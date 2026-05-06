Брутална шега в ефир: Нарекоха Меган Маркъл „американски терорист“

Шоуто осмя връзката между принц Хари и Меган в един от няколкото рискови коментара за пътуването на краля до САЩ миналата седмица

6 май 2026, 11:47
Меган Маркъл   
Източник: GettyImages

А мериканското вечерно комедийно шоу Saturday Night Live взе на прицел историческото посещение на крал Чарлз III в Америка, като нарекоха Меган Маркъл „терорист“ и се подиграха на връзките на президента Доналд Тръмп с опозорения брат на краля, Андрю Маунтбатън-Уиндзор.

Водещият Майкъл Че откри сегмента „Weekend Update“ на шоуто, подигравайки се на кралското семейство, като отбеляза, че Чарлз се е срещнал с кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани по време на кратката си обиколка в североизточната част на страната, пише Daily Mail.

„Изненадан съм, че не взе Мамдани със себе си обратно в Англия, защото той е индийско съкровище“, пошегува се Че.

Репликата беше насочена към противоречивите изказвания на Мамдани преди да поздрави краля, в които той заяви, че ще го призове да върне диаманта „Кохинор“ на Индия, който е бил конфискуван от Британската източноиндийска компания през 1849 г.

След това комикът Колин Джост се насочи към принц Хари и Меган, казвайки, че честването на 250-годишнината на Америка не е единствената причина крал Чарлз да предприеме пътуването през Океана. Джост показа снимка на двойката и добави, че посещението е също, „за да се търси освобождаването на британски заложник, държан от американски терорист“.

Водещите завършиха сегмента с противоречива шега за бившия принц Андрю.

Джост отбеляза подаръка на крал Чарлз за Тръмп – златен корабен звънец от подводница от Втората световна война, пусната на вода от Британските кралски военноморски сили през 1944 г., която носи името HMS Trump.

Той се пошегува, че кралят е казал на Тръмп: „Ако някога имате нужда да се свържете с нас, просто ни позвънете“. 

След това шоуто показа снимка на Андрю, като Джост добави: „Или Тръмп може просто да се обади на човека, записан в телефона му като „Андрю (Остров)“.

Шегите по адрес на кралското семейство дойдоха след като крал Чарлз напусна САЩ след четиридневната си обиколка, която включваше посещения във Вашингтон, Ню Йорк и Вирджиния. Това пътуване беше първото му като монарх и включваше високо оценена реч на краля пред Конгреса на САЩ, както и срещи с редица водещи фигури.

На официалната вечеря в Белия дом във вторник Тръмп рискува да постави Чарлз в неловко положение с изненадващ коментар за личните възгледи на краля относно Иран и ядрените оръжия.

Тръмп произнесе дълга и изключително ласкателна реч, възхваляваща трайния съюз между Съединените щати и Обединеното кралство, но също така не се сдържа да не засегне напрежението в Близкия изток.

„В момента вършим малко работа в Близкия изток. И се справяме много добре“, каза той, преди да добави: „Никога няма да позволим на този противник... Чарлз е съгласен с мен, дори повече, отколкото аз... никога няма да позволим на този противник да придобие ядрено оръжие“.

Забележката, която сякаш внушаваше, че кралят споделя в личен план твърдата позиция на Тръмп спрямо Иран, беше посрещната с аплодисменти в залата.

Но докато мнозина похвалиха посещението на Чарлз в САЩ тази седмица, калифорнийският демократ Ро Хана заяви пред „Дейли Мейл“, че не е доволен от факта, че монархът не е споменал Джефри Епстийн по време на високопоставената си реч. „Много е разочароващо, след като британският посланик ми каза, че кралят ще говори за оцелелите и сексуалния трафик. Пропускът на краля да признае болката, която брат му е причинил, е морален провал и емблема на един елитен имунитет, който е постоянно оскърбление за оцелелите“, каза представителят Хана.

Републиканката Нанси Мейс също каза: „Предполагам, че кралят не е искал да говори за Епстийн“, когато я попитаха за реакцията ѝ на обръщението.

Източник: Daily Mail    
