Войната на Сталин срещу християнството

К огато ерата на комунизма в Русия настъпила през 1917 г., на християнството, както и на всички останали религии, започнало да се гледа като на пречка за развитието на социалистическото общество.

Карл Маркс, един от съавторите на Комунистическия манифест, отбелязва, че „комунизмът започва там, където започва атеизмът“.

Сред най-видните поддръжници на тази идея е Йосиф Сталин, който застанал начело на СССР след смъртта на основателя на Съветския съюз Владимир Ленин. Той се опитал да наложи „войнстващ атеизъм“ в страната и отбелязал многократно, че всеки човек трябва да скъса оковите на религията, с които е прикован към класовото потисничество.

В периода между 1928 г. и Втората световна война, по нареждане на Сталин били затворени много църкви, синагоги и джамии и били арестувани или избити редица религиозни лидери. Жестокият диктатор дори се опитал да изкорени самата концепция за съществуването на Бог.

„За него това било начин хората да загърбят миналото и да поемат към бъдещето на науката и прогреса. Вместо това, обаче, Сталин просто ускорил насилието, започнало по време на управлението на Ленин“, смята историкът Стивън Мерит Майнър.

Сталин и религията

В своите младежки години Сталин бил изключен от семинария в Грузия, а след това бил принуден да напусне друга, след като бил арестуван за притежание на нелегална литература.

Постепенно неговото разочарование от религията започнало да расте. По тази причина всеобхватността на марксизма, която била почти религиозна в своята универсалност, се сторила изключително привлекателна на Сталин, пише Олег Хлевнюк в своята биография на диктатора. Идеята че цялата човешка история представлява стремеж към „по-високи степени“ на социализма, била повече от съблазнителна и „придавала на революционната борба специално значение“, добавя още Хлевнюк.

Когато Сталин поел властта в СССР, влиянието на Руската православна църква все още било значително, въпреки антирелигиозните мерки, наложени от Ленин. Селяните били дълбоко вярващи хора, а религията представлявала съществена част от техния живот, отбелязва социологът от Харвардския университет Ричард Мадсън. По тази причина в очите на Сталин църквата представлявала опасна институция, която застрашавала социалистическото бъдеще на страната.

„Безбожният петгодишен план“

През 1928 г. в СССР бил въведен първият петгодишен план (т. нар. Петилетка), който имал за цел да даде силен тласък на икономиката и държавното развитие. Един от „проблемите“, с които режимът на Сталин искал да справи, била религията. По тази причина стотици църкви били затворени, а имотите им – иззети. Много духовници били арестувани или екзекутирани с мотива, че дейността им е антиреволюционна. Част от тях били заменени с други духовници, които били „по-симпатични“ на режима.

В основата на този план стояла една относително проста идея, отбелязва Мадсън. Според него целта на Сталин била да изкорени „националното самосъзнание“ на руснаците и да се създаде „ново общество, основано на универсалните принципи на социализма“.

Освен това стъпките във въпросния план били лесни за репродуциране. Те били приложени и в други държави, които се съюзили със СССР. Като цяло, една от най-важните цели на всички социални реформи, извършени от режима на Сталин, била да се премахне напълно религията от ежедневния живот на хората.

Музеи на атеизма

Какво всъщност се случило с всичките църкви, джамии и синагоги, които били затворени? Част от тях били превърнати в своеобразни музеи на атеизма. Икони, мощи на светци и всякакви други свещени реликви били третирани като напълно обикновени обекти. В храмовете били поставяни и табели с научни обяснения на различни феномени.

Един от най-популярните музеи останал отворен чак до 80-те години на миналия век. През цялото това време непрекъснато били публикувани различни материали, възхваляващи атеизма и осъждащи изостаналостта на религията.

Among other discoveries about Stalin from the 1980s onwards, it emerged that he had owned a vast library of 25,000 books, periodicals and pamphlets, including 400 or so texts that he personally marked and annotated https://t.co/YugPgNNDuJ