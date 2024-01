Ще отвърне ли Пакистан на въздушните атаки на Иран

В ъзможна е контраатака, но Пакистан се опасява, че ще бъде въвлечен в по-широк конфликт. Вместо това Пакистан може да засили връзките си със съперниците на Иран, казват анализатори. Това съобщава Al Jazeera.

Анализаторите предупреждават, че въздушните атаки на Иран във вторник вечерта на пакистанска територия в югозападната провинция Белуджистан заплашват да въвлекат Исламабад в по-широк регионален конфликт по-малко от месец преди националните избори.

Според изявление на пакистанското министерство на външните работи бомбардировките, които според Иран са били насочени срещу въоръжената групировка “Джаиш ал-Адл” (Армия на справедливостта), са довели до смъртта на най-малко две деца, а други трима са ранени. Министерството заяви, че "категорично осъжда" инцидента, който се е случил близо до граничния град Панджгур, наричайки го нарушение на пакистанския суверенитет, и предупреди Иран за "сериозни последици".

Иран: Ударихме Пакистан

Но какви биха могли да бъдат тези последствия?

Засилен двустранен ангажимент

Нападенията съвпаднаха със засиленото взаимодействие между пакистански и ирански официални лица, както цивилни, така и военни, през последните дни.

Часове преди иранските самолети да пуснат бомбите над Белуджистан, пакистанският служебен министър-председател Анвар-уль-Хак Какар се срещна с иранския министър на външните работи Хосейн Амирабдоллахиан в рамките на Световния икономически форум в Давос, Швейцария.

Временно изпълняващият длъжността министър на външните работи на Пакистан Джалил Абас Гилани се срещна със специалния представител на Иран по въпросите за Афганистан Хасан Казми Куми в Исламабад по-рано тази седмица. Двамата обсъдиха необходимостта от "засилена координация за регионалната стабилност".

Двете страни участваха и в еднодневно военноморско учение на 16 януари в Персийския залив и Ормузкия проток.

Въпреки тези неотдавнашни ангажименти и решението от 2022 г. на двете страни да сформират съвместна работна група за управление на границите, сблъсъците от малък мащаб по границата остават постоянна заплаха.

През декември иранските медии съобщиха, че вътрешният министър на страната е отправил предупреждение към Пакистан да спре групировката “Джаиш ал-Адл” да извършва нападения в Иран, след смъртта на 11 полицаи в югоизточния град Раск в иранска провинция, която граничи с Пакистан.

Pakistan should retaliate, Pakistan first So we should give double dose to iran https://t.co/cgwx5prIC5

През май 2023 г. шестима ирански граничари бяха убити при сблъсъци в близост до границата с Пакистан. Месец по-рано четирима пакистански войници също бяха убити при трансгранична стрелба в пакистанската провинция Белуджистан.

Страните имат обща граница с дължина около 900 км в югозападната част на Пакистан и югоизточната част на Иран. Те се обвиняват взаимно, че дават убежище на въоръжени групировки.

Пакистан е изправен пред продължаващо десетилетия въстание на белуджийски бунтовници, които искат да се отделят.

От друга страна, Иран поиска от Пакистан да предприеме действия срещу “Джаиш ал-Адл” сунитска въоръжена групировка, която се е насочила към ирански официални лица, според съобщенията с искане за по-добри условия на живот за хората в най-бедната провинция в страната.

Нападението на Иран на пакистанска територия в момент, когато войната на Израел в Газа заплашва да се разпространи в региона, заслужава обмислен отговор, казва Мошараф Зайди от базирания в Исламабад мозъчен тръст Tabadlab. Наскоро Иран също предприе нападения на територията на Сирия и Ирак.

"Досегашният отговор на Пакистан е точно такъв, какъвто трябва да бъде. Иранците се стремят да предизвикат ненужна реакция. Истинският риск в момента е по-широката опасност Пакистан да бъде въвлечен в конфликт, в който не е главно действащо лице", каза той пред Al Jazeera.

Върховният лидер на Иран приветства нападенията на хусите

Военен отговор?

От друга страна, Камран Бохари, старши директор на базирания във Вашингтон Институт за стратегии и политика "Нови линии", заяви, че Пакистан може да отговори със собствени атаки - макар че това може да означава потенциално по-дългосрочен конфликт за Пакистан.

"След Афганистан на запад и Индия на изток, това може да доведе до конфликт на трета граница. Не съм много сигурен дали Исламабад е готов за това", казва той пред Al Jazeera.

Пакистан привиква иранския първи дипломат в Исламабад, за да изрази своето недоволство. Ихсанула Типу, анализатор в областта на сигурността, заяви, че очаква Пакистан да работи както върху дипломатически отговор, така и да разгледа потенциални възможности за военен отговор.

"За да може Пакистан да отвърне на удара, трябва да има основание. Той може да направи публично извинение по дипломатически път. Ако тези усилия се провалят, Пакистан може да обмисли и военен отговор на иранската атака", казва Типу пред Al Jazeera.

Anyone else confused as to why the fuck Iran would do this in Pakistan, yet they are showing restraint when it comes to Gaza? https://t.co/cRsr5qgDaO