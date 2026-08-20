Ето защо наистина принц Хари и Меган Маркъл се завръщат във Великобритания

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Хари и Меган вероятно ще продадат имението си в Монтесито заради огромните разходи

П ринц Хари и Меган Маркъл се местят обратно в Обединеното кралство, за да бъдат по-близо до крал Чарлз III и да гарантират, че децата им ще изградят здрава връзка със семейството си, разкриват източници пред Page Six.

Въпреки това ледовете между принц Уилям и Хари остават неразтопени, тъй като престолонаследникът категорично отказва да разговаря с по-малкия си брат.

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Херцогът и херцогинята на Съсекс са взели решението да напуснат Калифорния по-рано този месец, броени седмици след срещата си с Чарлз през юли. Източници, близки до двойката, уточняват, че семейството възнамерява да остане във Великобритания за продължителен период от време, а не завинаги.

Why Prince Harry and Meghan Markle are really moving back to England https://t.co/qdivXWadod pic.twitter.com/QbtnZKnddo — Page Six (@PageSix) August 19, 2026

„Знам, че Чарлз е основната причина за завръщането им“, споделя запознат от кралските среди.

Припомняме, че докато обсъждаше обтегнатите си отношения с баща си миналия май, 41-годишният Хари призна пред BBC: „Не знам колко още му остава на баща ми.“

77-годишният Чарлз се бори с онкологично заболяване, като през декември бе съобщено, че преминава към превантивна фаза на лечение.

Кралят обаче не е единствената причина за преместването. Семейство Съсекс желаят децата им - 7-годишният принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет, които ще учат във Великобритания - да изградят силна връзка със своите роднини.

„Те имат много близки приятели и роднини в Англия, с които поддържат постоянна връзка“, допълва друг източник.

Въпреки това вероятността Арчи и Лилибет да се виждат с братовчедите си принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи (децата на Уилям и Кейт Мидълтън) е почти нищожна. За сметка на това двойката е изключително близка с първата братовчедка на Хари - принцеса Юджини - и съпруга ѝ Джак Бруксбанк. Семейството на Юджини, което наскоро се увеличи с дъщеря на име Аделаида, живее съвместно между Англия и Лисабон, където Хари и Меган също притежават ваканционен имот.

Prince Harry and Meghan Markle making shock move back to UK 6 years after ditching royal life for California https://t.co/yM88R3q63p pic.twitter.com/TGIY9enVCb — Page Six (@PageSix) August 19, 2026

Въпреки завръщането си на Острова, Хари и Меган нямат намерение да продават имението си в Монтесито, Калифорния, оценено на 14.5 милиона долара.

Основен въпрос около преместването остава сигурността. Когато посети Англия през юли заедно със съпругата и децата си, семейството все още нямаше осигурена специализирана въоръжена охрана. Именно това бе причината Меган и децата да останат едва няколко дни - те долетяха от Португалия само за кратка среща с Чарлз и кралица Камила в извънградската му резиденция Хайгроув.

Въпросът с охраната продължава да бъде критичен за Хари, който миналата година заяви пред BBC: „Не мога да си представя свят, в който бих довел жена си и децата си обратно в Обединеното кралство при настоящите условия.“ В момента принцът очаква официален преглед на статуса си за сигурност от правителствената комисия RAVEC.