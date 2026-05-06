Свят

Политическата криза в Румъния току що ескалира

НЛП призова социалдемократите да поемат отговорност за политическата криза

6 май 2026, 18:56
Политическата криза в Румъния току що ескалира
Източник: EPA/БГНЕС

Н ационално-либералната партия (НЛП) на Румъния официално обяви, че минава в опозиция след падането на правителството на Илие Боложан. Партията призова Социалдемократическата партия (СДП) да поеме отговорност за политическата криза, която според либералите е предизвикала, и „да спре да бяга от отговорност“.

Решението беше подкрепено от 50 от 54 присъствали партийни ръководители.

Свалиха правителството на Румъния

След заседанието лидерът на НЛП Илие Боложан и първият заместник-председател Чиприан Чуку направиха кратко изявление. Чуку, който е и кмет на Букурещ, заяви, че вотът на недоверие е създал ново парламентарно мнозинство и че либералите няма да участват в него.

По думите му кризата е предизвикана от социалдемократите, които са блокирали управленската програма, от която самите те са били част. Той добави, че „Алианс за обединение на румънците“ (АОР) носи равна политическа отговорност, след като е участвал във вота.

„Новото мнозинство трябва да поеме отговорност за управлението. СДП разруши коалицията, а след това заедно с АОР внесе вота. Затова трябва да управлява и да спре да бяга от отговорност. СДП вече не е надежден партньор за НЛП при съставяне на ново правителство“, заяви Чуку.

Либералите увериха, че и от опозиция ще подкрепят важни ангажименти като приключването на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост, програмата SAFE и плана за икономическо възстановяване.

„С днешното решение НЛП потвърждава, че е партия с достойнство, която ще работи за модерна Румъния без привилегии и синекури“, заяви Боложан.

Политическа криза се разгаря в Румъния

Евродепутатът Зигфрид Мурешан предупреди, че бъдещето на партията зависи не толкова от резултата от вота, колкото от решението, което тя взема след него.

„След като в парламента се формира антиреформаторско мнозинство, имаме само една правилна възможност: да стоим далеч от това мнозинство между СДП и АОР“, заяви той.

Съюзът за спасение на Румъния (ССР) също обяви, че няма да участва в ново мнозинство със СДП. Лидерът на формацията Доминик Фриц съобщи, че решението е взето единодушно от политическия комитет на партията.

„ССР запазва реформаторската си посока и ще предложи на НЛП политическо споразумение за координиран подход към следващите стъпки“, заяви Фриц.

Той получи мандат да води разговори с лидера на НЛП Илие Боложан.

Източник: БГНЕС    
НЛП Румъния Политическа криза
Последвайте ни
Откриха тялото на жена в местността Пчелина

Откриха тялото на жена в местността Пчелина

Почина медийният магнат Тед Търнър

Почина медийният магнат Тед Търнър

Политическата криза в Румъния току що ескалира

Политическата криза в Румъния току що ескалира

Тръмп заплаши, ето го отговорът на Иран

Тръмп заплаши, ето го отговорът на Иран

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Първият милион отне на BMW 11 години, вторият – две

Първият милион отне на BMW 11 години, вторият – две

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 1 ден
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 1 ден
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 1 ден
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ОССЕ оцени парламентарните избори в България

ОССЕ оцени парламентарните избори в България

България Преди 2 часа

Заключителната оценка на ОССЕ е, че изборите на 19 април 2026 година бяха добре организирани

Германия иска отпадане на единодушието в ЕС

Германия иска отпадане на единодушието в ЕС

Свят Преди 2 часа

Вадефул предлага Брюксел да получи повече правомощия да спира европейски средства за държави, „които нарушават общите ни ценности“

ЕК с план за изкореняване на бедността в Европа

ЕК с план за изкореняване на бедността в Европа

Свят Преди 3 часа

Днес в ЕС един от петима пълнолетни европейци и едно на четири деца живеят в бедност

Весела Лечева и Стефка Костадинова

Стефка Костадинова даде пълномощно на Весела Лечева да управлява БОК

България Преди 4 часа

Двете проведоха кратка работна среща тази сутрин

Обрат в Персийския залив: САЩ и Иран договарят меморандум за мир

Обрат в Персийския залив: САЩ и Иран договарят меморандум за мир

Свят Преди 5 часа

Американският новинарски канал CNBC цитира говорител на иранското външно министерство, който каза, че Техеран оценява предложение от 14 точки на САЩ

Нов късмет за 4 зодии: Прогнозата до края на седмицата обещава обрат

Нов късмет за 4 зодии: Прогнозата до края на седмицата обещава обрат

Любопитно Преди 6 часа

Астрологичната прогноза до края на седмицата обещава нов етап от живота за няколко зодии. Те най-накрая ще си отдъхнат и ще почувстват истинско щастие

Корабът, огнище на хантавирус

Канарските острови отказват да допуснат кораба, огнище на хантавирус, до бреговете си

Свят Преди 7 часа

Регионалният лидер Фернандо Клавихо беше категоричен: „Не мога да позволя кораба да акостира на Канарските острови“

Меган Маркъл

Брутална шега в ефир: Нарекоха Меган Маркъл „американски терорист“

Любопитно Преди 7 часа

Шоуто осмя връзката между принц Хари и Меган в един от няколкото рискови коментара за пътуването на краля до САЩ миналата седмица

Илияна Йотова

Илияна Йотова на Гергьовден: Българската армия е символ на доблест и гарант за мира

България Преди 8 часа

Петролът поевтинява: Пазарите реагират на паузата в Ормузкия проток

Петролът поевтинява: Пазарите реагират на паузата в Ормузкия проток

Свят Преди 8 часа

Във вторник Тръмп неочаквано заяви, че за кратко ще постави на пауза операция за подпомагане на ескортирането на кораби през Ормузкия проток, позовавайки се на напредък към всеобхватно споразумение с Иран

Празник на българската армия

Ден на храбростта: Какво пожелаха политиците за 6 май

България Преди 9 часа

Политици отправиха своите поздравления по повод 6-ти май - Деня на храбростта и празник на Българската армия

Северна Корея промени конституцията си, сложи край на мечтата за обединение

Северна Корея промени конституцията си, сложи край на мечтата за обединение

Свят Преди 9 часа

Северна Корея е ревизирала конституцията си, за да определи територията си като граничеща с Южна Корея и да премахне препратките към обединение, узаконявайки стремежа на лидера Ким Чен Ун да третира двете Кореи като отделни държави

Трифонова от Hell’s Kitchen: Не смятам, че е редно да флиртувам с друг мъж по телевизията

Трифонова от Hell’s Kitchen: Не смятам, че е редно да флиртувам с друг мъж по телевизията

Любопитно Преди 10 часа

Тя признава, че е влязла в предаването почти на шега, без да очаква докъде може да стигне. Дори не е споделила с близките си за кастинга, докато не става ясно, че ще бъде част от формата

Коли на пътна помощ

Схема за милиони: Как пътната помощ у нас се озова в ръцете на „Картофа“

България Преди 10 часа

Публикувани снимки и данни за контакти между Юлиян Янков и бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров повдигат въпроси за близки отношения, макар пряка връзка със схемата да не е официално доказана. Самият Лазаров не е коментирал публично твърденията

Засилен трафик към София на 6 май: Очакват се 120 хил. автомобила

Засилен трафик към София на 6 май: Очакват се 120 хил. автомобила

България Преди 10 часа

Най-интензивен трафик се очаква в следобедните и вечерните часове между 14:00 и 21:00 ч., съобщават от АПИ

Корабът MV Hondius

Смъртоносен вирус и три жертви в Атлантика: Какво се случва на борда на MV Hondius

Свят Преди 11 часа

Само преди едва месец те се впускаха в пътешествие за приключения към някои от най-отдалечените острови в света. Сега те се изолират в каютите си, блокирани на борда на кораб, закотвен в Атлантическия океан, предприемайки каквито мерки могат, за да се предпазят от огнище на смъртоносен вирус

Всичко от днес

От мрежата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg

4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Йоанна Темелкова: Ставам на 40 г. и нямам време за нищо, което ме кара да се чувствам зле

Edna.bg

Звездите и Черните куртки обединяват сили в Кухнята на Ада

Edna.bg

НА ЖИВО: Спартак Варна – Добруджа, съставите

Gong.bg

Феновете на Славия към Венци Стефанов: Срам сте за Славия!

Gong.bg

Почина основателят на CNN Тед Търнър

Nova.bg

6 май - Ден на храбростта и Българската армия

Nova.bg