Крал Чарлз с първа реакция след решението на Хари и Меган да се върнат във Великобритания

П ринц Хари и Меган Маркъл ще се завърнат във Великобритания до края на месеца, след като през 2020 г. се оттеглиха от ангажиментите си като работещи членове на кралското семейство и се преместиха в САЩ, установявайки се в Монтесито, Калифорния.

HELLO! потвърждава, че крал Чарлз е бил уведомен за плановете на херцога и херцогинята на Съсекс в неделя. Монархът е приветствал възможността да вижда по-често Хари и семейството му в личен и частен кръг.

Хари и Меган ще запазят статута си на частни лица и няма да изпълняват официални кралски задължения, в съответствие със споразумението от 2020 г. На двойката не е била предлагана опция да съвместява частично ролите си.

King Charles 'has been blindsided' by Harry and Meghan's move back to Britain https://t.co/QfAbn4bWWE — Daily Mail US (@Daily_MailUS) August 19, 2026

Принц Уилям и принцеса Кейт също са били информирани за решението. Семейство Съсекс вече е записало децата си - принц Арчи и принцеса Лилибет - в британски училища, където учебната година започва през септември.

Все още не се съобщава точното им бъдещо местожителство, но се разбира, че то ще бъде извън Лондон и няма да е в кралска резиденция. Те запазват имота си в Монтесито, а Меган ще продължи да управлява своята лайфстайл марка As Ever от Обединеното кралство.

Преди това двамата обитаваха Фрогмор Котъдж - подарък от кралица Елизабет II за сватбата им. След публикуването на скандалните мемоари на Хари „Spare“ през 2023 г. обаче от тях бе поискано да предадат ключовете от имота.

Неочакваният ход идва малко повече от месец, след като Хари посети Чарлз в Хайгроув Хаус за частен обяд.

Последното съвместно посещение на Хари и Меган на Острова бе през 2022 г. за погребението на кралица Елизабет II - две години след като обявиха решението си за преместване в САЩ и оттегляне от кралските си задължения.

Преди време принцът сподели пред Би Би Си желанието си да изглади отношенията с близките си след събитията от 2020 г. 41-годишният Хари призна, че „би се радвал на помирение“ и че няма намерение да спори с баща си, допълвайки, че „не знае колко време му остава“.

„Няма смисъл да продължаваме да се борим, животът е ценен“, заяви тогава той.

King Charles Learned of Prince Harry and Meghan Markle’s Move Back to the U.K. Days Ago https://t.co/PFFI9qt2PR — People (@people) August 19, 2026

Хари загатна за намерението си да се върне в родината и по време на разговор на церемонията по връчването на наградите WellChild през 2025 г. с британската певица Джос Стоун, която също се завърна в Обединеното кралство след престой в Нашвил.

„Той ме попита как върви установяването ни и искрено се заинтересува от решението ни да се върнем у дома. Както винаги, беше изключително топъл и земен. Може би и той ще се премести обратно, това би било чудесно“, сподели тогава тя пред HELLO!.

„Хари отбеляза колко прекрасни са училищата тук и колко важна е общността за децата. Беше приятно да споделим това, защото именно стремежът децата да растат, заобиколени от семейство, приятели и в сигурна среда, бе основната причина и ние да се върнем“, допълни певицата.