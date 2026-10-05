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Павел Колев в ново амплоа: Как YouTube звездата се вписва в „Брънч за начинаещи“

Познатият онлайн образ отстъпва място на комедиен персонаж, обсебен от проценти и презентации

София-Никол Николова София-Никол Николова

5 октомври 2026, 10:37
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П авел Колев е едно от разпознаваемите лица на българското YouTube пространство, а заедно с Ицака отдавна е превърнал хумора, игрите и ежедневните ситуации в запазена марка на онлайн съдържанието си.

Сега обаче познатият от екрана на телефона Павел Колев има нова сцена - киното. Той е част от актьорския състав на „Брънч за начинаещи“, комедията на Яна Титова, в която един уж внимателно планиран бизнес обяд постепенно се превръща в пълен хаос.

  • Един брънч, много планове и още повече проблеми

В центъра на историята са Крум и Жана, създатели на здравословния смарт часовник „Жани“. Те организират важен брънч, на който трябва да убедят потенциален инвеститор да финансира бизнеса им. Само че появата на ексцентричната Росена и нейното семейство бързо разбърква внимателно подготвения план. Следват кулинарни катастрофи, семейни сблъсъци и ситуации, в които стремежът към перфектния образ започва да се пропуква.

И точно сред тази компания се появява Павел Колев.

Официалният сайт на „Брънч за начинаещи“ дава малка, но доста любопитна подсказка за неговия персонаж: той „вярва, че може да измери успеха в проценти и човечността в презентации“.

Звучи като човек, който спокойно би могъл да превърне и най-обикновения разговор на масата в PowerPoint презентация.

Орлин Павлов в "Брънч за начинаещи": Стремежът към перфектен живот е обречен

  • От гледания и проценти към човечност

Именно тук участието на Колев е особено любопитно.

В реалния си професионален свят той е човек, който познава цифрите, гледания, абонати, популярност и реакциите на аудиторията. През 2024 г. каналът Pavel Kolev & Icaka има 594 хил. абонати и над 224 млн. общи гледания. Ранните видеа на дуото представляват съдържание с номера, игри на FIFA и хумор пред камера.

Във филма обаче тази идея за измеримия успех получава комедиен обрат.

Неговият герой вярва, че успехът може да бъде изчислен, а човечността представена почти като бизнес показател. 

Тук всички се опитват да изглеждат по определен начин. Да впечатлят. Да контролират ситуацията. Да покажат най-добрата си версия.

Само че брънчът има други планове.

Ако ви е любопитно как Павел Колев се вписва в тази компания, гледайте „Брънч за начинаещи“ ексклузивно в NOVA PLAY.

  • От онлайн аудиторията към кино публиката

Появата му във филма е интересна и заради самия преход между двата типа екран.

В YouTube Павел Колев и Ицака изграждат съдържанието си около директния контакт с публиката и усещането, че камерата е част от ежедневието. Двамата са се развили отвъд първоначалните видеа с хумор и игри и са тествали различни медийни формати.

„Брънч за начинаещи“ пък е съвсем различна среда, пълнометражна комедия с режисьор Яна Титова, голям ансамбъл от актьори и сценарий, в който всеки нов човек около масата може да размести цялата конструкция.

Колев не е в центъра на основната сюжетна линия, главните роли са поверени на Орлин Павлов и Валентина Каролева. Участието на Павел Колев е епизодично.

Но именно това прави появата му любопитна за неговата публика, зрителите, които са свикнали да го гледат в YouTube, сега могат да го видят в напълно различен контекст.

„Брънч за начинаещи“: Когато опитът за перфектен живот се превърне в пълен хаос

  • Когато перфектният план се сблъска с реалността

В основата на филма стои една доста съвременна тема, нуждата постоянно да показваме успешна версия на себе си.

Крум и Жана искат да убедят инвеститор, че бизнесът им заслужава шанс. Другите герои идват със собствените си представи, навици и странности. А постепенно перфектно организираният брънч започва да прилича все повече на място, където никой вече не може да контролира как изглежда пред останалите.

Персонажът на Павел Колев добавя към тази картина още един комичен щрих, човек, който очевидно предпочита да превежда успеха на езика на процентите, а човешките качества на езика на презентациите.

И това е една от шегите, които филмът подхвърля между редовете: понякога най-важните неща в живота са точно онези, които няма как да сложиш в таблица.

„Брънч за начинаещи“ тръгна по кината на 13 февруари 2026 г., а от 13 май е достъпен ексклузивно в NOVA PLAY.

Искате да видите Павел Колев в ново амплоа? Пуснете си „Брънч за начинаещи“ в NOVA PLAY и вижте как се справя с най-непредвидимия брънч.

 

Автор: София-Никол Николова
Павел Колев Брънч за начинаещи YouTube българско кино комедия Яна Титова NOVA PLAY Ицака ютюбър актьор
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