Откриха тялото на жена в местността Пчелина

Н америха тялото на издирваната 46-годишна Кремена Панова, която беше в неизвестност от 18 април, след като напуснала дома си в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Тяло на жена бе открито в Панчаревското езеро

Тялото е открито в следобедните часове днес близо до язовирната стена в местността Пчелина. На място са изпратени полицейски екипи, които извършват оглед. Очаква се и съдебен лекар, който да установи причините за смъртта.

Откриха силно овъглено тялото на издирвана жена от Разградско

От полицията припомнят, че жената за последно е забелязана в местността Пчелина в землището на Разград. Ден по-късно на брега на язовир „Пчелина 2“ са открити нейната раница и обувки.