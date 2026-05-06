България

Откриха тялото на жена в местността Пчелина

Тялото е открито в следобедните часове днес близо до язовирната стена

6 май 2026, 18:07
Откриха тялото на жена в местността Пчелина
Източник: БТА

Н америха тялото на издирваната 46-годишна Кремена Панова, която беше в неизвестност от 18 април, след като напуснала дома си в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Тяло на жена бе открито в Панчаревското езеро

Тялото е открито в следобедните часове днес близо до язовирната стена в местността Пчелина. На място са изпратени полицейски екипи, които извършват оглед. Очаква се и съдебен лекар, който да установи причините за смъртта.

Откриха силно овъглено тялото на издирвана жена от Разградско

От полицията припомнят, че жената за последно е забелязана в местността Пчелина в землището на Разград. Ден по-късно на брега на язовир „Пчелина 2“ са открити нейната раница и обувки.

Източник: БТА, Садет Кърова    
Намерено тяло Разград Местност Пчелина
Последвайте ни
Откриха тялото на жена в местността Пчелина

Откриха тялото на жена в местността Пчелина

Почина медийният магнат Тед Търнър

Почина медийният магнат Тед Търнър

Тръмп заплаши, ето го отговорът на Иран

Тръмп заплаши, ето го отговорът на Иран

Германия иска отпадане на единодушието в ЕС

Германия иска отпадане на единодушието в ЕС

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Първият милион отне на BMW 11 години, вторият – две

Първият милион отне на BMW 11 години, вторият – две

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 1 ден
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 1 ден
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 1 ден
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ОССЕ оцени парламентарните избори в България

ОССЕ оцени парламентарните избори в България

България Преди 1 час

Заключителната оценка на ОССЕ е, че изборите на 19 април 2026 година бяха добре организирани

Звездите и Черните куртки обединяват сили в Кухнята на Ада

Звездите и Черните куртки обединяват сили в Кухнята на Ада

Любопитно Преди 1 час

Двата отбора ще готвят като едно цяло за първи път

Весела Лечева и Стефка Костадинова

Стефка Костадинова даде пълномощно на Весела Лечева да управлява БОК

България Преди 3 часа

Двете проведоха кратка работна среща тази сутрин

Обрат в Персийския залив: САЩ и Иран договарят меморандум за мир

Обрат в Персийския залив: САЩ и Иран договарят меморандум за мир

Свят Преди 4 часа

Американският новинарски канал CNBC цитира говорител на иранското външно министерство, който каза, че Техеран оценява предложение от 14 точки на САЩ

Нов късмет за 4 зодии: Прогнозата до края на седмицата обещава обрат

Нов късмет за 4 зодии: Прогнозата до края на седмицата обещава обрат

Любопитно Преди 5 часа

Астрологичната прогноза до края на седмицата обещава нов етап от живота за няколко зодии. Те най-накрая ще си отдъхнат и ще почувстват истинско щастие

Корабът, огнище на хантавирус

Канарските острови отказват да допуснат кораба, огнище на хантавирус, до бреговете си

Свят Преди 6 часа

Регионалният лидер Фернандо Клавихо беше категоричен: „Не мога да позволя кораба да акостира на Канарските острови“

Меган Маркъл

Брутална шега в ефир: Нарекоха Меган Маркъл „американски терорист“

Любопитно Преди 6 часа

Шоуто осмя връзката между принц Хари и Меган в един от няколкото рискови коментара за пътуването на краля до САЩ миналата седмица

Илияна Йотова

Илияна Йотова на Гергьовден: Българската армия е символ на доблест и гарант за мира

България Преди 7 часа

Петролът поевтинява: Пазарите реагират на паузата в Ормузкия проток

Петролът поевтинява: Пазарите реагират на паузата в Ормузкия проток

Свят Преди 7 часа

Във вторник Тръмп неочаквано заяви, че за кратко ще постави на пауза операция за подпомагане на ескортирането на кораби през Ормузкия проток, позовавайки се на напредък към всеобхватно споразумение с Иран

Празник на българската армия

Ден на храбростта: Какво пожелаха политиците за 6 май

България Преди 8 часа

Политици отправиха своите поздравления по повод 6-ти май - Деня на храбростта и празник на Българската армия

Северна Корея промени конституцията си, сложи край на мечтата за обединение

Северна Корея промени конституцията си, сложи край на мечтата за обединение

Свят Преди 8 часа

Северна Корея е ревизирала конституцията си, за да определи територията си като граничеща с Южна Корея и да премахне препратките към обединение, узаконявайки стремежа на лидера Ким Чен Ун да третира двете Кореи като отделни държави

Трифонова от Hell’s Kitchen: Не смятам, че е редно да флиртувам с друг мъж по телевизията

Трифонова от Hell’s Kitchen: Не смятам, че е редно да флиртувам с друг мъж по телевизията

Любопитно Преди 9 часа

Тя признава, че е влязла в предаването почти на шега, без да очаква докъде може да стигне. Дори не е споделила с близките си за кастинга, докато не става ясно, че ще бъде част от формата

Коли на пътна помощ

Схема за милиони: Как пътната помощ у нас се озова в ръцете на „Картофа“

България Преди 9 часа

Публикувани снимки и данни за контакти между Юлиян Янков и бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров повдигат въпроси за близки отношения, макар пряка връзка със схемата да не е официално доказана. Самият Лазаров не е коментирал публично твърденията

Засилен трафик към София на 6 май: Очакват се 120 хил. автомобила

Засилен трафик към София на 6 май: Очакват се 120 хил. автомобила

България Преди 9 часа

Най-интензивен трафик се очаква в следобедните и вечерните часове между 14:00 и 21:00 ч., съобщават от АПИ

Корабът MV Hondius

Смъртоносен вирус и три жертви в Атлантика: Какво се случва на борда на MV Hondius

Свят Преди 10 часа

Само преди едва месец те се впускаха в пътешествие за приключения към някои от най-отдалечените острови в света. Сега те се изолират в каютите си, блокирани на борда на кораб, закотвен в Атлантическия океан, предприемайки каквито мерки могат, за да се предпазят от огнище на смъртоносен вирус

Строги мерки за сигурност в София за 6 май, как се променя движението

Строги мерки за сигурност в София за 6 май, как се променя движението

България Преди 10 часа

Националната служба за охрана (НСО) обяви мерки за сигурност в столицата, а от Столичната община информираха за промени в движението

Всичко от днес

От мрежата

4 възможни причини защо изпражненията на кучето ви са зелени

dogsandcats.bg

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Йоанна Темелкова: Ставам на 40 г. и нямам време за нищо, което ме кара да се чувствам зле

Edna.bg

Звездите и Черните куртки обединяват сили в Кухнята на Ада

Edna.bg

Тежки наказания са Пике и ФК Андора, шеф опитал да удари съдия

Gong.bg

Кметът на Мадрид обвини УЕФА за отпадането на Атлети

Gong.bg

Почина основателят на CNN Тед Търнър

Nova.bg

Прецедент в НВУ „Васил Левски” - над 470 кандидати за 150 места тази година

Nova.bg