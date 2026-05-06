ОССЕ оцени парламентарните избори в България

6 май 2026, 17:17
П редсрочните парламентарни избори в България на 19 април 2026 година се проведоха в контекст на продължаваща политическа нестабилност и чести изборни цикли, но демонстрираха редица положителни аспекти, както и значителни предизвикателства, сочи оценката на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за изборния процес.

Според ОССЕ той беше организиран ефективно и прозрачно, благодарение на добрата работа на Централната избирателна комисия (ЦИК). Тя осигури открити заседания, предавания на живо и бързо публикуване на решения, което укрепи доверието сред избирателите и участниците. Техническата подготовка, включително сертифицирането на машините за гласуване, беше завършена в срок и по прозрачен начин. Допълнително, ЦИК проведе мащабна разяснителна кампания, насочена към основни теми като избирателни права, използване на машини за гласуване и достъпност за хора с увреждания. Бяха осигурени жестомимичен превод и субтитри за хора с увреден слух, а в над 1200 избирателни секции бяха въведени мерки за пълна достъпност, включително тактилни шаблони за хора със зрителни увреждания.

Изборният ден протече спокойно, без да бъдат докладвани сериозни нарушения. Наблюдателите отбелязаха, че откриването на секциите, гласуването, броенето и обработката на резултатите бяха добре организирани. Предаването на живо на броенето на гласовете допринесе за повишаване на общественото доверие в процеса.

Въпреки тези успехи, изборите бяха белязани от редица проблеми. Правната рамка, макар да осигурява адекватна основа за провеждане на демократични избори, съдържа пропуски, особено в областта на онлайн кампаниите, финансирането и използването на административни ресурси. Честите промени в изборното законодателство, включително и такива, приети в последния момент, подкопават стабилността на процеса.

Липсата на регулация на онлайн кампаниите улеснява разпространението на дезинформация, а финансовата прозрачност е ограничена поради забавяния в процеса на деклариране и концентрация на даренията точно под праговете за деклариране.

Според ОССЕ друг значим проблем е недостатъчното представителство на жени и малцинства. Жените остават слабо представени в политическия живот, като заемат по-малко от една трета от местата в парламента.

Макар че са отбелязани някои положителни тенденции, като участието на жени сред говорителите по време на кампанията, общата картина показва, че все още има много за работа в тази насока. Освен това, кампаниите се провеждат само на български език, което ограничи достъпа на малцинствата до политическия процес, посочват от ОССЕ.

Медийната среда, макар и разнообразна, е затруднена от политическо и икономическо влияние, автоцензура и преобладаващо платено съдържание. Това ограничава възможността на избирателите да получат безпристрастна и изчерпателна информация. Въпреки че обществените медии спазват законовите изисквания за равнопоставено отразяване, ограниченото аналитично съдържание и намалените възможности за редакционно и критично новинарско отразяване ограничават способността на избирателите да вземат информирани решения.

Заключителната оценка на ОССЕ е, че изборите на 19 април 2026 година бяха добре организирани и прозрачни, но трябва да се работи по редица предизвикателства, свързани с правната рамка, онлайн кампаниите, финансирането, представителството на жени и малцинства, както и медийната среда. Тези въпроси изискват внимание, за да се гарантира, че бъдещите избори ще бъдат още по-честни, включващи и прозрачни.

Източник: ОССЕ    
