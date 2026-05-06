Свят

Променят конституцията на КНДР, Ким Чен-ун ще контролира ядрения арсенал

Забраняване се и споменаването на обединение с Южна Корея

6 май 2026, 16:03
Променят конституцията на КНДР, Ким Чен-ун ще контролира ядрения арсенал
Източник: ЕПА/БГНЕС

С еверна Корея променя конституцията си, за да гарантира, че никога няма да се обедини с Южна Корея.

Промените са били приети на заседание на Върховното народно събрание на Корейската народнодемократична република - законодателният орган на Северна Корея, който има само формална роля. Те бележат първия случай, в който Пхенян добавя териториална клауза към конституцията си, заяви професорът в Сеулския национален университет И Джун-чул по време на брифинг в южнокорейското Министерство на обединението. 

Според текста на новия член 2 територията на Северна Корея включва земи, "граничещи с Китайската народна република и Руската Федерация на север и с Република Корея на юг", както и териториалните води и въздушното пространство, свързани с тези земи. С промените КНДР "никога няма да толерира никакво нарушение" на територията си, но не уточнява местоположението на границата ѝ с Южна Корея, нито изрично споменава спорни морски граници като Северната разграничителна линия във водите на Жълто море. 

В преработената конституция Ким Чен-ун, в качеството си на председател на Съветът по държавните дела, е определен за държавен глава на Северна Корея, като по този начин се заменя предишната формулировка, според която тази длъжност се описваше като върховен лидер на страната, който представлява държавата. 

В текста изрично се посочва, че командването на ядрените сили на Северна Корея принадлежи на председателя на Съвета по държавните дела, като по този начин властта над ядрения арсенал на страната официално се прехвърля в ръцете на Ким. 

В отделна клауза, посветена на отбраната, Северна Корея се определя като "отговорна, въоръжена с ядрено оръжие държава", и се заявява, че страната ще продължи да развива ядрените си оръжия, за да гарантира правото си на оцеляване и развитие, да възпира войната и да защитава регионалния и световния мир и стабилност. 

И Джун-чул заявява, че пропускането на конкретна междукорейска граница показва, че Пхенян може би се опитва да избегне незабавното създаване на нов източник на напрежение, дори и докато затвърждава доктрината на Ким за "две враждебни държави" в основния закон на страната. 

През януари 2024 г. Ким призова за изменение на конституцията, за да се определи Южна Корея като "първичен враг и неизменяем основен противник" на Северна Корея и да посочи, че територията на КНДР е отделна от тази на Република Корея. 

През последните години Пхенян води по-враждебна политика спрямо Сеул, като отхвърли многократните предложения за диалог от страна на южнокорейския президент И Дже-мьон. 

Постоянното представителство на Северна Корея към ООН не отговори веднага на запитването за коментар. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
Северна Корея Конституционни промени Ким Чен-ун
Последвайте ни
Схема за милиони: Как пътната помощ у нас се озова в ръцете на „Картофа“

Схема за милиони: Как пътната помощ у нас се озова в ръцете на „Картофа“

Тръмп заплаши, ето го отговорът на Иран

Тръмп заплаши, ето го отговорът на Иран

Германия иска отпадане на единодушието в ЕС

Германия иска отпадане на единодушието в ЕС

Променят конституцията на КНДР, Ким Чен-ун ще контролира ядрения арсенал

Променят конституцията на КНДР, Ким Чен-ун ще контролира ядрения арсенал

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Първият милион отне на BMW 11 години, вторият – две

Първият милион отне на BMW 11 години, вторият – две

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 1 ден
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 1 ден
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 1 ден
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Звездите и Черните куртки обединяват сили в Кухнята на Ада

Звездите и Черните куртки обединяват сили в Кухнята на Ада

Любопитно Преди 24 минути

Двата отбора ще готвят като едно цяло за първи път

Весела Лечева и Стефка Костадинова

Стефка Костадинова даде пълномощно на Весела Лечева да управлява БОК

България Преди 2 часа

Двете проведоха кратка работна среща тази сутрин

Корабът, огнище на хантавирус

Канарските острови отказват да допуснат кораба, огнище на хантавирус, до бреговете си

Свят Преди 4 часа

Регионалният лидер Фернандо Клавихо беше категоричен: „Не мога да позволя кораба да акостира на Канарските острови“

Меган Маркъл

Брутална шега в ефир: Нарекоха Меган Маркъл „американски терорист“

Любопитно Преди 5 часа

Шоуто осмя връзката между принц Хари и Меган в един от няколкото рискови коментара за пътуването на краля до САЩ миналата седмица

Илияна Йотова

Илияна Йотова на Гергьовден: Българската армия е символ на доблест и гарант за мира

България Преди 5 часа

Петролът поевтинява: Пазарите реагират на паузата в Ормузкия проток

Петролът поевтинява: Пазарите реагират на паузата в Ормузкия проток

Свят Преди 6 часа

Във вторник Тръмп неочаквано заяви, че за кратко ще постави на пауза операция за подпомагане на ескортирането на кораби през Ормузкия проток, позовавайки се на напредък към всеобхватно споразумение с Иран

Празник на българската армия

Ден на храбростта: Какво пожелаха политиците за 6 май

България Преди 6 часа

Политици отправиха своите поздравления по повод 6-ти май - Деня на храбростта и празник на Българската армия

Северна Корея промени конституцията си, сложи край на мечтата за обединение

Северна Корея промени конституцията си, сложи край на мечтата за обединение

Свят Преди 6 часа

Северна Корея е ревизирала конституцията си, за да определи територията си като граничеща с Южна Корея и да премахне препратките към обединение, узаконявайки стремежа на лидера Ким Чен Ун да третира двете Кореи като отделни държави

Трифонова от Hell’s Kitchen: Не смятам, че е редно да флиртувам с друг мъж по телевизията

Трифонова от Hell’s Kitchen: Не смятам, че е редно да флиртувам с друг мъж по телевизията

Любопитно Преди 7 часа

Тя признава, че е влязла в предаването почти на шега, без да очаква докъде може да стигне. Дори не е споделила с близките си за кастинга, докато не става ясно, че ще бъде част от формата

Засилен трафик към София на 6 май: Очакват се 120 хил. автомобила

Засилен трафик към София на 6 май: Очакват се 120 хил. автомобила

България Преди 7 часа

Най-интензивен трафик се очаква в следобедните и вечерните часове между 14:00 и 21:00 ч., съобщават от АПИ

Корабът MV Hondius

Смъртоносен вирус и три жертви в Атлантика: Какво се случва на борда на MV Hondius

Свят Преди 8 часа

Само преди едва месец те се впускаха в пътешествие за приключения към някои от най-отдалечените острови в света. Сега те се изолират в каютите си, блокирани на борда на кораб, закотвен в Атлантическия океан, предприемайки каквито мерки могат, за да се предпазят от огнище на смъртоносен вирус

Строги мерки за сигурност в София за 6 май, как се променя движението

Строги мерки за сигурност в София за 6 май, как се променя движението

България Преди 9 часа

Националната служба за охрана (НСО) обяви мерки за сигурност в столицата, а от Столичната община информираха за промени в движението

Контейнеровоз стои на котва в Ормузкия проток край бреговете на Иран

Тръмп постави „Проект свобода“ в Ормузкия проток на пауза: Очаква сделка с Иран

Свят Преди 9 часа

Иранските държавни медии го представиха като победа, заявявайки, че паузата показва, че Тръмп „се е оттеглил“ след „продължителни неуспехи“ да отвори отново жизненоважния воден път за световното корабоплаване

Снимката е архивна

След 50 години: Огнените „Порти на ада“ най-после изгасват – но добра новина ли е това?

Любопитно Преди 10 часа

Огненият кратер гори вече повече от половин век, подхранван от изтичащ от земните недра метан. И макар интензивността на пламъците да намалява, няма признаци те да угаснат напълно в близко бъдеще

Слънчево време с до 28° и следобедни гръмотевични бури

Слънчево време с до 28° и следобедни гръмотевични бури

България Преди 10 часа

Максималните температури ще бъдат предимно между 23° и 28°

Обичаи на Гергьовден - български традиции и вярвания

Обичаи на Гергьовден - български традиции и вярвания

Свят Преди 10 часа

История и символика на един от най-обичаните празници

Всичко от днес

От мрежата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg

4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Седмици преди смъртта си: Мерилин Монро разкрива истинското си лице в последното интервю

Edna.bg

Анджелина Джоли с ключова съдебна победа срещу Брад Пит

Edna.bg

Халф на Арсенал иска „червено“ море да залее Будапеща за финала в ШЛ

Gong.bg

Истинки бум във Велико Търново и региона заради Джиро д'Италия 2026

Gong.bg

Прецедент в НВУ „Васил Левски” - над 470 кандидати за 150 места тази година

Nova.bg

Евакуираха трима от круизния кораб в Кабо Верде със съмнение за хантавирус

Nova.bg