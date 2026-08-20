Британски медии: Хари и Меган планират да живеят отново във Великобритания

Капибара срещу еврогларус за талисман на „Евровизия“ в Бургас

Година по-късно на същата дата: Защо Кристиано и Джорджина избраха 11 август за сватбата?

„Вътрешните ѝ демони бяха непоносими“: Екранната майка на Хейдън Пенетиър от „Нашвил“ скърби след смъртта ѝ

Мигрената не е просто главоболие: 3 популярни мита и бързи начини за облекчение

„Трябва да общуваш, иначе чудовището расте“: Джокович и 3-те тайни на 20-годишния му брак

Хари и Меган вероятно ще продадат имението си в Монтесито заради огромните разходи

Принц Хари и Меган планират продължително завръщане във Великобритания заедно с децата си Арчи и Лилибет, като се очаква те да започнат училище там през септември.

Двойката няма да възстанови официалните си кралски задължения и според информацията няма да живее в кралска резиденция.

Завръщането идва шест години след оттеглянето им от кралските задължения и преместването им в САЩ. Миналия месец Хари и Меган посетиха Великобритания, където крал Чарлз се срещна с внуците си за първи път от 2022 г.

Prince Harry and Meghan Markle to Make Shocking Move Back to the U.K. with Kids Archie and Lilibet (Exclusive) https://t.co/v2gVGsDjWE — People (@people) August 19, 2026

Принц Хари и съпругата му Меган планират да се върнат да живеят във Великобритания този месец, шест години след като се отказаха от задълженията си като членове на кралското семейство и се преместиха в САЩ, съобщиха британски и американски медии, цитирани от Ройтерс.

Херцогът и херцогинята на Съсекс ще се преместят от Калифорния във Великобритания за продължителен период заедно с принц Арчи, на 7 години, и принцеса Лилибет, на 5 години, а децата ще започнат да ходят на училище там през септември, съобщиха сп. „Пийпъл“ и британският в. „Телеграф“.

След 4 години изолация: Меган Маркъл се завръща в Англия с Хари и децата

Нито говорител на Хари, нито Бъкингамският дворец коментираха информацията. Източник, близък до двойката, обаче потвърди, че съобщенията са верни.

Според „Телеграф“ двамата няма да се върнат към задълженията си като членове на кралското семейство, нито ще живеят в кралска резиденция.

Обрат в кралското семейство: Меган Маркъл и децата се завръщат в Англия

Двойката напусна Великобритания през март 2020 г., което предизвика напрежение, след като двамата многократно отправиха критики към кралското семейство и монархията.

Миналия месец семейството посети Великобритания, а крал Чарлз се срещна с внуците си за първи път от 2022 г.