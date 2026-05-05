Извънредно от СЗО: Опасният хантавирус на круизния кораб вероятно се предава от човек на човек

Кошмарът в Атлантика: СЗО потвърди втори случай на хантавирус на круизен кораб, има три жертви

И ма вероятност на борда на круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус, да се е осъществило предаване на заразата от човек на човек. Инфекцията вече отне живота на трима души, а няколко други са болни, съобщиха от Световната здравна организация (СЗО) във вторник, цитирани от CNN.

„Знаем, че някои от случаите са били в много близък контакт помежду си и предаването от човек на човек със сигурност не може да бъде изключено, така че като предпазна мярка приемаме именно това за работна хипотеза“, заяви пред журналисти д-р Мария Ван Керхов, директор на СЗО по подготовка и превенция на епидемии и пандемии.

СЗО: Трима души са починали на круизен кораб, вероятно от хантавирус

Почти 150 души, включително 17 американски граждани, остават блокирани на борда на кораба MV Hondius, който в момента се намира край бреговете на Западна Африка.

Плавателният съд, управляван от туристическата компания Oceanwide Expeditions, отпътува миналия месец от Ушуая, Аржентина, на плаване през Атлантическия океан със спирки на някои от най-отдалечените острови в света. По време на пътуването обаче няколко пътници са развили бързо прогресиращо респираторно заболяване, съобщиха от компанията.

До момента са идентифицирани седем случая на хантавирус — рядко заболяване, което обикновено се причинява от контакт с урина, изпражнения или слюнка на заразени гризачи. От тях два случая са потвърдени, а пет са съмнителни, съобщи СЗО в понеделник.

Какво знаем за мистериозния вирус на круизен кораб в Атлантика: Трима загинали, британец е в интензивно отделение

Трима души — нидерландска двойка и германски гражданин — починаха, а един британски гражданин остава в интензивно отделение в Южна Африка, като д-р Ван Керхов отбеляза, че състоянието му се подобрява.

Още двама души със симптоми на хантавирус остават на борда на кораба, като в момента се организира тяхната медицинска евакуация, допълни представителката на СЗО.

Трима души са починали след вирусна епидемия на круизен кораб

„Рискът за широката общественост е нисък“, подчерта Ван Керхов и допълва:

„Това не е вирус, който се разпространява като грип или като COVID-19. Той е напълно различен“