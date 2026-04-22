"Свързани като с пъпна връв": Мадяр иска да върне на картата Австро-Унгарската империя

Б ъдещият лидер на Унгария иска да възроди политическото влияние на Централна Европа, като се опре на имперското ѝ минало, пише POLITICO .

Петер Мадяр заявява, че ще задълбочи отношенията със съседните държави, особено с Австрия, като стъпи върху силните икономически връзки и общата историческа основа, свързана с Австро-Унгарската империя от края на деветнадесети век.

"Някога бяхме една държава и Австрия е ключов икономически партньор на Унгария", каза Мадяр след победата си над Виктор Орбан на изборите в Унгария по-рано този месец. "Бих искал да укрепя отношенията между Унгария и Австрия по исторически, но и по културни и икономически причини."

Мадяр победи Орбан отчасти с обещание да пренастрои отношенията на Унгария с Европейския съюз, но той си представя това в рамките на по-укрепен съюз от централноевропейски държави, ръководен от сходно мислещи десни лидери, които според него споделят културни възгледи, икономически интереси и консервативни позиции по въпроси като миграцията и енергийната политика. С важното изключение на Полша, тези държави, разположени между Западна Европа и Русия, традиционно показват по-голяма готовност да поддържат икономически връзки с Москва.

Новият унгарски лидер вече е очертал публично как би могъл да постигне своята визия за централноевропейски блок. На пресконференция по-рано този месец той предложи обединяване на Вишеградската група, неформален съюз между Унгария, Полша, Чехия и Словакия, със формата "Славков", включващ Австрия, Чехия и Словакия.

"Смятам, че това е в интерес на всяка държава, включително Австрия и Унгария", каза Мадяр. "Надявам се да постигнем напредък в тази посока."

Източник: БТА

Като ясен знак за тази стратегия Мадяр заяви, че първите му посещения като нов унгарски лидер в началото на май ще бъдат във Варшава и Виена.

Докато той вижда Австрия като по-естествен съюзник, Мадяр може да научи много от полския премиер Доналд Туск и неговите усилия да възстанови либералната демокрация след години популистко управление, включително как да бъдат отпуснати замразени средства от Европейския съюз. Една от основните цели на Мадяр е да осигури освобождаването на осемнадесет милиарда евро замразени европейски средства. Той също така настоява за достъп до шестнадесет милиарда евро европейски отбранителни заеми и за прекратяване на глоба от един милион евро на ден, наложена на Унгария заради отказа ѝ да спазва миграционните правила на Европейския съюз.

"Посещението във Варшава е свързано с обмен на опит относно прехода обратно към либерална демокрация", каза Емил Брикс, бивш австрийски дипломат и историк, който е изследвал края на Австро-Унгарската империя. "Посещението във Виена е свързано повече с европейската политика и с необходимостта да се разработват собствени предложения от този регион."

Австрийското правителство изглежда възприема идеята положително.

Висш австрийски дипломат, говорил при условие на анонимност, заяви, че има вътрешна логика в засилването на сътрудничеството между централноевропейските държави в рамките на Европейския съюз по модела на Бенелюкс.

"Всички ние сме държави с приблизително еднакъв размер и с много общи интереси и заедно бихме били по-значими по отношение на гласовата тежест", каза дипломатът.

"Свързани като с пъпна връв"

За австрийското консервативно правителство задълбочаването на връзките с Унгария отдавна е стратегическа цел.

В началото на две хиляди и първите години, преди присъединяването към Европейския съюз на няколко бивши комунистически държави, австрийските лидери предложиха подновен съюз с Централна Европа. Инициативата в крайна сметка се провали поради опасения в Полша и Словения, че Виена се опитва да възстанови свое доминиращо влияние повече от осемдесет години след разпадането на Австро-Унгарската империя.

Сега именно по-уверена и икономически по-силна Унгария предлага по-тясно обединение. Полша също, с нарастващата си икономическа и военна мощ, вече не се чувства застрашена от подобна идея, твърдят експерти.

Австрийските консерватори също виждат нова възможност след политическия край на Орбан.

"Работихме тясно с Орбан през деветдесетте години и винаги казвам, че младият Орбан със сигурност би бил един от най-големите критици на по-възрастния Орбан днес", каза Райнхолд Лопатка, член на Европейския парламент от Австрийската народна партия.

Мадяр и австрийският канцлер Кристиан Щокер вече са поставили основите на следорбановите отношения между двете страни по време на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари.

Виена се очаква да бъде първата външна дестинация на Мадяр като премиер, където той ще се опита да обсъди обща позиция по миграцията и бъдещето на Централноевропейския университет, който премести основния си кампус във Виена през 2019 година след кампанията на Орбан срещу институцията.

Двете държави вече са тясно свързани икономически. Австрия е вторият най-голям инвеститор в Унгария след Германия с инвестиции от над 11,8 милиарда евро. Около сто тридесет и четири хиляди унгарци работят в Австрия, много от тях като пътуващи работници.

Австрийската национална банка посочва в свой доклад, че нарастващите търговски връзки с държави от Централна и Югоизточна Европа стабилизират австрийската икономика в условия на глобална несигурност.

Въпреки това съществуват значителни различия между държавите от региона, които могат да затруднят по-тясното обединение. По въпроса за Украйна например Австрия и Полша подкрепят допълнителна помощ от Европейския съюз, докато Унгария при Мадяр, макар и вече да не се очаква да блокира помощта както при Орбан, заедно с Чехия и Словакия не подкрепя заемния пакет от деветдесет милиарда евро за Киев.

Въпреки различията експерти смятат, че съществуват силни общи интереси, особено в икономическите инициативи и инфраструктурните проекти.

"Ако тези държави могат да представят интегрирани предложения и координирани проекти, това би засилило тяхната позиция при разпределението на средства от Брюксел", казва Райнхард Хайниш, политолог от Университета в Залцбург.

Амбицията на Мадяр да изгради централноевропейски съюз може да бъде свързана и с познанията му за начина, по който функционира властта в Брюксел. Той е прекарал близо десет години там като дипломат при управлението на Орбан, преди да се дистанцира от партията "Фидес" и да се присъедини към собствената си консервативна формация "Тиса".

"Той е първият унгарски премиер, който има перфектно разбиране за това как работи машината на Европейския съюз в Брюксел", казва Стефано Ботони, професор по източноевропейски изследвания в Университета във Флоренция. "И ако искаш да имаш по-голяма тежест в Брюксел и да бъдеш противовес на големите държави като Франция и Германия, трябва да се обединиш с други."