Бизнес инстинкти на бойното поле: Стратегията на Тръмп във войната с Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп сега прилага непредсказуемия стил, с който изгради бизнес империята и политическата си марка, към далеч по-сложната и чувствителна роля на военновременен лидер

18 март 2026, 10:35
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп сега прилага непредсказуемия стил, с който изгради бизнес империята и политическата си марка, към далеч по-сложната и чувствителна роля на военновременен лидер.

Поддръжниците му харесват, когато Тръмп „разбива“ неща, като републиканския естаблишмънт. Той има склонност да си оставя поле за маневриране, като избягва окончателни позиции. И макар често да не навлиза в детайли и исторически контекст, личността му излъчва увереност.

Неговият усет за решителни действия доведе до успех при дръзка американска операция, при която венецуелският диктатор Николас Мадуро беше изведен от комплекса си и откаран в затворническа килия в Ню Йорк през януари. Но в много от публичните си изявления относно войната с Иран той все още не демонстрира тежестта и яснотата на по-традиционен военновременен президент, пише Стивън Колинсън в анализ за Си Ен Ен (CNN).

Тръмп сега е изправен пред преплитащи се кризи в конфликта. Яростната съпротива на Техеран заплашва да създаде продължителен застой. Икономическият натиск се засилва, тъй като цените на петрола скачат след фактическото затваряне на Ормузкия проток от Иран. Вътрешнополитически Тръмп се сблъсква с бунт, подчертан във вторник от оставката на високопоставен служител по националната сигурност, ориентиран към движението MAGA.

Тръмп беше изненадан от интензитета на ответните удари на Техеран срещу американските съюзници в Персийския залив. Той също изглеждаше неподготвен за затварянето на протока – нещо, което много експерти очакваха. Опитът на президента да притисне съюзниците да изпратят кораби към Ормузкия проток стигна до задънена улица, когато те отказаха да се включат във война, за която не са били консултирани.

Тръмп вярва, че толерантността му към риск ще се отплати

Когато военновременните президенти не могат ясно да предоставят обосновка и стратегия за край на конфликта, те рискуват стратегическо отклонение и загуба на обществената подкрепа.

Все пак е твърде рано да се направи точна оценка на войната, при която американски и израелски удари изглежда са нанесли сериозни щети на способността на Иран да заплашва региона и Съединените щати чрез ядрената и балистичната си програма.

Никой все още не може да предвиди как ще се развие политическото бъдеще на страната след смъртта на толкова много висши представители на режима, включително дългогодишния фактически политически лидер Али Лариджани във вторник. Времето може да покаже, че част от инстинктите на Тръмп са били проницателни и че склонността му към риск е донесла резултати, които други президенти не са успели да постигнат.

Но за него ще бъде трудно да обяви победа, ако конфликтът завърши със затворен Ормузки проток, световна икономика, държана като заложник, и иранци, изправени пред още по-сурови репресии от пренастроен режим. Същото важи и ако Иран запази силно обогатен уран, който би могъл да използва в бъдеща ядрена програма.

Разрешаването на тези дилеми може да изисква по-рискови операции, вероятно включващи сухопътни войски, отколкото са предприемани досега. Подобни мисии биха се възползвали от внимателно президентско планиране, ясни цели и прецизно управление на последствията и обществените очаквания.

Оставка, която засяга сърцевината на движението MAGA

Оставката във вторник на Джо Кент, ориентирания към MAGA бивш директор на Националния център за борба с тероризма на САЩ, разтърси Вашингтон. Тя едновременно подсказа, че Тръмп губи контрол върху собствената си политическа коалиция и подчерта важен въпрос относно обосновката му за войната.

Кент, ветеран от специалните сили, загубил съпругата си при атака на ИДИЛ в Сирия, заяви в писмо до Тръмп, че е бил подведен от израелска кампания за дезинформация да вярва, че бърза победа над Иран е възможна. Той също така аргументира, че Ислямската република не е представлявала „непосредствена“ заплаха за националната сигурност на САЩ, в противоречие с уверенията на Тръмп и висши представители на администрацията.

„Можете да промените курса и да начертаете нов път за нашата нация, или да ни позволите да се плъзнем още по-надолу към упадък и хаос. Вие държите картите“, написа Кент.

Някои републикански законодатели заявиха, че възгледите, изразени от Кент в оставката му, са антисемитски, като конгресменът Дон Бейкън написа в социалните мрежи: „Добре, че си тръгна. Антисемитизмът е зло, което ненавиждам, и със сигурност не го искаме в нашето управление“. Сенатор Мич Макконъл изрази сходна позиция, като разкритикува „яростния антисемитизъм в неговото писмо за оставка“.

Кент има малко общо с видните демократи, които изразиха опозиция срещу войната. В миналото той е бил критикуван за връзки с крайнодесни фигури, включително бели националисти и симпатизант на нацизма. Но неговата оставка, на фона на ожесточени спорове около войната в движението MAGA и сред консервативни медийни фигури, показва, че ако президентът трябва да се страхува от политически бунт заради войната, той може да дойде отдясно. Това е потенциално важен фактор за президент, който традиционно се стреми да избягва разриви с базата си.

Оставката на Кент също така подчертава трайното въздействие на изказване на държавния секретар Марко Рубио този месец, че САЩ превантивно са влезли във войната, защото са смятали, че Израел е на път да атакува, а Иран ще отговори с удари срещу американски сили. Тръмп отрече да е бил притиснат да влезе във война и настоява, че е бил по-ентусиазиран от израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Докато проучванията показват, че много републикански избиратели запазват вярата си в Тръмп, признаците на недоволство в базата са важни, тъй като войната вече е непопулярна сред мнозинството от избирателите. А много от предишните американски войни са били подкопани от обръщането на общественото мнение срещу тях.

По-неясни послания за войната

Във вторник Тръмп даде на критиците още основания да поставят под въпрос обосновката му за войната, нежеланието му да каже кога може да приключи тя и непоследователността в позициите му.

Дни след като призова съюзниците на САЩ да изпратят кораби, за да помогнат за отварянето на Ормузкия проток, той настоя, че никога не ги е искал. „Не оказах пълен натиск, защото мисля, че ако го бях направил, вероятно щяха да се включат, но ние не се нуждаем от помощ“, каза той.

Попитан дали се притеснява, че Иран може да се превърне във втори „Виетнам“, ако изпрати сухопътни войски, Тръмп отговори: „Не, не се страхувам… наистина не се страхувам от нищо“.

Друг репортер го попита дали има план за деня след края на военните действия. „Имаме много“, каза той, въпреки че никога не е уточнявал такива. „Ако си тръгнем сега, ще им отнеме 10 години да се възстановят. Но още не сме готови да си тръгнем, макар че ще го направим в близко бъдеще“, добави Тръмп.

Той е давал понякога противоречиви причини за воденето на войната. Президентът твърди, че Иран е представлявал непосредствена заплаха за САЩ, без да предоставя доказателства. Намекна, че целта му е смяна на режима, когато започна атаката, но впоследствие омаловажи възможността за народен бунт в Иран.

В понеделник Тръмп засили новите опасения, че самият той не е напълно убеден защо е започнал войната. Той отрече мотивът да е бил петролът, но добави следния неясен коментар: „Нямаме нужда от него, но го направихме. Почти може да се каже, че го направихме по навик, което не е добро нещо. Но го направихме, защото имаме добри съюзници там“.

Тръмп създаде допълнително объркване, като многократно твърдеше, че войната вече е спечелена, докато едновременно с това настоява, че е твърде рано американските войски да се върнат у дома. Той каза, че ще разбере кога е време „по вътрешно усещане“.

Доверието му в собствената почти мистична интуиция го е извеждало от безброй лични, бизнес и политически кризи. Но това представлява още един рисков избор в момент, когато предстоят важни и потенциално болезнени етапи във войната.

Източник: CNN    
Доналд Тръмп Война с Иран Военновременен лидер Ормузки проток Стил на управление Оставка на Джо Кент Движение MAGA Национална сигурност Иранска ядрена програма Съюзници на САЩ
Парламентът реши: Пенсионерите ще получават добавки два пъти годишно

Парламентът реши: Пенсионерите ще получават добавки два пъти годишно

Мъртъв ли е Бенямин Нетаняху? Как опитите му да докаже, че е жив, породиха хаос

Мъртъв ли е Бенямин Нетаняху? Как опитите му да докаже, че е жив, породиха хаос

МС обяви критериите за отпускане на помощи за горива

МС обяви критериите за отпускане на помощи за горива

Зеленски се разтревожи: Войната в Иран забавя мирните преговори за Украйна

Зеленски се разтревожи: Войната в Иран забавя мирните преговори за Украйна

Част от хората с ниски доходи ще останат без добавки

Част от хората с ниски доходи ще останат без добавки

pariteni.bg
Как да разпозная, че котката ми е бременна?

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 1 ден
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 1 ден
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 1 ден
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 1 ден
Последни новини

Скръбна вест: Отиде си проф. Желязко Стоянов - човекът, който модернизира Университетската библиотека

Скръбна вест: Отиде си проф. Желязко Стоянов - човекът, който модернизира Университетската библиотека

България Преди 12 минути

"Престъпление като услуга": Най-новият руски шпионин може да е някой, когото познавате

"Престъпление като услуга": Най-новият руски шпионин може да е някой, когото познавате

Свят Преди 20 минути

Нидерландски контрашпионин предупреждава, че чужди служби вербуват обикновени европейци за шпионаж и саботаж

<p>Започва се: ЦИК тегли номерата за изборите. Вижте важните дати и какво е строго забранено в кампанията</p>

Всичко за изборите на 19 април - календар на ключовите срокове

България Преди 50 минути

Ето кои са основните срокове и събития, свързани с предстоящите избори, според ЦИК

<p>Разследват смъртта на млада жена в болница в София</p>

Прокуратурата разследва смъртта на млада жена в болница в София

България Преди 1 час

Има съмнения за лекарска грешка или немарливост

Poco X8 Pro поставя фокус над мощта и издръжливостта

Poco X8 Pro поставя фокус над мощта и издръжливостта

Технологии Преди 1 час

Смартфоните стават все по-мощни, но много от тях все още се усещат доста крехки устройства. Новият флагман на Poco иска да покаже, че мобилните телефони могат да са здрави, без това да влияе на дизайна или възможностите на хардуера

,

След 29-часово прекъсване: Възстановиха тока в Куба

Свят Преди 1 час

Американският президент Доналд Тръмп засили реториката си срещу управлявания от комунисти остров

.

Министър Шарков пред ОССЕ: Гарантираме прозрачност на машинния вот и видеонаблюдението

България Преди 1 час

МЕУ се срещна с Мисията на ОССЕ/СДИПЧ за наблюдение на изборите

Снимката е архивна

Морето у нас изхвърли две тела, едното - на гола жена

България Преди 1 час

Мощен взрив разтърси Бейрут - Израел разширява ударите срещу "Хизбула"

Мощен взрив разтърси Бейрут - Израел разширява ударите срещу "Хизбула"

Свят Преди 1 час

В южната и в източната част на Ливан най-малко 14 души са били убити при отделни израелски въздушни удари

.

Рая Назарян и управляващият посолството на САЩ обсъдиха визите и партньорството ни

България Преди 1 час

Срещата е била инициирана от американската страна

Иран екзекутира "шпионин на Мосад" - напрежението с Израел ескалира

Иран екзекутира "шпионин на Мосад" - напрежението с Израел ескалира

Свят Преди 2 часа

Мъжът е бил признат за "виновен в предоставянето на снимки и информация за чувствителни обекти в Иран на израелската шпионска агенция Мосад"

Али Лариджани

Кой ще управлява Иран? Убийството на Лариджани задълбочава парализата в Техеран

Свят Преди 2 часа

Лариджани не беше военен командир, но беше централна фигура във формирането на стратегическите решения на Иран. Като секретар на Висшия съвет за национална сигурност той се намираше в сърцето на вземането на решения по въпросите на войната, дипломацията и националната сигурност

Сините и Червените предизвикаха неочаквани реакции у шеф Ангелов

Сините и Червените предизвикаха неочаквани реакции у шеф Ангелов

Любопитно Преди 2 часа

Двата отбора издадоха всички свои поръчки заедно за първи път

Брутална агресия в Русе: Нападнаха с юмруци шофьор на автобус

Брутална агресия в Русе: Нападнаха с юмруци шофьор на автобус

България Преди 2 часа

<p>Политическа буря?&nbsp;Мирчев отрече напрежение в ПП-ДБ</p>

Ивайло Мирчев: Няма напрежение в ПП-ДБ, коалицията търси подкрепа

България Преди 2 часа

Според него Божанов е национален рекордьор по брой преференции

<p>Зеленият рай на Севера: Защо българите избират Ирландия за свой нов дом?</p>

БезГранично: Пътеводител за новия живот в Ирландия през 2026 г.

БезГранично Преди 2 часа

През 2026 г. страната се утвърждава като един от най-динамичните технологични и икономически центрове в Европа, привличайки хиляди българи

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 2

dogsandcats.bg

9 често срещани спешни случаи при котките

dogsandcats.bg
1

Тръгват корабчетата към остров Света Анастасия

sinoptik.bg
1

Жирафче и слонче се родиха в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

С три деца, Даяна Ханджиева се завърна пред обектива

Edna.bg

10 години по-късно: Зендая на премиерата си с роклята от Оскарите 2015

Edna.bg

Бивш директор на ЦСКА с ново назначение

Gong.bg

Изненада: Венецуела е новият световен шампион по бейзбол след победа над САЩ във финала

Gong.bg

НС реши: Пенсионерите ще получават добавки два пъти годишно

Nova.bg

Министерският съвет обяви критериите за отпускане на помощи за горива

Nova.bg