Смъртоносни бури и торнада преминават през САЩ (ВИДЕО)

Б роят на жертвите на голямата буря, която връхлетя южната централна и източната част на САЩ с опустошителни ветрове и мощни торнада, нарасна до 22 души, а десетки други бяха ранени, предаде АФП.

Говорител на агенцията за управление на извънредни ситуации в Тенеси потвърди седем смъртни случая, свързани с метеорологичните условия.

Това допълва 15-те смъртни случая, за които се съобщава в Арканзас, Мисисипи и Алабама на юг, Индиана и Илинойс в Средния Запад и Делауеър в средата на Атлантическия океан.

Video captures moment driver gets caught in Arkansas twister: An eyewitness films as he gets caught in his van as a massive #tornado sweeps through #LittleRock #Arkansas #USA #Weather. 3/31/2023 Video credit: Cody Coombes. https://t.co/Ptv4HJpJlh — Anna Le Doux (@BetweenTheSun) April 2, 2023

БГНЕС припомня, че вчера буреносната система се насочи към източното крайбрежие на САЩ, а до късно днес се очакват гръмотевични бури, градушки и мощни ветрове.

Бурята предизвика множество торнада - някои от тях с изключителни размери и мощност - в Арканзас, където убиха най-малко петима души, съобщи губернаторът на щата.

Губернаторът Сара Хъкаби Сандърс обяви извънредно положение и активира националната гвардия, за да помогне в усилията за възстановяване.

Тя съобщи, че е разговаряла с президента Джо Байдън, който е обещал да ускори федералната помощ.

Град Уайн, в североизточната част на Арканзас, е "разрязан наполовина от щетите от изток на запад", заяви кметът Дженифър Хобс пред Си Ен Ен.

Националната метеорологична служба издаде предупреждения за торнадо за няколко други щата - от най-северната част на Айова до южния щат Мисисипи, където миналата седмица смерч уби 25 души и нанесе големи материални щети.

Бедствие се случи и в град Белвидер в щата Илинойс, извън Чикаго, когато тежките метеорологични условия доведоха до срутване на покрива и част от фасадата на театър "Аполо", докато вътре свиреше хевиметъл група.

Телевизионни кадри показаха как служители на спешна помощ изнасят на носилки ранените посетители на концерта, а видеоклипове, публикувани в социалните медии, показаха високи до кръста отломки на пода на концертната зала и зееща дупка в покрива.

Началникът на пожарната служба в Белвидер Шон Шадъл съобщи за един смъртен случай и 28 ранени, включително петима души, хоспитализирани със сериозни наранявания.

В окръг Кроуфорд, в южната част на Илинойс, трима души загинаха при срутване на къща, вероятно от удара на торнадо.

🚨#BREAKING: An Extremely dangerous and life threatening tornado outbreak will likely take place today⁰⁰📌#Unitedstates | #USA⁰⁰The Storm Prediction Center has issued a historic Rare double High Risk for Numbers Long track and extremely violent dangerous tornados that covers… pic.twitter.com/8eMqZ9AJlz — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 31, 2023

В съседния щат Индиана трима души са загинали при буря в окръг Съливан, на границата с Илинойс, съобщават няколко американски медии.

Торнада отнеха живота на един човек и в окръг Понтоток, Мисисипи, и на един в окръг Медисън, Алабама, съобщиха представители на службите за извънредни ситуации.

Според уебсайта poweroutage.us повече от 610 000 домове са останали без ток вчера.