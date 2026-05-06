Свят

Канарските острови отказват да допуснат кораба, огнище на хантавирус, до бреговете си

Регионалният лидер Фернандо Клавихо беше категоричен: „Не мога да позволя кораба да акостира на Канарските острови“

6 май 2026, 12:23
Корабът, огнище на хантавирус   
Източник: ЕПА/БГНЕС

Р егионалното правителство на испанските Канарски острови се противопостави на акостирането на круизния кораб MV Hondius, на борда, на който бяха уставноени случаи на хантавирус, а трима от заразените починаха, предадоха световните агенции.

Испанските власти бяха заявили, че имат „морално и правно задължение“ да допуснат пътниците на брега, след като предвидената дестинация на кораба, Кабо Верде, отказа.

Регионалният лидер Фернандо Клавихо поиска спешна среща с Педро Санчес, министър-председателя на Испания, за да обсъдят въпроса, информира Sky News.

„Това решение не се основава на никакви технически критерии, нито пък има достатъчно информация, която да успокои обществеността или да гарантира нейната безопасност“, заяви той. Клавихо беше категоричен: „Не мога да позволя кораба да акостира на Канарските острови“.

Фернандо Клавихо принадлежи към консервативната Народна партия, основната опозиция на социалистите на Санчес.

Междувременно стана ясно, че е потвърден нов случай на хантавирус. Швейцарското правителство обяви, че мъж, заразен с вируса, се лекува в Цюрих.

Пациентът, чието име не се съобщава, е бил пътник на борда на MV Hondius и впоследствие се е завърнал в Швейцария. Той се завърнал в Швейцария от Южна Америка в края на април и отишъл при личния си лекар, когато забелязал симптоми.

Правителството заявява, че няма опасност за широката общественост.

Световната здравна организация (СЗО) потвърди вчера, че има седем потвърдени или предполагаеми случая на хантавирус сред хора, свързани с круиза. Въпреки че СЗО не е идентифицирала швейцарски случай, потвърждението от Швейцарската федерална служба за обществено здраве довежда общия брой на потвърдените и предполагаемите случаи до осем.

В съобщението се казва: „Един човек е дал положителен тест за хантавирус в Швейцария. Мъжът се е завърнал от пътуване до Южна Америка със съпругата си в края на април. След като забелязва симптоми, той телефонира на личния си лекар и отива в Университетската болница в Цюрих за допълнителна оценка. Там той е незабавно поставен в изолация“.

СЗО съобщи вчера, че седемте случая включват трима починали, един в критично състояние и трима с леки симптоми. Трите смъртни случая са на холандска двойка и германски гражданин, докато британски гражданин е евакуиран от кораба и е в интензивно отделение в Южна Африка, съобщиха служители.

Тримата заразени с леки симптоми ще бъдат евакуирани от кораба. Министерството на здравеопазването на Кабо Верде предостави повече подробности за това как ще протече евакуацията.

В изявление министерството посочва, че пациентите ще бъдат евакуирани в идните часове с линейки-самолети. В него се казва: „Медицинската евакуация на тримата пациенти се очаква да се състои в идните часове с използването на два самолета-линейки, в координация със съответните национални и международни власти. Един от самолетите-линейки вече е в Кабо Верде, а вторият самолет се очаква да пристигне скоро“.

Медицински екип на борда на кораба е оценил тримата пациенти този следобед и е установил, че те остават „клинично стабилни“, съобщи министерството.„След като процесът на евакуация приключи, корабът трябва да възобнови пътуването си“, се казва в изявлението.

От министерството посочват, че медицински специалисти също ще пристигнат в Кабо Верде, за да окажат помощ на останалите пътници на борда. Допълва се: „Операцията се подготвя с максимална сигурност и междуинституционална координация, включваща всички съответни структури, за да се гарантира нейното изпълнение веднага след като бъдат изпълнени необходимите условия“.

Източник: Sky News    
хантавирус MV Hondius круизен кораб Канарски острови Кабо Верде евакуация смъртни случаи отказ за акостиране Фернандо Клавихо Швейцарското правителство
