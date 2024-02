Старт на отложените заради войната местни избори в Израел

И зраелските избиратели започнаха да гласуват на местни избори, които първоначално бяха насрочени за края на октомври миналата година, но бяха отлагани два пъти заради избухналата на 7 октомври война между Израел и палестинското движение "Хамас", предаде Франс прес.

Около 7,2 милиона души имат право отидат пред урните в Йерусалим, селищата на окупирания Западен бряг и част от анексираните Голански възвишения.

В градовете и кибуците в близост до ивицата Газа, както и в градовете в северната част на Израел, близо до границата с Ливан, където се водят тежки престрелки между израелската армия и ливанското ислямистко движение "Хизбула", общинските избори бяха отложени през ноември миналата година. Близо 150 000 израелци бяха разселени от войната или военните действия в тези два региона. Двама кандидати за изборите в евакуираните райони бяха убити при безпрецедентното нападение, предприето на 7 октомври от "Хамас" в южната част на Израел, при което загинаха най-малко 1160 души, повечето от които цивилни, показва основано на официални израелски данни преброяване на АФП.

Today the whole of Israel is off for local municipal elections for mayor.



For the first time in history, an IDF voting station has been set up in Khan Yunis, Gaza so the soldiers there can vote. pic.twitter.com/qTOGMXSBzL