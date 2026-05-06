ОССЕ оцени парламентарните избори в България

П редсрочните парламентарни избори в България на 19 април 2026 година се проведоха в контекст на продължаваща политическа нестабилност и чести изборни цикли, но демонстрираха редица положителни аспекти, както и значителни предизвикателства, сочи оценката на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа за изборния процес.

Според ОССЕ той беше организиран ефективно и прозрачно, благодарение на добрата работа на Централната избирателна комисия (ЦИК). Тя осигури открити заседания, предавания на живо и бързо публикуване на решения, което укрепи доверието сред избирателите и участниците. Техническата подготовка, включително сертифицирането на машините за гласуване, беше завършена в срок и по прозрачен начин. Допълнително, ЦИК проведе мащабна разяснителна кампания, насочена към основни теми като избирателни права, използване на машини за гласуване и достъпност за хора с увреждания. Бяха осигурени жестомимичен превод и субтитри за хора с увреден слух, а в над 1200 избирателни секции бяха въведени мерки за пълна достъпност, включително тактилни шаблони за хора със зрителни увреждания.

Международните наблюдатели с отчет за изборите

Изборният ден протече спокойно, без да бъдат докладвани сериозни нарушения. Наблюдателите отбелязаха, че откриването на секциите, гласуването, броенето и обработката на резултатите бяха добре организирани. Предаването на живо на броенето на гласовете допринесе за повишаване на общественото доверие в процеса.

Въпреки тези успехи, изборите бяха белязани от редица проблеми. Правната рамка, макар да осигурява адекватна основа за провеждане на демократични избори, съдържа пропуски, особено в областта на онлайн кампаниите, финансирането и използването на административни ресурси. Честите промени в изборното законодателство, включително и такива, приети в последния момент, подкопават стабилността на процеса.

Липсата на регулация на онлайн кампаниите улеснява разпространението на дезинформация, а финансовата прозрачност е ограничена поради забавяния в процеса на деклариране и концентрация на даренията точно под праговете за деклариране.

Чуждите наблюдатели за изборите у нас

Според ОССЕ друг значим проблем е недостатъчното представителство на жени и малцинства. Жените остават слабо представени в политическия живот, като заемат по-малко от една трета от местата в парламента.

Макар че са отбелязани някои положителни тенденции, като участието на жени сред говорителите по време на кампанията, общата картина показва, че все още има много за работа в тази насока. Освен това, кампаниите се провеждат само на български език, което ограничи достъпа на малцинствата до политическия процес, посочват от ОССЕ.

Медийната среда, макар и разнообразна, е затруднена от политическо и икономическо влияние, автоцензура и преобладаващо платено съдържание. Това ограничава възможността на избирателите да получат безпристрастна и изчерпателна информация. Въпреки че обществените медии спазват законовите изисквания за равнопоставено отразяване, ограниченото аналитично съдържание и намалените възможности за редакционно и критично новинарско отразяване ограничават способността на избирателите да вземат информирани решения.

Заключителната оценка на ОССЕ е, че изборите на 19 април 2026 година бяха добре организирани и прозрачни, но трябва да се работи по редица предизвикателства, свързани с правната рамка, онлайн кампаниите, финансирането, представителството на жени и малцинства, както и медийната среда. Тези въпроси изискват внимание, за да се гарантира, че бъдещите избори ще бъдат още по-честни, включващи и прозрачни.