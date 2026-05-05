Извънредно от СЗО: Опасният хантавирус на круизния кораб вероятно се предава от човек на човек

Световната здравна организация допусна за първи път възможността за заразяване между хората на борда на блокирания MV Hondius, където 150 души остават изолирани в океана след три смъртни случая

5 май 2026, 14:12
И ма вероятност на борда на круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус, да се е осъществило предаване на заразата от човек на човек. Инфекцията вече отне живота на трима души, а няколко други са болни, съобщиха от Световната здравна организация (СЗО) във вторник, цитирани от CNN.

„Знаем, че някои от случаите са били в много близък контакт помежду си и предаването от човек на човек със сигурност не може да бъде изключено, така че като предпазна мярка приемаме именно това за работна хипотеза“, заяви пред журналисти д-р Мария Ван Керхов, директор на СЗО по подготовка и превенция на епидемии и пандемии.

Почти 150 души, включително 17 американски граждани, остават блокирани на борда на кораба MV Hondius, който в момента се намира край бреговете на Западна Африка.

Плавателният съд, управляван от туристическата компания Oceanwide Expeditions, отпътува миналия месец от Ушуая, Аржентина, на плаване през Атлантическия океан със спирки на някои от най-отдалечените острови в света. По време на пътуването обаче няколко пътници са развили бързо прогресиращо респираторно заболяване, съобщиха от компанията.

 

До момента са идентифицирани седем случая на хантавирус — рядко заболяване, което обикновено се причинява от контакт с урина, изпражнения или слюнка на заразени гризачи. От тях два случая са потвърдени, а пет са съмнителни, съобщи СЗО в понеделник.

Трима души — нидерландска двойка и германски гражданин — починаха, а един британски гражданин остава в интензивно отделение в Южна Африка, като д-р Ван Керхов отбеляза, че състоянието му се подобрява.

Още двама души със симптоми на хантавирус остават на борда на кораба, като в момента се организира тяхната медицинска евакуация, допълни представителката на СЗО.

„Рискът за широката общественост е нисък“, подчерта Ван Керхов и допълва:

„Това не е вирус, който се разпространява като грип или като COVID-19. Той е напълно различен“

Ексклузивно

Ексклузивно

Ексклузивно

Ексклузивно

България Преди 21 минути

КФН е изискала от застрахователните компании подробна информация за начина, по който са формирани цените на задължителната застраховка

България Преди 50 минути

Заболелите са в седем области

България Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Фаруки направи изявлението си в съда в понеделник, след като ден по-рано изрази „сериозни опасения“ относно отношението към Алън в ареста

Любопитно Преди 1 час

Астрономи откриха тънка атмосфера около миниатюрния леден обект 2002 XV93 в Пояса на Кайпер. Сензационното откритие на японски учени опровергава теорията, че толкова малки космически тела в края на Слънчевата система не могат да задържат газ

Свят Преди 1 час

Роднини са открили тялото на 87-годишния пенсиониран генерал рано сутринта на 2 април в неговия апартамент в известна сграда

Любопитно Преди 1 час

Vent Air Pro + подарък No Fat Grill

Свят Преди 2 часа

Белéн Карбонел ще се оттегли от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), съобщиха дипломати

България Преди 2 часа

Малчуганът е приет по спешност в болница със счупена ключица, но без опасност за живота. Тестовете на 54-годишния шофьор за алкохол и дрога са отрицателни

България Преди 2 часа

На "Дондуков" 2 са Халил Летифов, Айтен Сабри, Фатма Йълдъс, Атидже Алиева, Джем Яменов и Иво Цанев

България Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Основната цел е била гарантиране на прозрачност и доверие в технологичните решения, отчитат от ведомството

Свят Преди 2 часа

Шокиращите разкрития на Жулиет Г. и Еба Карлсон хвърлят светлина върху методите за психологическа манипулация в света на висшата мода

Свят Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

56-годишната половинка на Джеф Безос заложи на уникален модел на Schiaparelli, вдъхновен от скандалната картина „Мадам Х“ от 1884 г., докато преминаваше по зеления килим без милиардера, но като основен дарител на бляскавото модно събитие

Свят Преди 2 часа

Ескалиращият спор около регулирането на криптопазара задълбочава напрежението между проевропейския премиер на Полша Доналд Туск и националистическия президент Карол Навроцки

