Тръмп заплаши, ето го отговорът на Иран

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да поднови бомбардировките срещу Иран, ако Техеран не приеме споразумение за прекратяване на войната, което ще отвори Ормузкия проток за всички.

„Ако не се съгласят, бомбардировките започват отново и, за съжаление, ще бъдат на много по-високо ниво и с много по-голяма интензивност отпреди“, написа Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

Безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде гарантирано, ако САЩ прекратят заплахите си и бъдат наложени нови процедури, заявиха военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, предаде "Ройтерс".

Агенцията отбелязва, че това е първата реакция на Техеран по отношение на взетото решение на САЩ временно да прекратят операциите си, за да помогнат на блокираните кораби да преминат през тези води.

Корпусът не уточнява какво представляват новите процедури и благодари на собствениците и капитаните на корабите, че уважават иранските регулации, когато преминават през стратегическия морски път.

САЩ и Иран са близо до споразумение за едностраничен меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив, съобщи запознат с преговорите служител от влезлия в ролята на посредник Пакистан. Той потвърди като точен по-ранно съобщение от американската "Аксиос", която съобщи за меморандума, позовавайки се на свои източници.

"Опитваме се иранско-американското примирие да доведе до постоянно прекратяване на войната", на свой ред заяви иранският външен министър Исхак Дар.