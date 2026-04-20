Мадяр: Унгария ще изпълнява заповедите за арест на МНС

Б ъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр заяви, че страната ще изпълнява заповедите за арест на Международния наказателен съд (МНС), включително за всеки издирван, въпреки че е поканил израелския премиер Бенямин Нетаняху да посети Будапеща по-късно тази година.

През 2024 г. МНС издаде заповед за арест на Нетаняху по обвинения в престъпления срещу човечеството и военни престъпления, включително използване на глада като средство за водене на война в конфликта с „Хамас“ в Газа, предаде АФП.

Орбан покани Нетаняху, обеща да не го арестува

Оттеглящият се унгарски лидер Виктор Орбан обяви миналата година, че страната ще се оттегли от МНС след среща с Нетаняху в Будапеща, като процедурата трябва да влезе в сила до 2 юни.

Мадяр обаче заяви, че възнамерява да спре този процес, въпреки че е поканил израелския премиер за визита през октомври. Той уточни, че е отправил покани към всички лидери, с които е разговарял, по повод 70-годишнината от въстанието срещу съветската власт през 1956 г.

„Ако една държава е член на Международния наказателен съд и издирвано лице влезе на нейна територия, то трябва да бъде задържано“, подчерта Мадяр.

Унгария се оттегля от Международния наказателен съд

Той добави, че не е необходимо да разяснява това по телефона, тъй като предполага, че всички държавни и правителствени ръководители са наясно със законите.

Мадяр заяви още, че бъдещото му правителство ще спре процедурата по излизане на Унгария от съда, преди тя да стане окончателна.

Междувременно Съединените щати наложиха санкции срещу съдии и прокурори от МНС заради издадените заповеди за арест на Нетаняху, което беше критикувано от ООН като „ответна мярка“.