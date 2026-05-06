Почина медийният магнат Тед Търнър

Т ед Търнър, медийният магнат и филантроп, основател на Си Ен Ен, пионерска 24-часова мрежа, която революционизира телевизионните новини, почина в сряда, съобщиха от Turner Enterprises.

Той беше на 87 години. Роденият в Охайо бизнесмен от Атланта, наричан „Устата на юга“ заради откровения си характер, изгради медийна империя, която обхващаше първата суперстанция за кабелната телевизия и популярни канали за филми и анимационни филми, както и професионални спортни отбори като Atlanta Braves, предава Си Ен Ен.

Търнър беше и международно известен яхтсмен; филантроп, основал Фондацията на ООН, активист, който се бореше за премахване на ядрените оръжия в световен мащаб и природозащитник, който стана един от водещите земевладелци в Съединените щати.

Той изигра ключова роля за повторното въвеждане на бизоните в американския Запад. Той дори създаде анимационния филм „Капитан Планета“, за да образова децата за околната среда.

Но именно неговата дръзка визия да предоставя новини от цял ​​свят в реално време, по всяко време, го направи истински известен.

През 1991 г. Търнър е обявен за Човек на годината от списание „Тайм“ за „повлияване на динамиката на събитията и превръщане на зрителите в 150 страни в мигновени свидетели на историята“.

В крайна сметка Търнър продаде телевизионните си мрежи на Time Warner и по-късно напусна бизнеса, но продължи да изразява гордост от Си Ен Ен, наричайки я „най-голямото постижение“ в живота му.