Хари и Меган вероятно ще продадат имението си в Монтесито заради огромните разходи

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П ринц Хари и Меган Маркъл вероятно ще посочат имението в Монтесито като причина за огромните си месечни разходи, разкриват източници.

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Въпреки че двойката заявява, че запазва имота си в Калифорния, докато премества семейството си обратно във Великобритания, източник от пазара на луксозни недвижими имоти в Санта Барбара разкри пред The Post, че „има слухове“, че семейството ще продаде къщата. Той добави, че „всеки брокер иска тази обява“.

Разкритията идват след информация, че имотът струва на бившата кралска двойка изумителните над 600 000 долара годишно само за ипотека и данъци - мощен мотивиращ фактор за продажба.

Prince Harry and Meghan Markle likely to list Montecito mansion as staggering monthly costs revealed: sources https://t.co/ZCzlq31cbj pic.twitter.com/BTfQTiwiqu — New York Post (@nypost) August 20, 2026

Джейсън Стрийтфийлд, брокер от Douglas Elliman, който работи в района на Санта Барбара и Монтесито, заяви, че сделки от подобен мащаб рядко се появяват веднага на свободния пазар.

„Много често подобни имоти се продават извънпазарно, с подписано споразумение за конфиденциалност, а всички условия остават запечатани до официалната регистрация в окръга“, посочи Стрийтфийлд. „Много е възможно тепърва да го обявят, но имам силното усещане, че той вече се обсъжда и показва на потенциални купувачи.“

Херцогът и херцогинята на Съсекс се местят във Великобритания този месец заедно със 7-годишния принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет, слагайки край на шестгодишното си пребиваване в Калифорния, започнало с оттеглянето им от кралските задължения през 2020 г.

Децата ще започнат училище на Острова през септември, а двойката планира да си създаде нова, частна резиденция, чието местоположение се пази в тайна.

Крал Чарлз III е бил информиран за преместването през уикенда. Хари и Меган заявиха, че възнамеряват да запазят както имението в Монтесито, така и ваканционния си имот в Португалия, но финансовите разчети за къщата в Калифорния правят това обещание да изглежда трудно изпълнимо.

Записите в окръг Санта Барбара показват, че компанията на семейство Съсекс – Rockbridge LLC – е закупила имота от 30 декара за 14,65 милиона долара на 9 юни 2020 г.

Три дни по-късно компанията е изтеглила заем от 9,52 милиона долара от City National Bank. Това е ипотека с плаваща лихва, започваща от 2,49%, която може да скочи до 7,49% след преструктурирането през юли 2030 г.

Без рефинансиране според изчисленията на The Post само ипотечната вноска е между 40 000 и 43 000 долара на месец при стандартен 30-годишен срок. Това прави над 480 000 долара годишно – преди данъци, застраховки или поддръжка, за дом, който семейството ще посещава все по-рядко.

Окръг Санта Барбара също не е евтин. Данъкът върху недвижимите имоти за 2025 г. възлиза на 149 668 долара при данъчна оценка от 14,38 милиона долара – сума, която се увеличава почти всяка година според законодателството на Калифорния.

Данъчната история показва, че сметката нараства постоянно, откакто херцозите на Съсекс притежават къщата – от 138 629 долара през 2021 г. до 149 668 долара тази година. За пет години Хари и Меган са платили близо 721 000 долара само за имотни данъци.

Prince Harry and Meghan Markle have been living in a 16-bedroom mansion in Montecito, featuring a tennis court, pool, gym, sauna, five-car garage, and rose gardenhttps://t.co/hNIxPWNhvt pic.twitter.com/2XGhEom1qF — NDTV Lifestyle (@ndtvLifestyle) August 20, 2026

Като се добавят застраховката, поддръжката на огромния терен и частната охрана, фиксираните разходи за притежанието на имота надхвърлят 650 000 долара годишно.

Това е сериозна сума дори по холивудски стандарти, а приходите на Хари и Меган в развлекателната индустрия намаляват. Към това се добавя и евентуалното изплащане на осемцифрена сума към британска медийна група след загубено съдебно дело.

„Не мога да си представя някой да иска да се откаже от такъв прекрасен имот, но задържането му струва твърде скъпо и може да се наложи да го продадат“, коментира запознат източник. „Вероятно ще минат няколко месеца, преди той да се появи на пазара. Или може би ще дадат една година на живота си във Великобритания, за да видят как ще потръгнат нещата. Но ако се установят за постоянно там, не виждам сценарий, в който да запазят този дом.“

Оценките на платформите Zillow и Redfin за имота варират съответно между 30,5 млн. и 55,8 млн. долара, което означава, че евентуална сделка би донесла огромна печалба на двойката.

Keeping Harry and Meghan’s Montecito mansion is VERY expensive, even before you factor in security.



🏡 Property taxes: ~$152,000/year

🔥 Insurance: ~$50,000–$150,000+

🌳 Landscaping/grounds: ~$75,000–$150,000

🏊 Pool & spa: ~$10,000–$20,000

🧹 Housekeeping/property staff:… pic.twitter.com/l7DHqtkLL0 — Nancy Sidley (@nancytsidley) August 20, 2026

Междувременно Стрийтфийлд разкрива, че вече е отговарял на запитвания относно реалната пазарна цена на имението.

„Това е прекрасно имение с изглед към океана, разположено на над 1600 кв. м площ. Разполага с 9 спални, 17 бани, басейн, тенис корт и огромна градина. В Монтесито тази година имаше три продажби за над 50 милиона долара. Очаквам подобен имот да бъде обявен за около 75 милиона долара и да се продаде между 55 и 65 милиона долара.“

Историята показва, че двойката е направила изключително изгодна покупка през 2020 г., когато го придобива за 14,7 млн. долара - имотът е бил на пазара пет години, а първоначалната му цена през 2015 г. е била 34,5 млн. долара. Оттогава търсенето в Монтесито е скочило двойно.

Финансовият натиск върху двойката обаче се засилва. Документалният филм на Netflix „Cookie Queens“, промотиран лично от Меган, отбеляза едва 328 000 – 354 000 долара приходи в боксофиса. Петгодишният им договор с гиганта за 100 милиона долара също бе прекратен без пълно подновяване и заменен с по-ограничено споразумение.

Лайфстайл марката на Меган As Ever също преминава през криза. Гаф с уебсайта през януари разкри около 650 000 непродадени бройки на склад, а експерти оценяват потенциалните загуби само от непродадени хранителни продукти с изтичащ срок на годност на близо 5 милиона долара.

Представители на херцозите на Съсекс отказаха коментар.