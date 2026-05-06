Брутална шега в ефир: Нарекоха Меган Маркъл „американски терорист“

А мериканското вечерно комедийно шоу Saturday Night Live взе на прицел историческото посещение на крал Чарлз III в Америка, като нарекоха Меган Маркъл „терорист“ и се подиграха на връзките на президента Доналд Тръмп с опозорения брат на краля, Андрю Маунтбатън-Уиндзор.

Шоуто осмя връзката между принц Хари и Меган в един от няколкото рискови коментара за пътуването на краля до САЩ миналата седмица.

Водещият Майкъл Че откри сегмента „Weekend Update“ на шоуто, подигравайки се на кралското семейство, като отбеляза, че Чарлз се е срещнал с кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани по време на кратката си обиколка в североизточната част на страната, пише Daily Mail.

„Изненадан съм, че не взе Мамдани със себе си обратно в Англия, защото той е индийско съкровище“, пошегува се Че.

Репликата беше насочена към противоречивите изказвания на Мамдани преди да поздрави краля, в които той заяви, че ще го призове да върне диаманта „Кохинор“ на Индия, който е бил конфискуван от Британската източноиндийска компания през 1849 г.

След това комикът Колин Джост се насочи към принц Хари и Меган, казвайки, че честването на 250-годишнината на Америка не е единствената причина крал Чарлз да предприеме пътуването през Океана. Джост показа снимка на двойката и добави, че посещението е също, „за да се търси освобождаването на британски заложник, държан от американски терорист“.

Водещите завършиха сегмента с противоречива шега за бившия принц Андрю.

Джост отбеляза подаръка на крал Чарлз за Тръмп – златен корабен звънец от подводница от Втората световна война, пусната на вода от Британските кралски военноморски сили през 1944 г., която носи името HMS Trump.

Той се пошегува, че кралят е казал на Тръмп: „Ако някога имате нужда да се свържете с нас, просто ни позвънете“.

След това шоуто показа снимка на Андрю, като Джост добави: „Или Тръмп може просто да се обади на човека, записан в телефона му като „Андрю (Остров)“.

Шегите по адрес на кралското семейство дойдоха след като крал Чарлз напусна САЩ след четиридневната си обиколка, която включваше посещения във Вашингтон, Ню Йорк и Вирджиния. Това пътуване беше първото му като монарх и включваше високо оценена реч на краля пред Конгреса на САЩ, както и срещи с редица водещи фигури.

На официалната вечеря в Белия дом във вторник Тръмп рискува да постави Чарлз в неловко положение с изненадващ коментар за личните възгледи на краля относно Иран и ядрените оръжия.

Тръмп произнесе дълга и изключително ласкателна реч, възхваляваща трайния съюз между Съединените щати и Обединеното кралство, но също така не се сдържа да не засегне напрежението в Близкия изток.

„В момента вършим малко работа в Близкия изток. И се справяме много добре“, каза той, преди да добави: „Никога няма да позволим на този противник... Чарлз е съгласен с мен, дори повече, отколкото аз... никога няма да позволим на този противник да придобие ядрено оръжие“.

Забележката, която сякаш внушаваше, че кралят споделя в личен план твърдата позиция на Тръмп спрямо Иран, беше посрещната с аплодисменти в залата.

Но докато мнозина похвалиха посещението на Чарлз в САЩ тази седмица, калифорнийският демократ Ро Хана заяви пред „Дейли Мейл“, че не е доволен от факта, че монархът не е споменал Джефри Епстийн по време на високопоставената си реч. „Много е разочароващо, след като британският посланик ми каза, че кралят ще говори за оцелелите и сексуалния трафик. Пропускът на краля да признае болката, която брат му е причинил, е морален провал и емблема на един елитен имунитет, който е постоянно оскърбление за оцелелите“, каза представителят Хана.

Републиканката Нанси Мейс също каза: „Предполагам, че кралят не е искал да говори за Епстийн“, когато я попитаха за реакцията ѝ на обръщението.