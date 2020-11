Стрелба в САЩ, има ранени

С трелба в предградие на най-големия град в американския щат Уисконсин - Милуоки. Инцидентът е станал вчера следобед, осем души са били ранени, съобщава БТА, позовавайки се на местната полиция.

Силите на реда съобщиха, че стрелецът все още се издирва. Полицията била повикана по сигнал за стрелба в търговски център в предградието на Милуоки - Уоуатоса.

Multiple people have been wounded in a shooting at a mall near Milwaukee, an official says https://t.co/Pd8f4TzpW9

"Когато пристигнахме, стрелецът вече го нямаше", посочват органите на реда, като подчертават, че опасността не е отминала и призовават жителите да стоят далеч от мястото на стрелбата.

В болница са транспортирани осем души, единият от които тийнейджър, съпобщиха още властите, без да уточнят доколко сериозни са нараняванията на пострадалите.

Според кмета на Уоуатоса Денис Макбрайд, цитиран от телевизия "Ей Би Си Нюз", животът им не е застрашен.

Wauwatosa police say a preliminary investigation shows that Friday's shooting "was not a random act, and was the result of an altercation" https://t.co/BbwH5kBH50