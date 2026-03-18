Заради Иран: Как Мерц се обърна срещу Тръмп

18 март 2026, 09:07
Източник: БТА

Г ермания няма да се включи в тази война, гласи отговорът на Фридрих Мерц на искането на Доналд Тръмп за помощ в подсигуряването на Ормузкия проток. Мерц бе изградил добри отношения с Тръмп, но сега се обръща срещу него, съобщи Deutsche Welle.

Фридрих Мерц претърпя двоен обрат в отношенията си с Доналд Тръмп. Преди година той се представяше като остър критик на американския президент. След това дойде ред на дълъг период на сближаване - нещо, което политическите му опоненти определиха като подмазване. Кулминацията на тази фаза бе достигната при гостуването на Мерц в Белия дом преди около две седмици. Там германският канцлер изрази разбиране за атаките на САЩ и Израел срещу Иран, при които беше убит и аятолах Али Хаменей. Мерц просто не искаше да поучава Тръмп по въпросите на международното право. Но сега канцлерът прави крачка назад – дава да се разбере, че определено Тръмп отива твърде далеч по отношение на Иран.

Мерц: Няма да участваме

Ще участва ли Бундесверът в охраната на Ормузкия проток? Този въпрос разбуни духовете в Берлин в понеделник, а отговорът дойде същия следобед лично от канцлера. "Съединените американски щати и Израел не се консултираха с нас преди тази война. По отношение на Иран никога не е имало съвместно решение за това дали да се действа. Ето защо въпросът как Германия ще се включи военно в това нещо изобщо не стои. Ние няма да го направим", заяви Мерц.

Тръмп подкрепи искането си с предупреждението, че НАТО го очаква мрачно бъдеще, ако не помогне за осигуряването на пролива, който е важен за транспорта на петрол. Германското правителство опроверга Тръмп и по този въпрос: задачата на НАТО е да защитава територията на съюза, а както е известно, Ормузкият проток не попада в тази категория, подчерта правителствен говорител.

Тази позиция беше потвърдена от министъра на отбраната Борис Писториус: "Това не е нашата война, ние не сме я започвали. Искаме дипломатически решения и бързо приключване, но изпращането на още военни кораби в региона едва ли ще допринесе за това."

Писториус не счита за подходящо и разширяването на съществуващата мисия на ЕС "Аспидес", което беше предложено от представители на ЕС. Тази мисия е насочена към осигуряване на морските пътища в Червено море, а ситуацията в Ормузкия проток е напълно различна от геополитическа и военна гледна точка, подчерта той.

Цените на енергията натоварват икономиката

Сега Мерц отново е в конфронтация с Тръмп. "С всеки изминал ден от войната възникват все повече въпроси. Най-вече ни тревожи, че очевидно няма общ план (на САЩ и Израел) за това как тази война може да бъде доведена до убедителен край", заяви канцлерът около десет дни след началото на войната. Безкрайната война не е в интерес на Германия, посочи още той и предупреди за дългосрочните последствия за Европа – например в областта на сигурността, енергоснабдяването и миграцията.

Преди всичко значително повишените цени на петрола показват колко пряко войната засяга и Германия. И точно това засяга много силно Мерц, за когото възстановяването на икономиката в момента е най-важната му политическа цел. Дори и без фактора "война в Иран", излизането от рецесията коства огромни усилия и е възможно само благодарение на вземането на огромни нови дългове. Фирмите фалират една след друга, преместват дейността си в чужбина, безработицата нараства.

Институтът Ifo вече прогнозира как войната в Иран би се отразила на германската икономика. Във всеки случай тя ще забави възстановяването и ще подхрани инфлацията. Ако все пак войната приключи бързо, икономическият растеж ще спадне с 0,2 процента, а ако продължи по-дълго, това ще означава по-нисък ръст с 0,4 процента. Предвиденият ръст преди войната бе около 1%.

Мерц в двойно затруднение

Мерц знае, че икономическата ситуация вероятно ще определи доколко успешно ще бъде неговото управление, освен това тази година икономиката играе важна роля в изборите за местен парламент в няколко федерални провинции. След вота в Баден-Вюртемберг в началото на март, където неговият Християндемократически Съюз (ХДС) загуби с минимална разлика от Зелените, на 22 март предстоят избори и в Райнланд-Пфалц, а през септември – в Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания в Източна Германия. Според досегашните проучвания в двете източни провинции партията "Алтернатива за Германия" (АзГ), която е отчасти екстремистка, води с голяма преднина. Тя е за прекратяване на санкциите срещу Русия, а това, че сега и Доналд Тръмп иска да облекчи санкциите в енергийния сектор, за да намали натиска върху цените, играе в полза на АзГ в предизборната кампания.

Това изправя канцлера Мерц пред двойна дилема: от една страна той иска да поддържа санкциите срещу Москва, за да продължи да оказва натиск върху Русия във войната в Украйна, но в същото време мнозинството германци очаква от федералното правителство преди всичко да направи нещо срещу високите цени на енергията.

Проучванията показват освен това, че населението е категорично против участието на Германия във войната в Иран. И това е втората дилема за Мерц, който иска да се представи като надежден съюзник на САЩ. След като с много усилия – и вероятно с голяма доза политическо самоотричане – беше изградил добри отношения с Тръмп, сега той отново се вижда принуден да отстъпи.

Все пак Мерц не е единственият в Европа, който отказва военен принос. Великобритания и Франция, и двете със силни военноморски сили, досега остават много предпазливи. Очевидно тяхната готовност да последват САЩ във война, започната едностранно от Тръмп, е много ниска – какъвто е и случаят с Германия.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Германия Фридрих Мерц Доналд Тръмп Иран Ормузки проток Война Икономически последици Енергийни цени Бундесвер Международни отношения
По темата

Тяло на мъж изплува oт морето край Варна

Тяло на мъж изплува oт морето край Варна

Кой ще управлява Иран? Убийството на Лариджани задълбочава парализата в Техеран

Кой ще управлява Иран? Убийството на Лариджани задълбочава парализата в Техеран

Екшън в хижа

Екшън в хижа "Камен дел": Мъж стреля, заплашва с нож и меч, после се барикадира

Кой е Али Лариджани - убитият ръководител на иранските сили за сигурност

Кой е Али Лариджани - убитият ръководител на иранските сили за сигурност

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Официално Audi A2 се завръща тази година като е-кола, ново A8 ще има по-натам

Официално Audi A2 се завръща тази година като е-кола, ново A8 ще има по-натам

carmarket.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 1 ден
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 1 ден
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 1 ден
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 1 ден
Министър Шарков пред ОССЕ: Гарантираме прозрачност на машинния вот и видеонаблюдението

България Преди 10 минути

МЕУ се срещна с Мисията на ОССЕ/СДИПЧ за наблюдение на изборите

Мощен взрив разтърси Бейрут - Израел разширява ударите срещу "Хизбула"

Мощен взрив разтърси Бейрут - Израел разширява ударите срещу "Хизбула"

Свят Преди 17 минути

В южната и в източната част на Ливан най-малко 14 души са били убити при отделни израелски въздушни удари

Брутална агресия в Русе: Нападнаха с юмруци шофьор на автобус

Брутална агресия в Русе: Нападнаха с юмруци шофьор на автобус

България Преди 43 минути

<p>Политическа буря?&nbsp;Мирчев отрече напрежение в ПП-ДБ</p>

Ивайло Мирчев: Няма напрежение в ПП-ДБ, коалицията търси подкрепа

България Преди 46 минути

Според него Божанов е национален рекордьор по брой преференции

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов

Костадинов посочи „големия враг“ на „Възраждане“ на изборите

България Преди 1 час

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че за предстоящите предсрочни парламентарни избори не се притеснява от отлив на избиратели и че неговата партия има един опонент – апатията

Спецакция срещу купуването на гласове във Варненско

Спецакция срещу купуването на гласове във Варненско

България Преди 1 час

Извършват се проверки на адреси, превозни средства и лица

Снаряд падна в близост до иранската атомна електроцентрала в Бушехр

Снаряд падна в близост до иранската атомна електроцентрала в Бушехр

Свят Преди 1 час

<p>Техеран потвърди смъртта на&nbsp;Али Лариджани</p>

Техеран потвърди смъртта на ръководителя на иранските сили за сигурност Али Лариджани

Свят Преди 2 часа

Дрон атакува отново американското посолство в Багдад

Делото "Цалапица": ВКС гледа жалбата на Бизюрев, осъден на 17 г. затвор

Делото "Цалапица": ВКС гледа жалбата на Бизюрев, осъден на 17 г. затвор

България Преди 2 часа

Майката на убития Митко настоява за най-тежкото наказание

Гюров: Гласувайте! Когато избирателната активност е висока, купеният вот губи силата си

Гюров: Гласувайте! Когато избирателната активност е висока, купеният вот губи силата си

България Преди 2 часа

Най-силната защита на демокрацията е участието на гражданите, заяви министър-председателят

ЦИК тегли номерата в бюлетината за гласуване

ЦИК тегли номерата в бюлетината за гласуване

България Преди 3 часа

Общо 24 политически формации участват във вота на 19 април

Ще успее ли НС да приеме удължителния закон за бюджета

Ще успее ли НС да приеме удължителния закон за бюджета

България Преди 3 часа

Депутатите ще работят в следващите два дни, след това излизат във ваканция до изборите на 19 април

,

Магистралата, заради която Черна гора едва не фалира

Свят Преди 3 часа

Автомагистрала, строена с кредити от Китай, почти докара Черна гора до фалит

Учените са установили неочаквана причина за тежките последици от инсулт

Учените са установили неочаквана причина за тежките последици от инсулт

Свят Преди 3 часа

Жените се възстановяват от инсулт по-трудно от мъжете

Яли ли са пица в Помпей? Готвачи пресъздадоха рецепта на 2000 години

Яли ли са пица в Помпей? Готвачи пресъздадоха рецепта на 2000 години

Любопитно Преди 3 часа

Унгарската пицария предизвиква съвременните представи за италианската класика с лимитирана серия, базирана изцяло на съставки, достъпни в Античността – включително ферментирал рибен сос и тесто със сок от спанак

Краят на една лъжа: Нови разкрития за „Последния евреин във Виница“ и детективската работа на изкуствения интелект

Краят на една лъжа: Нови разкрития за „Последния евреин във Виница“ и детективската работа на изкуствения интелект

Любопитно Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, склонни към тревожност

dogsandcats.bg

12 породи котки, които обичат разходките навън

dogsandcats.bg
1

Тръгват корабчетата към остров Света Анастасия

sinoptik.bg
1

Жирафче и слонче се родиха в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

Скандалът с „kiss cam“ на Coldplay: жената хваната с шефа си проговори "Цената, която платих, беше немислима“

Edna.bg

Започни деня с усмивка: малките неща, които правят жената щастлива

Edna.bg

От Сенегал избухнаха: Очаквайте Трета световна война във футбола! Инфантино се мисли за Тръмп

Gong.bg

ВВС с материал за Левски и Лудогорец: "сините" са сензация, "орлите" - доминират

Gong.bg

Изкуство за душата: Среща с иранеца, който съживява Ван Гог в XXI век

Nova.bg

Гюров: Няма да участваме в предизборната кампания, но ще опазим честния вот

Nova.bg