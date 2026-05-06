Германия иска отпадане на единодушието в ЕС

Г ерманският външен министър Йохан Вадефул призова Европейския съюз да премахне изискването за единодушие при редица ключови решения, като заяви, че този механизъм е позволявал блокът да бъде държан „заложник“ на национални интереси.

Лидерите на ЕС неведнъж изразяваха недоволство от досегашния унгарски премиер Виктор Орбан, който блокираше важни решения.

Вадефул заяви, че Брюксел може да „действа по-бързо“ чрез решения с квалифицирано мнозинство или чрез споразумения между по-малки групи държави членки.

Блокирането на решения от отделни страни в ЕС „понякога е превръщало съюза в заложник на национални и външни интереси“, каза Вадефул в реч пред фондация „Конрад Аденауер“, свързана с неговата дясноцентристка партия ХДС.

Държавите от ЕС вече използват квалифицирано мнозинство при приемането на законодателство, предложено от Европейската комисия.

Някои мерки обаче, сред които санкции, разширяване, решения във външната политика и данъчни въпроси на ЕС, могат да бъдат приемани само с единодушие.

Вадефул подчерта, че дори без изискване за единодушие Берлин няма да се откаже от търсенето на консенсус.

В условията на конфликти и нестабилни глобални отношения ЕС трябва да може да използва общата си тежест и икономическа мощ, за да защитава интересите си, заяви Вадефул.

„Когато става дума за сигурност, принципът на единодушието може да ни постави в екзистенциална опасност, защото това са въпроси на живот и смърт“, каза той.

В речта си Вадефул призова също Брюксел да получи повече правомощия да спира европейски средства за държави, „които нарушават общите ни ценности“.

Той не посочи изрично Унгария, но ЕС често беше в конфликт с правителството на Орбан по въпроси, свързани с правата и върховенството на закона, и замрази част от европейските средства за Будапеща.

По темата за разширяването Вадефул подкрепи създаването на „структуриран поетапен процес“ за присъединяване към ЕС.

Според него новите държави трябва да преминават през „постепенна интеграция“ в съюза, преди да получат пълноправно членство. Това, по думите му, може да намали опасенията от „преждевременно“ присъединяване.