Свят

Турция с нова балистична ракета с обсег 6000 километра

Обявиха я за първата турска междуконтинентална балистична ракета

6 май 2026, 21:40
М инистерството на отбраната на Турция представи модел на нова балистична ракета „Йълдъръмхан“ („Светкавица“) по време на изложението SAHA 2026 в Истанбул, като я определи като най-далекобойната ракета с обсег от 6000 километра, разработвана досега от страната, предаде "Анадолската агенция".

Турски и международни специализирани медии определиха „Йълдъръмхан“ като първата междуконтинентална балистична ракета на Турция, макар твърдението все още да не е потвърдено чрез публични тестове или официално разполагане.

Според публикуваните характеристики ракетата достига скорост между Мах 9 и Мах 25 и може да носи товар до 3 тона. Представена е с течногоривен двигател и заявени хиперзвукови способности.

Министърът на отбраната Яшар Гюлер заяви, че това е първата турска ракета с течно гориво, способна да развива хиперзвукова скорост, както и най-дългобойната система, създавана от страната.

До момента не са публикувани кадри от изпитания, данни за точността или график за разполагане. Част от анализаторите смятат, че системата може да е прототип или технологичен демонстратор, а не готово бойно оръжие.

Ако заявеният обсег е реален, ракета, изстреляна от Турция, би могла да достигне части от Европа, Близкия изток, Северна Африка и южна Русия.

Представянето на „Йълдъръмхан“ идва на фона на разширяващите се турски ракетни програми през последните години. Анализатори обаче отбелязват, че Турция има ограничени възможности за изпитания на далекобойни ракети заради географските размери на страната.

Появиха се и критики към представения модел. Турският анализатор Кубилай Йълдъръм заяви, че макетът изглежда нереалистично за система с подобен обсег и призова за „по-голяма сериозност“.

Засега остава неясно дали „Йълдъръмхан“ е реална оперативна програма или по-скоро политически сигнал, тъй като реалните способности на ракетата все още не са независимо потвърдени.

