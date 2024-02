"Палестинският Нелсън Мандела": Затворникът, който може да преобърне войната в Близкия изток

Т ой е най-известният палестински затворник - Маруан Баргути. За някои е национален герой, за други терорист с кръв по ръцете. Смята се, че неговото освобождаване би допринесло за прекратяването на огъня в Близкия изток. Това посочва Дженифър Холайс за Deutsche Welle .

Засега няма индикации, че освобождаването на най-известния палестински затворник Маруан Баргути може да стане част от сделката за започване на преговори за прекратяване на огъня между Израел и "Хамас". Но неговото име вече фигурира в списъка с искания на "Хамас".

Палестинският политик, който днес е на 64 години, е смятан за един от лидерите на първата интифада от 1987-а до 1993-а година. Израел е на мнението, че той е изиграл водеща роля и във втората интифада - от септември 2000-а до февруари 2005-а. През 2004-а година Баргути получи пет доживотни присъди за убийството на петима души, както и още 40 години затвор за опити за убийство и заговор.

