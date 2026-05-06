Свят

Израел нанесе удар срещу Бейрут за първи път от обявяването на примирие

6 май 2026, 22:40
Източник: AP/БТА

И зраел днес нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут - първия, след обявяването на примирието с “Хизбула” миналия месец, като уточни, че цел на нападението е бил командир на елитните части “Радуан” на групировката, предаде “Ройтерс”, позовавайки се на съвместно изявление на израелския премиер Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац.

Израелски медии съобщиха, че командирът е убит при удара, но до момента няма официално потвърждение нито от израелската армия, нито от “Хизбула”. 

Прекратяването на огъня в Ливан бе в основата на по-широко примирие между САЩ и Иран, а спирането на израелските удари срещу Ливан бе ключов изискване на Техеран. 

След като Иран и САЩ съобщиха, че се приближават до споразумение за прекратяване на конфликта между тях, ударите заплашиха примирието, с което бяха спрени израелските атаки срещу Бейрут. 

Израелските части остават в районите, южно от река Литани, а ударите в Южен Ливан продължават. 

Проиранската групировка “Хизбула” отговаря на ударите със стрелба и насочване на военни дронове срещу израелските войници.

Рано тази сутрин Израел призова жителите на няколко села, северно от река Литани, да се евакуират, което представлява разширяване на израелската зона на действие. 

Преговорите между Израел и Ливан продължават, но основно на ниво посланици.

Ливанският премиер Науаф Салам днес каза пред националната агенция ННА, че е рано за каквито и да е преговори на по-високо равнище. 

Той подчерта, че спазването на примирието е основата за всякакви нови преговори между ливанските и израелските правителствени пратеници във Вашингтон.

Миналия месец в столицата на САЩ бяха проведени две срещи на израелския и ливанския посланик в страната. “Хизбула” остро се противопостави на контактите между тях. 

Салам заяви, че Ливан не се стреми към “нормализиране (на отношенията) с Израел, а към постигане на мир”. 

“Минималното ни изискване е срок за израелското изтегляне”, каза той и добави, че правителството ще разработи план за ограничаване на въоръжението до държавен контрол - усилие, насочено към осигуряване на разоръжаването на “Хизбула”.

По-рано тази седмица ливанският президент Жозеф Аун също каза, че сега не е подходящото време за среща с Нетаняху. 

Източник: БТА, Валерия Динкова    
