България

Стефка Костадинова даде пълномощно на Весела Лечева да управлява БОК

Двете проведоха кратка работна среща тази сутрин

6 май 2026, 14:39
Стефка Костадинова даде пълномощно на Весела Лечева да управлява БОК
Весела Лечева и Стефка Костадинова   
Източник: БГНЕС

И збраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева получи днес от бившия председател Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява до приключване на формалните съдебни процедури по вписването на новото ръководство в Търговския регистър.

Двете проведоха кратка работна среща тази сутрин. Лечева заяви, че работата ще започне на високи обороти в името на институционалната стабилност и българския олимпизъм. Тя е в постоянен контакт с Международния олимпийски комитет, като новината за развитието по българския казус ще бъде съобщена и на Изпълкома на МОК, който днес и утре провежда заседание в Лозана.

Преди няколко дни стана ясно, че всички искови молби срещу проведеното на 19 март 2025 г. Общо събрание на БОК са оттеглени. В законоустановения срок се очакват съдебните определения, след които председателят и членовете на Изпълнително бюро ще бъдат вписани като представляващи Българския олимпийски комитет.

По темата

Източник: БГНЕС    
Весела Лечева Български олимпийски комитет Ново ръководство Стефка Костадинова Международен олимпийски комитет Пълномощно Търговски регистър Институционална стабилност Български олимпизъм Съдебни процедури
Последвайте ни
Схема за милиони: Как пътната помощ у нас се озова в ръцете на „Картофа“

Схема за милиони: Как пътната помощ у нас се озова в ръцете на „Картофа“

Обрат в Персийския залив: САЩ и Иран договарят меморандум за мир

Обрат в Персийския залив: САЩ и Иран договарят меморандум за мир

Канарските острови отказват да допуснат кораба, огнище на хантавирус, до бреговете си

Канарските острови отказват да допуснат кораба, огнище на хантавирус, до бреговете си

Нов късмет за 4 зодии: Прогнозата до края на седмицата обещава обрат

Нов късмет за 4 зодии: Прогнозата до края на седмицата обещава обрат

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Първият милион отне на BMW 11 години, вторият – две

Първият милион отне на BMW 11 години, вторият – две

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 1 ден
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 1 ден
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 1 ден
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Илияна Йотова

Илияна Йотова на Гергьовден: Българската армия е символ на доблест и гарант за мира

България Преди 3 часа

Празник на българската армия

Ден на храбростта: Какво пожелаха политиците за 6 май

България Преди 4 часа

Политици отправиха своите поздравления по повод 6-ти май - Деня на храбростта и празник на Българската армия

Засилен трафик към София на 6 май: Очакват се 120 хил. автомобила

Засилен трафик към София на 6 май: Очакват се 120 хил. автомобила

България Преди 6 часа

Най-интензивен трафик се очаква в следобедните и вечерните часове между 14:00 и 21:00 ч., съобщават от АПИ

Корабът MV Hondius

Смъртоносен вирус и три жертви в Атлантика: Какво се случва на борда на MV Hondius

Свят Преди 6 часа

Само преди едва месец те се впускаха в пътешествие за приключения към някои от най-отдалечените острови в света. Сега те се изолират в каютите си, блокирани на борда на кораб, закотвен в Атлантическия океан, предприемайки каквито мерки могат, за да се предпазят от огнище на смъртоносен вирус

Строги мерки за сигурност в София за 6 май, как се променя движението

Строги мерки за сигурност в София за 6 май, как се променя движението

България Преди 7 часа

Националната служба за охрана (НСО) обяви мерки за сигурност в столицата, а от Столичната община информираха за промени в движението

Контейнеровоз стои на котва в Ормузкия проток край бреговете на Иран

Тръмп постави „Проект свобода“ в Ормузкия проток на пауза: Очаква сделка с Иран

Свят Преди 7 часа

Иранските държавни медии го представиха като победа, заявявайки, че паузата показва, че Тръмп „се е оттеглил“ след „продължителни неуспехи“ да отвори отново жизненоважния воден път за световното корабоплаване

Снимката е архивна

След 50 години: Огнените „Порти на ада“ най-после изгасват – но добра новина ли е това?

Любопитно Преди 8 часа

Огненият кратер гори вече повече от половин век, подхранван от изтичащ от земните недра метан. И макар интензивността на пламъците да намалява, няма признаци те да угаснат напълно в близко бъдеще

Слънчево време с до 28° и следобедни гръмотевични бури

Слънчево време с до 28° и следобедни гръмотевични бури

България Преди 8 часа

Максималните температури ще бъдат предимно между 23° и 28°

Обичаи на Гергьовден - български традиции и вярвания

Обичаи на Гергьовден - български традиции и вярвания

Свят Преди 8 часа

История и символика на един от най-обичаните празници

Масови арести на полицаи по подозрения за изтезания в Лисабон

Масови арести на полицаи по подозрения за изтезания в Лисабон

Свят Преди 16 часа

Полицаи се хвалели с изтезанията в социалните мрежи

Унгария разследва „краля на пропагандата“ в режима на Орбан

Унгария разследва „краля на пропагандата“ в режима на Орбан

Свят Преди 17 часа

Разследването е по подозрения в присвояване и пране на пари

Зеленски за Русия: Абсолютен цинизъм

Зеленски за Русия: Абсолютен цинизъм

Свят Преди 17 часа

Зеленски: Русия би могла да прекрати огъня във всеки момент и това би сложило край на войната

Галибаф обяви, че Иран "дори още не е започнал"

Галибаф обяви, че Иран "дори още не е започнал"

Свят Преди 18 часа

Галибаф: Добре съзнаваме, че запазването на сегашното положение е непоносимо за САЩ

Премиерът Гюров се качи на изтребител F-16

Премиерът Гюров се качи на изтребител F-16

България Преди 18 часа

Гюров разговаря с пилотите на изтребителите F-16 Block 70, които ще участват в тържественото отбелязване на 6 май

Почина режисьорът Константин Чакъров

Почина режисьорът Константин Чакъров

България Преди 18 часа

Тръмп: Иран да развее бялото знаме на капитулацията

Тръмп: Иран да развее бялото знаме на капитулацията

Свят Преди 18 часа

Президентът на САЩ похвали и американската блокада на иранските пристанища

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg

4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

dogsandcats.bg
1

Пролетна жега на Гергьовден

sinoptik.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg

Анджелина Джоли с ключова съдебна победа срещу Брад Пит

Edna.bg

Победителят от „Игри на волята“ Иван Рълев стана татко на момче

Edna.bg

Грандиозен старт на Джиро д'Италия 2026 в Бургас (ВИДЕО)

Gong.bg

Робиньо-младши: Случилото се ме разстрои, защото Неймар е моят идол от детството

Gong.bg

Млади гвардейци от цяла България се събраха на първия си Национален преглед

Nova.bg

Предложение за брак в Гербовата зала: Доброволци в гвардейски отряд се сгодиха пред президента (ВИДЕО)

Nova.bg