Доналд Тръмп: Израел никога не би използвал ядрено оръжие срещу Иран

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи пред журналисти, че не вярва, че Израел би използвал ядрено оръжие, за да реши проблемите си, предаде ДПА.

Агенцията отбелязва, че Тръмп е казал това, въпреки че Израел никога не е признавал, че притежава тези смъртоносни оръжия.

#ترامب: إسرائيل لن تستخدم أبداً سلاحاً نووياً ضد إيران



- الحرب على #إيران استمرت بكامل قوتها خلال الأيام القليلة الماضيةhttps://t.co/J4CwF36bGO pic.twitter.com/1eASXvOVQG — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) March 17, 2026

На журналистически въпрос за коментар, направен от съветника на американския президент Дейвид Сакс в подкаст, в който той твърди, че Израел може да ескалира войната и да обмисли използването на ядрено оръжие, Тръмп отговори: „Израел няма да направи това. Израел никога няма да направи това“.

Тръмп: Няма как Иран да притежава атомна бомба

От години Израел следва политика, умишлено поддържайки неяснота по този въпрос, за да избегне конфронтации по повод на ядрената си програма. Висши израелски политици многократно са изтъквали, че Израел няма да бъде първата държава в Близкия изток, която притежава ядрени оръжия.

Според оценки на Стокхолмския международен институт за изследване на мира СИПРИ (SIPRI) Израел притежава около 90 ядрени бойни глави.