Блейк Лайвли трогна Met Gala с чанта, вдъхновена от рисунките на четирите ѝ деца

Блейк Лайвли отново следва една от своите характерни традиции на Met Gala 2026

5 май 2026, 11:23
Блейк Лайвли отново следва една от своите характерни традиции на Met Gala 2026. В понеделник, 4 май, актрисата, на 38 години, се появи в Музея на изкуството „Метрополитън“ за ежегодното модно събитие на Института по костюмите, облечена в рокля на Atelier Versace от пролетната колекция 2006 г., допълнена с бижута по поръчка на Лорейн Шварц.

Докато Лайвли се изкачваше по стъпалата, пастелните тонове на роклята ѝ се сливаха безпроблемно с цвета на тазгодишния килим, който е създаден, за да „придаде романтична атмосфера, в която гостите са потопени в сцена, достойна за произведение на изкуството“, според Vogue.

Лайвли впечатли с рокля на Atelier Versace. Моделът включваше елегантно драпирано бюстие, богато инкрустирано с камъни, и обемна, разкрояваща се долна част, която завършва с дълъг шлейф. Актрисата внесе много пролетно настроение с избора си на тоалет със свежи цветове като розово, жълто и лилаво.

Истинското очарование във визията й обаче се крие в аксесоара ѝ. Лайвли носеше специално изработена чанта Judith Leiber, вдъхновена от рисунки на четирите ѝ деца - Джеймс, Инес, Бети и Олин, които са съответно на 11, 9, 6 и 3 години.

Въпреки че визията ѝ съответстваше на тазгодишната тема на гала вечерта „Модата е изкуство“, свързана с пролетната изложба на музея за 2026 г., Лайвли вече от години съзнателно координира облеклата си с цвета на килима при появата си на събитието.

През 2018 г. нейната персонализирана рокля на Versace включваше кралска бродерия и обсипан с бижута корсаж, в синхрон с темата „Небесни тела: мода и католическото въображение“. И макар визията ѝ и бижутата на Модата е изкуство да бяха достатъчни, за да привлекат вниманието, цветовете и мотивите на роклята ѝ съвпадаха перфектно с бордо килима от същата година.

С годините звездата от „Клюкарката“ продължава да съчетава визиите си с килима, независимо дали това е напълно умишлено или не.

Освен модната си поява, участието на Лайвли на Met Gala 2026 съвпадна с новината, че тя е постигнала споразумение по съдебното дело, свързано с филма „It Ends with Us“, което трябваше да влезе в съда след две седмици.

„Крайният продукт, филмът "It Ends with Us", е гордост за всички нас, които работихме по него“, се казва в съвместно изявление на нейните адвокати и тези на колегата ѝ Джъстин Балдони. „Повишаването на осведомеността и реалното въздействие върху живота на жертвите на домашно насилие, и всички оцелели, е цел, която подкрепяме.“

„Признаваме, че процесът беше предизвикателен и че опасенията, повдигнати от госпожа Лайвли, заслужаваха да бъдат чути“, се допълва в изявлението. „Оставаме твърдо ангажирани с работни среди без нередности и непродуктивна атмосфера. Искрено се надяваме това да донесе затваряне на случая и всички участници да могат да продължат напред конструктивно и в мир, включително и в онлайн средата.“

Източник: people    
Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 5 часа
Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 4 часа
Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 4 часа
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 6 часа
България Преди 18 минути

Свят Преди 22 минути

Любопитно Преди 1 час

Тейлър Суифт за последен път присъства на Met Gala през 2016 г., когато бе съпредседател на събитието с тема „Manus et Machina“

Снимката е илюстративна

България Преди 1 час

16-годишният извършител е в ареста, след като рани свой връстник при пазара в кв. „Бузлуджа“; по случая е образувано следствено дело

България Преди 2 часа

Известният в социалните мрежи Стоян Колев бе закопчан при мащабна операция, докато хиляди негови последователи наблюдаваха всяка стъпка на полицията в реално време

Технологии Преди 2 часа

Според съоснователя на Anthropic съвсем скоро AI системите ще могат да се създават сами, без човешка намеса. Това ще отвори изцяло нови възможности пред тях, но съответно и рискове, за които подготовката трябва да започне още сега

България Преди 2 часа

"Сега се чудим откъде да намерим средства, за да кърпим пътищата", заяви Николай Найденов

Схема за „бързо забогатяване“ източи над 18 000 евро от сметката на възрастна жена в Дупница

България Преди 2 часа

Онлайн измамата е осъществена чрез обещания за инвестиции в различни фондове

България Преди 2 часа

Съоръжението ще извършва изследвания на референтни кръвни проби на шофьори, заподозрени в употреба на наркотични вещества

Любопитно Преди 2 часа

Инициативата се проведе за втора поредна година и постави фокус върху Private 5G решенията за индустрията

България Преди 2 часа

За днес е насрочено и ново заседание на Областния кризисен щаб

Посетихме централата на Xpeng, където се ражда бъдещето

Технологии Преди 3 часа

Xpeng не е автомобилна компания, тя е технологична компания, произвеждаща хуманоидни роботи, летящи коли и супер мощни чипове. Бъдещето, според тях, е като от филмов сюжет. И не е далеч

Любопитно Преди 3 часа

По данни на Google Trends през последните три месеца търсенията на тема "фитнес" в България бележат един константен интерес, който се очаква да се увеличи със затоплянето на времето и наближаването на лятото

Свят Преди 3 часа

Ранените са 61

Свят Преди 3 часа

Белият дом беше блокиран за кратко, докато властите разследваха инцидента

Подготовка за 6 май: Военни самолети летят в небето над София днес

България Преди 3 часа

Празничният ден ще бъде отбелязан с традиционния водосвет на бойните знамена и знамената-светини на Българската армия

