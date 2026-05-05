С вградена машина за сапунени мехури: Олимписката шампионка Айлийн Гу изуми Met Gala

О лимпийската шампионка по ски свободен стил Айлийн Гу представи истински пенлив прочит на темата на Met Gala – „Costume Art“ (Изкуството на костюма).

22-годишният модел, която завоюва два сребърни и един златен медал на Зимните олимпийски игри през февруари, се появи в понеделник на червения килим със зашеметяваща къса рокля тип „балон“ на Ирис ван Херпен – нидерландска дизайнерка, известна с уникалните си „тек-кутюр“ модели, които съчетават висшата мода с иновативните технологии.

Източник: Getty Images

„Върху мен има 15 000 стъклени балончета“, сподели Гу пред ESPNW за необикновения тоалет. „Изработката му отне 2550 часа. Под роклята има технология, която позволява на реалността да се слее с изкуството. Това е игра със сюрреализма, с движението, с природата, забавлението и фантазията.“

Скиорката носеше прозрачни токчета, а освен малките обеци, частично скрити от шикозната ѝ, небрежно вдигната коса, единствените ѝ аксесоари бяха десетки истински сапунени балони, които летяха във въздуха около нея.

На въпрос на ESPNW защо спортът е изкуство, опитната атлетка отговори просто: „Става въпрос за себеизразяване. За прекрачване на граници и за това да бъдеш най-истинската версия на себе си“.

За първи път Гу присъства на Met Gala през 2021 г., облечена в романтична къса черно-бяла рокля на Carolina Herrera с черни обувки на ток и яркочервено червило. На следващата година тя заложи на по-бунтарски стил с кожена мини рокля без презрамки на Louis Vuitton, съчетана с дълбоко деколте, метален колан и високи черни кожени ботуши.

Въпреки че е едва в началото на 20-те си години, Гу е най-титулуваният състезател по ски свободен стил на всички времена, с шест медала от шест старта на Зимните олимпийски игри през 2022 и 2026 г.

Извън ски пистите обаче Гу многократно е подлагана на сериозни критики за това, че се състезава за родината на майка си — Китай, въпреки че е израснала в Северна Калифорния и учи международни отношения в Станфордския университет.

По-рано тази година тя сподели, че е била „физически нападната“, ограбена и е получавала смъртни заплахи в студентското градче.

Многостранно развитият модел има договор с агенция IMG и се е появявала в броеве на Sports Illustrated Swimsuit, била е рекламно лице на Louis Vuitton, Victoria’s Secret и Fendi, и е украсявала кориците на китайските издания на Cosmopolitan и Vogue.