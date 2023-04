Страшни бури убиха хора в САЩ

Р азрушителна система от бури уби хора в Мисури, сега заплашва 80 милиона американци. Тя се движи на изток през централната част на САЩ, след като удари Мисури, Айова, Илинойс и Мичиган, предава Си Ен Ен.

Съобщава се за множество смъртни случаи и наранявания, след като торнадо премина през окръг Болинджър, Мисури.

Смъртоносни бури и торнада преминават през САЩ

Точният брой на жертвите не е ясен, тъй като все още пристигат доклади.

Обявена е опасност от торнада за части от северна Индиана, южен Мичиган и северозападен Охайо.

Потенциалните заплахи включват разрушителни ветрове, огромни късове градушка и възможни торнада.

Във вторник беше съобщено за най-малко девет торнада, включително две в Айова и седем в Илинойс.

Градушка с размерите на бейзболна топка валя над Айова, Илинойс, Мисури и Мичиган.

Разрушени къщи, изкоренени дървета, пострадали: Торнадо връхлетя Литъл Рок в САЩ

„Най-лошата градушка, която съм чувал в Дейвънпорт. Звучеше като тухли, които се удрят в покрива”, коментира местен жител.

