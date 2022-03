Стрелба в предградие на Тел Авив, има жертви

З аподозрян арабски нападател уби най-малко четирима души в предградие на Тел Авив, след което беше застрелян, предаде Ройтерс, като се позова на израелския "Канал 12".

Според съобщената по телевизията информация въоръженият нападател първо е стрелял към балконите на апартаменти в предградието Бней Брак, населено с ултраордоксални евреи, а после е открил огън по хора на улицата.

Израелски парамедици съобщиха за най-малко петима загинали. Полицията заяви, че стрелба е имало на две места, очевидно от въоръжен нападател с мотоциклет, посочва Асошиейтед прес.

Israeli resources: The death toll has risen to 5 in the shooting in Bnei Brak in Tel Aviv city. pic.twitter.com/5gL4nhelWS

Това е поредно нападение напоследък в Израел. В неделя бяха застреляни двама полицаи при атака в град Хадера, а преди седмица четирима човека загинаха, след като бяха намушкани с нож в Беершеба.

Breaking News: A gunman killed at least four people in an ultra-Orthodox neighborhood near Tel Aviv. The shooting was the fifth attack in less than two weeks, and heightened fears of violence over the next month, when Ramadan, Passover and Easter converge. https://t.co/7J1Txzgqa2