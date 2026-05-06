Илияна Йотова на Гергьовден: Българската армия е символ на доблест и гарант за мира

6 май 2026, 11:16
Схема за милиони: Как пътната помощ у нас се озова в ръцете на „Картофа“
Слънчево време с до 28° и следобедни гръмотевични бури
Президентът ще връчи мандат на "Прогресивна България" в четвъртък

Асен Василев пред Йотова: Няма проблеми с бюджета
Протест на хора с увреждания в София: Искат по-достъпна среда и транспорт
ПГ на ДПС на консултации при президента: Ще бъдем конструктивна опозиция
ГЕРБ-СДС пред президента Илияна Йотова: Важно е колкото се може по-скоро България да има редовно правителство

В Деня на храбростта – 6 май, в който отбелязваме и празника на Българската армия, пред паметника на Незнайния воин в София, бяха осветени бойните знамена и знамената-светини. 

В небето в центъра на столицата прелетяха вертолети с националния флаг на Република България.  Държавният глава и върховен главнокомандващ Въоръжените сили на Република България Илияна Йотова поздрави гвардейците по повод 6 май. 

„Войската, знамето и църквата за нашите предци бяха така жадуваните символи векове наред – за българския дух и държавност. Славните страници на историята се четат през светлите образи и славните дела на хиляди военначалници, офицери и войници.

По бойните полета показваха какво означава да мобилизираш духа си до степен, която врагът не може да предполага. Те са символ на доблест, дълг, правда, обединение и справедливост. Печелели са битки, които са смятани за загубени“, каза държавният глава.

„6 май носи особен заряд, изпълнен с българска гордост всенароден празник. Знамената-светини са пред нас – свидетели на тежки битки и безмерен героизъм. Те са къс плат, но и къс от нашата история, но и летопис на неувяхващата слава на българската армия. Днес нашата почит е към българското знаме и към историята. Под тези знамена, често с цената на живота си, воюваха за свободата и независимостта истински българи родолюбци. 6 май и 20 април са дни на възторг и свобода“, заяви още Илияна Йотова, цитирана от NOVA

По думите на президента армията е гордостта на българския народ. „Военнослужещите носят своята служба с чест и достойнство, винаги където е най-трудно. Освен воинските задължения, те са сред пожарите и наводненията, в болниците, където спасяват човешки животи, забравили себе си. Очакванията към армията са много големи, но държавата трябва да изпълни своя дълг към нея в тежки и опасни времена. Конфликтите са навсякъде около нас, влязоха дори в домовете ни, но с дързост, чест и достойнство, военнослужещите са гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ“, отбеляза Йотова.

Според нея чрез високото чувство за дълг военните преодоляват трудностите и взимат тежки решения.

Водосветът отслужи Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил. В края на ритуала, след преминаването в тържествен марш на представителните роти, над площад „Александър Невски“ прелетяха самолети C-27J „Spartan“, Су-25, F-16 Block 70 и МиГ-29.

Източник: БГНЕС, Nova.bg    
Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Ден на храбростта: Какво пожелаха политиците за 6 май

Северна Корея промени конституцията си, сложи край на мечтата за обединение

Смъртоносен вирус и три жертви в Атлантика: Какво се случва на борда на MV Hondius

Строги мерки за сигурност в София за 6 май, как се променя движението

Тръмп постави „Проект свобода" в Ормузкия проток на пауза: Очаква сделка с Иран

След 50 години: Огнените „Порти на ада" най-после изгасват – но добра новина ли е това?

Обичаи на Гергьовден - български традиции и вярвания

Масови арести на полицаи по подозрения за изтезания в Лисабон

Унгария разследва „краля на пропагандата" в режима на Орбан

Зеленски за Русия: Абсолютен цинизъм

Галибаф обяви, че Иран "дори още не е започнал"

Премиерът Гюров се качи на изтребител F-16

Почина режисьорът Константин Чакъров

Тръмп: Иран да развее бялото знаме на капитулацията

Русия ограничи мобилните интернет услуги

Япония дава военни кораби на Филипините срещу Китай

