Блейк Лайвли трогна Met Gala с чанта, вдъхновена от рисунките на четирите ѝ деца

Блейк Лайвли отново следва една от своите характерни традиции на Met Gala 2026. В понеделник, 4 май, актрисата, на 38 години, се появи в Музея на изкуството „Метрополитън“ за ежегодното модно събитие на Института по костюмите, облечена в рокля на Atelier Versace от пролетната колекция 2006 г., допълнена с бижута по поръчка на Лорейн Шварц.

Докато Лайвли се изкачваше по стъпалата, пастелните тонове на роклята ѝ се сливаха безпроблемно с цвета на тазгодишния килим, който е създаден, за да „придаде романтична атмосфера, в която гостите са потопени в сцена, достойна за произведение на изкуството“, според Vogue.

Лайвли впечатли с рокля на Atelier Versace. Моделът включваше елегантно драпирано бюстие, богато инкрустирано с камъни, и обемна, разкрояваща се долна част, която завършва с дълъг шлейф. Актрисата внесе много пролетно настроение с избора си на тоалет със свежи цветове като розово, жълто и лилаво.

Истинското очарование във визията й обаче се крие в аксесоара ѝ. Лайвли носеше специално изработена чанта Judith Leiber, вдъхновена от рисунки на четирите ѝ деца - Джеймс, Инес, Бети и Олин, които са съответно на 11, 9, 6 и 3 години.

Въпреки че визията ѝ съответстваше на тазгодишната тема на гала вечерта „Модата е изкуство“, свързана с пролетната изложба на музея за 2026 г., Лайвли вече от години съзнателно координира облеклата си с цвета на килима при появата си на събитието.

Blake Lively wears Archive Atelier Versace at the 2026 Met Gala. pic.twitter.com/lKkDRP1JPr — VERSACE (@Versace) May 5, 2026

През 2018 г. нейната персонализирана рокля на Versace включваше кралска бродерия и обсипан с бижута корсаж, в синхрон с темата „Небесни тела: мода и католическото въображение“. И макар визията ѝ и бижутата на Модата е изкуство да бяха достатъчни, за да привлекат вниманието, цветовете и мотивите на роклята ѝ съвпадаха перфектно с бордо килима от същата година.

С годините звездата от „Клюкарката“ продължава да съчетава визиите си с килима, независимо дали това е напълно умишлено или не.

Освен модната си поява, участието на Лайвли на Met Gala 2026 съвпадна с новината, че тя е постигнала споразумение по съдебното дело, свързано с филма „It Ends with Us“, което трябваше да влезе в съда след две седмици.

„Крайният продукт, филмът "It Ends with Us", е гордост за всички нас, които работихме по него“, се казва в съвместно изявление на нейните адвокати и тези на колегата ѝ Джъстин Балдони. „Повишаването на осведомеността и реалното въздействие върху живота на жертвите на домашно насилие, и всички оцелели, е цел, която подкрепяме.“

„Признаваме, че процесът беше предизвикателен и че опасенията, повдигнати от госпожа Лайвли, заслужаваха да бъдат чути“, се допълва в изявлението. „Оставаме твърдо ангажирани с работни среди без нередности и непродуктивна атмосфера. Искрено се надяваме това да донесе затваряне на случая и всички участници да могат да продължат напред конструктивно и в мир, включително и в онлайн средата.“