата за физика, в сряда е ред на отличието за химия, а в четвъртък ще бъде обявен Нобеловият лауреат за литература.

Седмицата ще завърши в петък, 9 октомври, с обявяването на Нобеловата награда за мир.

Трима учени си поделят Нобеловата награда за икономика

Наградата за икономически науки

Около седмица по-късно ще бъде обявен и носителят на наградата за икономически науки в памет на Алфред Нобел.

Официалното ѝ название е „Награда на Шведската централна банка за икономически науки в памет на Алфред Нобел“. Тя е учредена през 1968 г. от Шведската централна банка и е първата и единствена награда, която не е посочена в завещанието на Алфред Нобел.

Как се избира нобелов лауреат за мир

Пет категории, определени от Нобел

В завещанието си Алфред Нобел посочва пет области, в които да бъдат присъждани награди: физиология или медицина, физика, химия, литература и мир.

Нобеловите награди се присъждат ежегодно за постижения и принос с голямо значение в съответните области. Изборът на лауреатите се извършва независимо от институциите, определени за всяка от категориите.

Най-трудното в Нобеловите награди за медицина тази година – да открият победителя

Традиционно имената на отличените се очакват с голям интерес по целия свят. След обявяването на лауреатите предстои и Нобеловата седмица през декември, когато отличените получават своите медали и дипломи и участват в официалните церемонии.

Нобеловите награди се връчват всяка година на 10 декември - датата на смъртта на Алфред Нобел.