Стефка Костадинова даде пълномощно на Весела Лечева да управлява БОК

И збраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева получи днес от бившия председател Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява до приключване на формалните съдебни процедури по вписването на новото ръководство в Търговския регистър.

Двете проведоха кратка работна среща тази сутрин. Лечева заяви, че работата ще започне на високи обороти в името на институционалната стабилност и българския олимпизъм. Тя е в постоянен контакт с Международния олимпийски комитет, като новината за развитието по българския казус ще бъде съобщена и на Изпълкома на МОК, който днес и утре провежда заседание в Лозана.

Преди няколко дни стана ясно, че всички искови молби срещу проведеното на 19 март 2025 г. Общо събрание на БОК са оттеглени. В законоустановения срок се очакват съдебните определения, след които председателят и членовете на Изпълнително бюро ще бъдат вписани като представляващи Българския олимпийски комитет.