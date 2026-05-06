Стартът на Джиро д’Италия: В Бургас представиха отборите

Б ургас посрещна колоездачите от Джиро д'Италия с грандиозна церемония. Точно в 18 часа отборите, които ще премерят сили по българските пътища, бяха представени в летния театър в града, предава NOVA.

Над 40 000 гости от целия свят вече пристигнаха на българските летища, а стотици милиони ще наблюдават колоездачната обиколка пред малкия екран. 109-ото ѝ издание ще премине през три етапа на българска територия.

Началото е на 8 май по трасето Несебър - Бургас, следвано от втория етап на 9 май - Бургас - Велико Търново, а на 10 май колоездачите ще изминат маршрута Пловдив – София.

Розовата колона ще се движи изцяло по крайбрежието, като ще премине покрай Атанасовското езеро, Созопол, Черноморец, Равда и Ахелой.

Именно Ахелой ще е дом на част от колоездачите до старта на 8 май. „Харесали са нашата локация и затова са отседнали тук с екипите си”, каза кметът на града Димитър Нейчев.

Докато състезателите тренират из улиците на Ахелой, механиците подготвят велосипедите за първият етап между Несебър и Бургас. „За нас това е невероятен шанс. За мен това е една много голяма реклама за нашия град, защото ние сме едно по-малко населено място и всяка една реклама е добре дошла. Сега още не сме толкова добре развити като туристическа дестинация”, сподели още Нейчев.

За разлика от състезателите, много от туристите са избрали да отседнат в Слънчев бряг. „Над 40% от обектите – хотели, ресторанти, всичко работи. Около 2200 души са всички състезатели, щабовете и техните екипи. Допълнително очакваме до 30 000 и повече туристи, като част от тях вече са настанени”, заяви хотелиерът Елена Андонова.

Заради старта на първия етап в Бургас ще се наложи време на организация на движението. „Булевард „Демократия” ще бъде блокиран още от 8 май. В деня на старта, който е Несебър-Бургас, също ще е затворено”, съобщи организаторът Димитър Петров.

Точно в 18 часа започна и официалната церемония по представяне на отборите, на която присъства служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев. „Едно от нещата, които много ни затрудниха, са именно състоянието на пътищата. Страхотен ентусиазъм от всички замесени, изключително много работа свършена от хората. Благодарни сме на всички, които участваха в организацията”, заяви той.