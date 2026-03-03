Свят

Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

3 март 2026, 20:39
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп критикува Великобритания и заплаши Испания за това, че не подкрепят напълно войната му срещу Иран

„Не съм доволен от Великобритания“, отсече Тръмп, а за британския премиер Киър Стармър каза: „Това не е Уинстън Чърчил, с когото си имаме работа“. 

Великобритания, непоколебим съюзник на САЩ през двете световни войни и във войните в Ирак и Афганистан, реши да не се присъедини към войната срещу Иран, която Тръмп започна с Израел в събота.

Стармър заяви, че американските изтребители могат да използват две британски военновъздушни бази, но САЩ не са упълномощени да използват британските бази в Кипър, едната от които беше ударена от ирански дрон.

Тръмп бил “силно разочарован“ от Стармър

„Отне ни три, четири дни, за да разберем къде можем да кацнем. Щеше да е много по-удобно да кацаме там, вместо да летим много допълнителни часове“, каза Тръмп.

Той критикува Стармър и за това, че се е съгласил да върне на Мавриций островите Чагос, където се намира военната база Диего Гарсия.

Тръмп обаче се ядоса на Испания, където социалистическото правителство на премиера Педро Санчес не позволи на САЩ да атакуват Иран от бази, отдавна използвани от американската армия.

„Испания беше ужасна“, каза Тръмп, добавяйки, че е поискал от министъра на финансите Скот Бесент да „прекрати всички отношения с Испания“. 

Той също така посочи публичния отказ на Санчес да се присъедини към съюзниците от НАТО за увеличаване на разходите за отбрана до пет процента от БВП.

„Така че ще прекратим всякаква търговия с Испания. Не искаме да имаме нищо общо с Испания“, закани се Тръмп, говорейки в компанията на германският канцчлер Фридрих Мерц, когото прие в Белия дом.

Тръмп обяви „най-лошия сценарий“ за Иран

Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес заяви по-рано, че неговото правителство ще позволи използването на военноморската база Рота и военновъздушната база Морон само за дейности, съответстващи на Устава на ООН.

Източник: БГНЕС    
Доналд Тръмп Война срещу Иран Великобритания Испания
