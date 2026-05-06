Тръмп напомни на републиканците кой е шефът

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп показа, че продължава да държи Републиканската партия в желязна хватка въпреки спада в рейтингите си и нарастващото безпокойство около войната с Иран. Това стана ясно след убедителната победа на неговите съюзници на първичните избори в щата Индиана, се казва в анализ на АФП.

Кандидати, подкрепени от Тръмп, разгромиха повечето от група републикански щатски сенатори, които се бяха противопоставили на президента. Резултатът подчерта доминацията му сред консерваторите, макар партията да е притеснена от инфлацията, външнополитическите сътресения и риска от тежка кампания за междинните избори.

Петима от седем действащи републикански сенатори в Индиана, срещу които Тръмп подкрепи вътрешнопартийни съперници, загубиха първичните избори. Повечето поражения бяха с двуцифрена разлика. В тези надпревари, които обикновено рядко привличат национално внимание, бяха вложени милиони долари.

Един от действащите сенатори запази мястото си, а друг вот остана твърде оспорван, за да бъде обявен победител.

Резултатите се превърнаха в едно от най-ясните доказателства досега, че поне сред републиканските избиратели на първични избори несъгласието с Тръмп все още носи огромен политически риск.

„Тук има голямо послание, но то не е ново“, заяви пред „Политико“ Джим Банкс, един от двамата сенатори на партията от Индиана. „Урокът, който научихме през последните 10 години, е: това е Републиканската партия на Доналд Тръмп.“

Тръмп се наслади на резултата и отбеляза победите в социалните мрежи, докато резултатите продължаваха да излизат.

Битката в Индиана беше свързана с все по-ожесточения национален спор за прекрояването на избирателните райони преди междинните избори през ноември. Те ще решат коя партия ще контролира Конгреса до края на мандата на Тръмп.

Засегнатите законодатели се бяха противопоставили миналата година на натиска на Тръмп за нова карта на районите в Индиана, която можеше да премахне последните избирателни райони в щата с наклон към демократите.

Съюзниците на Тръмп отговориха с необичайно агресивна кампания за отстраняването им. Резултатът вероятно ще има отражение далеч отвъд Индиана.

Консервативни щати в Юга обмислят нови карти на избирателните райони след скорошно решение на Върховния съд, което отслаби ключова разпоредба от Закона за избирателните права. Това може да отвори пътя към карти, по-благоприятни за републиканците.

„Ако сте републиканец в щат, където предстои гласуване за прекрояване на районите, след тази вечер вероятно е много по-вероятно да го подкрепите“, заяви пред „Политико“ стратег, участвал в кампанията в Индиана.

Първичните избори показаха и все по-ясното раздвоение в американската политика преди междинния вот.

На национално ниво позициите на Тръмп отслабват заради икономическото недоволство и разделенията в републиканската коалиция около конфликта с Иран.

Сред твърдо консервативните избиратели, които доминират в републиканските първични избори, влиянието му обаче остава огромно.

Тази динамика може да повлияе на няколко предстоящи републикански надпревари, включително внимателно следените първични избори в Кентъки по-късно този месец. Там Тръмп подкрепя съперник на конгресмена Томас Маси, един от малкото републиканци в Камарата на представителите, готови открито да му се противопоставят.

Във вторник избирателите в Охайо също определиха няколко ключови надпревари за ноември, които може да се окажат решаващи за контрола над Конгреса.

Сред тях е важната битка за Сената между действащия републиканец Джон Хюстед и демократа Шерод Браун, който се опитва да се върне в политиката в една от надпреварите, способни да решат контрола над горната камара.

Републиканецът Вивек Рамасвами, биотехнологичен предприемач и бивш кандидат за президент, подкрепен от Тръмп, лесно спечели номинацията на партията за губернатор.

Анализатори смятат, че изборите във вторник очертават по-широката битка преди ноември: републиканците остават плътно подредени около Тръмп, а демократите се надяват по-широкото недоволство сред избирателите да доведе до наказателен вот на междинните избори.

Дейвид Акселрод, бивш главен стратег на демократическия президент Барак Обама, заяви, че резултатите в Индиана показват защо толкова много избрани републиканци остават с Тръмп, дори когато това означава да се откажат от дългогодишните си принципи.

„Тръмп е изключително непопулярен сред две трети от страната. Но той запазва непоклатимата вярност на базата си и заплахата да я използва като тояга срещу всички отстъпници на първични избори“, заяви Акселрод.

„Затова беше толкова важно да изпълни заплахата си за разправа срещу щатските сенатори от Индиана, дръзнали, и имали смелостта, да се противопоставят на извънредното прекрояване на районите по средата на десетилетието, което той поиска“, добави той.