Обрат в Персийския залив: САЩ и Иран договарят меморандум за мир

С ъединените щати и Иран се доближават до споразумение по едностраничен меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив, заяви източник от посредника Пакистан, запознат с преговорите, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Пакистанският източник заяви, че по-ранният доклад на американската медия Axios относно предложения меморандум е точен. Докладът на Axios цитира двама американски служители и двама други източници, запознати с дискусиите.

„Ще приключим това много скоро. Приближаваме се“, каза пакистанският източник. Миналия месец Пакистан беше домакин на единствените мирни преговори във войната досега и продължи да изпълнява тази роля на посредник, пренасяйки предложения между страните.

Докладите за възможното споразумение за прекратяване на войната предизвикаха срив на световните цени на петрола, като фючърсите на базовия суров петрол Брент паднаха с повече от 8% до около 100 долара за барел. Цените на световните акции също скочиха, а доходността на облигациите спадна на фона на оптимизма за край на войната, която наруши енергийните доставки.

Белият дом, Държавният департамент и иранските служители, с които Ройтерс се свърза, не отговориха веднага на исканията за коментар. Американският новинарски канал CNBC цитира говорител на иранското външно министерство, който каза, че Техеран оценява предложение от 14 точки на САЩ.

Axios съобщи, че Белият дом вярва, че се доближава до едностраничен меморандум за прекратяване на войната с Иран. Докладът дойде часове, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп постави на пауза тридневна военноморска мисия за повторно отваряне на Ормузкия проток.

В доклада на Axios се посочва, че САЩ очакват отговори от Иран по няколко ключови точки през следващите 48 часа.

Наред с други разпоредби, Axios заяви, че сделката ще включва ангажимент на Иран за мораториум върху обогатяването на ядрено гориво, съгласието на САЩ да вдигнат санкциите си и да освободят милиарди долари замразени ирански средства, както и премахването на ограниченията от двете страни около транзита през Ормузкия проток.

Меморандум за разбирателство от 14 точки

Едностраничният меморандум за разбирателство от 14 точки се договаряше между пратениците на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър и няколко ирански служители, както директно, така и чрез посредници, съобщи Axios.

В сегашния си вид меморандумът ще обяви край на войната в региона и началото на 30-дневен период на преговори по подробно споразумение за отваряне на протока, ограничаване на ядрената програма на Иран и вдигане на санкциите на САЩ, добави Axios.

Ограниченията на Иран за корабоплаването през протока и военноморската блокада на Иран от страна на САЩ ще бъдат постепенно вдигнати по време на този 30-дневен период, посочи Axios, цитирайки американски служител, който добави, че ако преговорите се провалят, американските сили ще могат да възстановят блокадата или да възобновят военните действия.

По-рано Тръмп обяви пауза на „Проект свобода“ (Project Freedom) – мисия, обявена от него в неделя за насочване на кораби през блокирания проток. Мисията не успя да доведе до каквото и да било значително възобновяване на трафика през водния път, като същевременно провокира нова вълна от ирански удари по кораби в протока и по цели в съседни страни.

При последния инцидент френска корабна компания съобщи в сряда, че един от нейните контейнеровози е бил ударен в протока предния ден и че ранените членове на екипажа са били евакуирани.

Обявявайки, че поставя мисията на пауза, Тръмп се позова на „голям напредък“ в преговорите с Иран, без да дава повече подробности.

„Взаимно се съгласихме, че докато блокадата ще остане в пълна сила и действие, „Проект Свобода“ (Движението на корабите през Ормузкия проток) ще бъде поставен на пауза за кратък период от време, за да се види дали споразумението може или не може да бъде финализирано и подписано“, написа Тръмп в социалните мрежи.

Тръмп стартира военноморската мисия за насочване на кораби през протока, след като заяви, че е вероятно да отхвърли последното предложение на Иран. Иранското предложение, направено миналата седмица, също съдържаше 14 точки.

То призоваваше обсъждането на ядрените въпроси да бъде оставено настрана до приключването на войната и разрешаването на спора за корабоплаването.

В коментари по време на посещение в Китай в сряда иранският външен министър Абас Аракчи не спомена последните забележки на Тръмп, но каза, че Техеран настоява за „справедливо и всеобхватно споразумение“.

Протокът е затворен от края на февруари

Иран на практика затвори Ормузкия проток за всяко корабоплаване, освен за своето собствено, откакто Съединените щати и Израел започнаха войната на 28 февруари. През април Вашингтон наложи своя собствена отделна блокада на иранските пристанища.

Мисията на Тръмп „Проект Свобода“ за използване на военноморските сили на САЩ за отваряне на протока не успя да убеди търговските кораби, че е безопасно, като същевременно провокира нови атаки от страна на Иран, който заяви, че разширява зоната под свой контрол, за да включи участъци от бреговата линия на Обединените арабски емирства, от далечната страна на протока.

Докато мисията беше в сила, ирански дронове и ракети удариха няколко кораба в и около протока, включително южнокорейски товарен кораб, който съобщи за експлозия в машинното си отделение.

Техеран също така многократно нанасяше удари по цели в ОАЕ, включително по единственото голямо емиратско петролно пристанище на брега отвъд протока, което позволяваше известен износ без преминаване през него.