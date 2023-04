Разрушени къщи, изкоренени дървета, пострадали: Торнадо връхлетя Литъл Рок в САЩ (СНИМКИ)

Т орнадо премина през столицата на американския щат Арканзас - град Литъл Рок - и околностите му, като разруши къщи, преобърна автомобили и изкорени дървета, предаде Асошиейтед прес. От главния травматологичен център в града съобщиха, че очакват на-малко 15-20 пациенти, предаде БТА.

За още два смерча съобщиха от Айова, градушка нанесе значителни щети в Илинойс, а в Оклахома пламнаха полски пожари,

разпалвани от силен вятър - част от мощна буреносна система, която заплашва обширна част от Юга и Средния Запад, където живеят около 85 милиона души.

Торнадото в Литъл Рок премина първо през западните квартали на града, като буквално раздроби малък търговски център,

а после прекоси река Арканзас, връхлитайки Северен Литъл Рок и близките градове, причинявайки щети на жилищни сгради, магазини, офиси и автомобили.

BREAKING: A Little Rock, Arkansas medical center said it was operating at a mass casualty level after a tornado struck — reducing rooftops to splinters, toppling vehicles and tossing debris on roadways. https://t.co/lo7xGQkdXz pic.twitter.com/B4BnMkmkpa