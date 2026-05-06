България

Стартът на Джиро д’Италия: В Бургас представиха отборите

Над 40 000 гости от целия свят пристигнаха на българските летища

6 май 2026, 19:50
Илияна Йотова на Гергьовден: Българската армия е символ на доблест и гарант за мира

Илияна Йотова на Гергьовден: Българската армия е символ на доблест и гарант за мира
Схема за милиони: Как пътната помощ у нас се озова в ръцете на „Картофа“

Схема за милиони: Как пътната помощ у нас се озова в ръцете на „Картофа“
Слънчево време с до 28° и следобедни гръмотевични бури

Слънчево време с до 28° и следобедни гръмотевични бури
Президентът ще връчи мандат на

Президентът ще връчи мандат на "Прогресивна България" в четвъртък

"Възраждане" поиска от Йотова референдум за връщане на лева
Асен Василев пред Йотова: Няма проблеми с бюджета

Асен Василев пред Йотова: Няма проблеми с бюджета
Протест на хора с увреждания в София: Искат по-достъпна среда и транспорт

Протест на хора с увреждания в София: Искат по-достъпна среда и транспорт
ПГ на ДПС на консултации при президента: Ще бъдем конструктивна опозиция

ПГ на ДПС на консултации при президента: Ще бъдем конструктивна опозиция

Б ургас посрещна колоездачите от Джиро д'Италия с грандиозна церемония. Точно в 18 часа отборите, които ще премерят сили по българските пътища, бяха представени в летния театър в града, предава NOVA.

Над 40 000 гости от целия свят вече пристигнаха на българските летища, а стотици милиони ще наблюдават колоездачната обиколка пред малкия екран. 109-ото ѝ издание ще премине през три етапа на българска територия.

Започна обратното броене до началото Джиро д‘Италия в България

Началото е на 8 май по трасето Несебър - Бургас, следвано от втория етап на 9 май - Бургас - Велико Търново, а на 10 май колоездачите ще изминат маршрута Пловдив – София.

Розовата колона ще се движи изцяло по крайбрежието, като ще премине покрай Атанасовското езеро, Созопол, Черноморец, Равда и Ахелой.

Именно Ахелой ще е дом на част от колоездачите до старта на 8 май. „Харесали са нашата локация и затова са отседнали тук с екипите си”, каза кметът на града Димитър Нейчев.

Докато състезателите тренират из улиците на Ахелой, механиците подготвят велосипедите за първият етап между Несебър и Бургас. „За нас това е невероятен шанс. За мен това е една много голяма реклама за нашия град, защото ние сме едно по-малко населено място и всяка една реклама е добре дошла. Сега още не сме толкова добре развити като туристическа дестинация”, сподели още Нейчев. 

За разлика от състезателите, много от туристите са избрали да отседнат в Слънчев бряг. „Над 40% от обектите – хотели, ресторанти, всичко работи. Около 2200 души са всички състезатели, щабовете и техните екипи. Допълнително очакваме до 30 000 и повече туристи, като част от тях вече са настанени”, заяви хотелиерът Елена Андонова. 

България ще бъде домакин на едно от най-големите спортни събития през 2026 година

Заради старта на първия етап в Бургас ще се наложи време на организация на движението.  „Булевард „Демократия” ще бъде блокиран още от 8 май. В деня на старта, който е Несебър-Бургас, също ще е затворено”, съобщи организаторът Димитър Петров. 

Точно в 18 часа започна и официалната церемония по представяне на отборите, на която присъства служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев. „Едно от нещата, които много ни затрудниха, са именно състоянието на пътищата. Страхотен ентусиазъм от всички замесени, изключително много работа свършена от хората. Благодарни сме на всички, които участваха в организацията”, заяви той.

Източник: NOVA    
Джиро дИталия Бургас Колоездене
Последвайте ни
Откриха тялото на жена в местността Пчелина

Откриха тялото на жена в местността Пчелина

Изтребител на САЩ стреля по танкер в Ормузкия проток

Изтребител на САЩ стреля по танкер в Ормузкия проток

Политическата криза в Румъния току що ескалира

Политическата криза в Румъния току що ескалира

Тръмп напомни на републиканците кой е шефът

Тръмп напомни на републиканците кой е шефът

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Първият милион отне на BMW 11 години, вторият – две

Първият милион отне на BMW 11 години, вторият – две

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 1 ден
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 1 ден
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 1 ден
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мотоциклетист загина на пътя край Омуртаг

Мотоциклетист загина на пътя край Омуртаг

България Преди 1 час

Пробата за употреба на алкохол на шофьора на товарния автомобил е отрицателна

Почина медийният магнат Тед Търнър

Почина медийният магнат Тед Търнър

Свят Преди 4 часа

Той е основателят на Си Ен Ен

Звездите и Черните куртки обединяват сили в Кухнята на Ада

Звездите и Черните куртки обединяват сили в Кухнята на Ада

Любопитно Преди 5 часа

Двата отбора ще готвят като едно цяло за първи път

Променят конституцията на КНДР, Ким Чен-ун ще контролира ядрения арсенал

Променят конституцията на КНДР, Ким Чен-ун ще контролира ядрения арсенал

Свят Преди 5 часа

Забраняване се и споменаването на обединение с Южна Корея

Тръмп заплаши, ето го отговорът на Иран

Тръмп заплаши, ето го отговорът на Иран

Свят Преди 6 часа

Тръмп: Ако не се съгласят, бомбардировките започват отново

Весела Лечева и Стефка Костадинова

Стефка Костадинова даде пълномощно на Весела Лечева да управлява БОК

България Преди 6 часа

Двете проведоха кратка работна среща тази сутрин

Обрат в Персийския залив: САЩ и Иран договарят меморандум за мир

Обрат в Персийския залив: САЩ и Иран договарят меморандум за мир

Свят Преди 7 часа

Американският новинарски канал CNBC цитира говорител на иранското външно министерство, който каза, че Техеран оценява предложение от 14 точки на САЩ

Нов късмет за 4 зодии: Прогнозата до края на седмицата обещава обрат

Нов късмет за 4 зодии: Прогнозата до края на седмицата обещава обрат

Любопитно Преди 8 часа

Астрологичната прогноза до края на седмицата обещава нов етап от живота за няколко зодии. Те най-накрая ще си отдъхнат и ще почувстват истинско щастие

Корабът, огнище на хантавирус

Канарските острови отказват да допуснат кораба, огнище на хантавирус, до бреговете си

Свят Преди 9 часа

Регионалният лидер Фернандо Клавихо беше категоричен: „Не мога да позволя кораба да акостира на Канарските острови“

Меган Маркъл

Брутална шега в ефир: Нарекоха Меган Маркъл „американски терорист“

Любопитно Преди 9 часа

Шоуто осмя връзката между принц Хари и Меган в един от няколкото рискови коментара за пътуването на краля до САЩ миналата седмица

Петролът поевтинява: Пазарите реагират на паузата в Ормузкия проток

Петролът поевтинява: Пазарите реагират на паузата в Ормузкия проток

Свят Преди 10 часа

Във вторник Тръмп неочаквано заяви, че за кратко ще постави на пауза операция за подпомагане на ескортирането на кораби през Ормузкия проток, позовавайки се на напредък към всеобхватно споразумение с Иран

Празник на българската армия

Ден на храбростта: Какво пожелаха политиците за 6 май

България Преди 11 часа

Политици отправиха своите поздравления по повод 6-ти май - Деня на храбростта и празник на Българската армия

Северна Корея промени конституцията си, сложи край на мечтата за обединение

Северна Корея промени конституцията си, сложи край на мечтата за обединение

Свят Преди 11 часа

Северна Корея е ревизирала конституцията си, за да определи територията си като граничеща с Южна Корея и да премахне препратките към обединение, узаконявайки стремежа на лидера Ким Чен Ун да третира двете Кореи като отделни държави

Трифонова от Hell’s Kitchen: Не смятам, че е редно да флиртувам с друг мъж по телевизията

Трифонова от Hell’s Kitchen: Не смятам, че е редно да флиртувам с друг мъж по телевизията

Любопитно Преди 12 часа

Тя признава, че е влязла в предаването почти на шега, без да очаква докъде може да стигне. Дори не е споделила с близките си за кастинга, докато не става ясно, че ще бъде част от формата

Засилен трафик към София на 6 май: Очакват се 120 хил. автомобила

Засилен трафик към София на 6 май: Очакват се 120 хил. автомобила

България Преди 12 часа

Най-интензивен трафик се очаква в следобедните и вечерните часове между 14:00 и 21:00 ч., съобщават от АПИ

Корабът MV Hondius

Смъртоносен вирус и три жертви в Атлантика: Какво се случва на борда на MV Hondius

Свят Преди 13 часа

Само преди едва месец те се впускаха в пътешествие за приключения към някои от най-отдалечените острови в света. Сега те се изолират в каютите си, блокирани на борда на кораб, закотвен в Атлантическия океан, предприемайки каквито мерки могат, за да се предпазят от огнище на смъртоносен вирус

Всичко от днес

От мрежата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Йоанна Темелкова: Ставам на 40 г. и нямам време за нищо, което ме кара да се чувствам зле

Edna.bg

Звездите и Черните куртки обединяват сили в Кухнята на Ада

Edna.bg

НА ЖИВО: Байерн - ПСЖ, съставите

Gong.bg

Двама чужденци гледат към изхода на Славия

Gong.bg

Стартът на Джиро д’Италия: В Бургас представиха отборите, които ще се включат в обиколката

Nova.bg

Учение на Специалните сили в Чешнегирово: Във въздуха, на сушата и под вода

Nova.bg