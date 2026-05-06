Политическата криза в Румъния току що ескалира

Н ационално-либералната партия (НЛП) на Румъния официално обяви, че минава в опозиция след падането на правителството на Илие Боложан. Партията призова Социалдемократическата партия (СДП) да поеме отговорност за политическата криза, която според либералите е предизвикала, и „да спре да бяга от отговорност“.

Решението беше подкрепено от 50 от 54 присъствали партийни ръководители.

Свалиха правителството на Румъния

След заседанието лидерът на НЛП Илие Боложан и първият заместник-председател Чиприан Чуку направиха кратко изявление. Чуку, който е и кмет на Букурещ, заяви, че вотът на недоверие е създал ново парламентарно мнозинство и че либералите няма да участват в него.

По думите му кризата е предизвикана от социалдемократите, които са блокирали управленската програма, от която самите те са били част. Той добави, че „Алианс за обединение на румънците“ (АОР) носи равна политическа отговорност, след като е участвал във вота.

„Новото мнозинство трябва да поеме отговорност за управлението. СДП разруши коалицията, а след това заедно с АОР внесе вота. Затова трябва да управлява и да спре да бяга от отговорност. СДП вече не е надежден партньор за НЛП при съставяне на ново правителство“, заяви Чуку.

Либералите увериха, че и от опозиция ще подкрепят важни ангажименти като приключването на проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост, програмата SAFE и плана за икономическо възстановяване.

„С днешното решение НЛП потвърждава, че е партия с достойнство, която ще работи за модерна Румъния без привилегии и синекури“, заяви Боложан.

Политическа криза се разгаря в Румъния

Евродепутатът Зигфрид Мурешан предупреди, че бъдещето на партията зависи не толкова от резултата от вота, колкото от решението, което тя взема след него.

„След като в парламента се формира антиреформаторско мнозинство, имаме само една правилна възможност: да стоим далеч от това мнозинство между СДП и АОР“, заяви той.

Съюзът за спасение на Румъния (ССР) също обяви, че няма да участва в ново мнозинство със СДП. Лидерът на формацията Доминик Фриц съобщи, че решението е взето единодушно от политическия комитет на партията.

„ССР запазва реформаторската си посока и ще предложи на НЛП политическо споразумение за координиран подход към следващите стъпки“, заяви Фриц.

Той получи мандат да води разговори с лидера на НЛП Илие Боложан.